Rodila je kćer dok je bila na zahodu: 'Morala sam ju hvatati da ne padne!'

Jedna majka otkrila je nevjerojatnu situaciju kako je iznenada rodila svoje sedmo dijete i to dok je bila na zahodu. Ariel je na TikToku podijelila video trenutka kada je dočekala svoju djevojčicu na svijet, nakon manje od sat vremena trudova, kako prenosi The Sun.

"Uhvatila sam svoju bebu od 4 kilograma iznad WC-a nakon 50-minutnog poroda samo sa svojim mužem", napisala je na vrhu na kojem se vidi njezino šokirano lice dok je njezin suprug snimao.

"I tada smo otkrili da je to naša prva djevojčica nakon 6 dječaka. Pričamo o najvećem šoku u mom životu! Od trudnoće do samostalnog poroda do toga da saznam da je to naša prva djevojčica”, otkrila je.

Njezin video brzo je izazvao burnu reakciju na društvenim mrežama, a mnogi su ostali šokirani cijelom situacijom. “Pala je u zahod?! Upravo sam trudna prvi put i sad se bojim otići na WC”, komentirala je jedna korisnica, dok je druga dodala: "Mame koje same porode svoje bebe su različite vrste. Zaista, to je nevjerojatno."

