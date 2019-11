Ruši se legendarno zagrebačko okupljalište Sidro: 'Došli su jutros bez najave'

Brodić na Savi blizu okretišta tramvaja na Savskom mostu, od danas više neće postojati. Naime, jutros je počelo rušenje ovog legendarnog mjesta, gdje su mnogima završavali (ili počinjali) najbolji izlasci.

Jedan od članova upravnog odbora Sidra Ivan Stojanović rekao nam je: "Odlučili su da je to ruglo grada i da ga treba srušiti. Došli su u osam ujutro bez najave, bez papira, bez prava na žalbu. Imali smo jedan sat da se iselimo. Nismo to očekivali i mislili smo da će se to dogoditi možda na proljeće, a ne sada iz čista mira. Trebali smo imati oproštajnu feštu, a sad se nismo stigli ni propisno oprostiti."

Ispod objave u kratkom roku skupilo se mnogo komentara, svi odreda ljutiti i tužni jer se zatvara njihovo omiljeno mjesto za izlazak i druženje.

"Ode dio naše ludosti i mladosti", "Neee! Tu smo najbolja studentska jutra proveli... Kakva šteta za buduće generacije", "Vrijeme je da se krene" više se nikad neće slušati isto :(", samo su neki od komentara, a u posljednjem se spominje pjesma Majki koja je uvijek svirala kada bi zatvarali Sidro.

