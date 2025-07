Ribar preživio 438 dana na otvorenom moru, a sada otkriva nevjerojatnu priču kako mu je to uspjelo

Preživjeti više od godinu dana bez hrane ili vode zvuči kao nemoguć zadatak, ali jedan čovjek to je čudesno uspio. U onome što je trebao biti običan ribolovni izlet od samo dva dana, José Salvador Alvarenga našao se izgubljen na moru čak 15 mjeseci, preplovivši više od 6500 milja, piše LADBible.

Alvarenga je tada imao 33 godine i bio je iskusan ribar, s desetljećima lova na morske pse iza sebe. Ribolovni izlet planirao je s prijateljem, no kad on nije mogao poći, odlučio je povesti 22-godišnjeg nadničara Ezequiela Córdobu, potpuno neiskusnog na moru. Krenuli su iz Meksika 2012. godine, a isprva je sve teklo po planu. No, kada je naišla oluja, odlučili su riskirati i ostati na vodi – odluka koja će ih odvesti u borbu za goli život.

Veliki valovi preplavili su motor njihova broda i odnijeli ih daleko u ocean, dok je oluja postajala sve jača. Vjetar, kiša i valovi uništili su gotovo svu opremu koju su ponijeli. Prema The Guardianu, Alvarenga je za put pripremio 70 galona benzina, 16 galona vode, 23 kg sardina za mamac, 700 udica i kilometre najlona, harpun, tri noža, tri kante za baliranje, mobitel (u plastičnoj vrećici), GPS uređaj i dvosmjerni radio (s polupraznom baterijom) te 91 kg leda.

Pokušao je kontaktirati kopno putem radija, ali pomoć nije stigla. Njegove posljednje riječi koje je čuo bile su: “Hajde sad, stvarno se ovdje zajebavam”. Oluja je trajala čak tjedan dana, a kad je napokon prestala, dvojac se našao izgubljen na otvorenom oceanu – bez hrane i pitke vode.

U očajničkoj borbi za preživljavanje pili su krv ptica i kišnicu, lovili ribe i kornjače. “Molili smo Boga da nam oprosti što smo bili tako loši sinovi. Maštali smo kako grlimo i ljubimo svoje majke. Obećavali smo da ćemo raditi više, kako one više ne bi morale. Ali bilo je prekasno”, prisjetio se Alvarenga.

Nakon 10 tjedana na moru, Córdoba je umro – teško se razbolio nakon što je pojeo pticu. Alvarenga je ostao sam, počeo halucinirati i razgovarati s prijateljevom “prisutnošću”, dok ga je osjećaj krivnje za njegovu smrt proganjao.

Alvarenga je svjedočio i potpunoj ravnodušnosti ljudi. “Vidio je kontejnerski brod i mahao za pomoć. Posada mu je uzvratila, a onda samo nastavila svojim putem. To ga je potpuno slomilo”, rekao je bivši američki veleposlanik na Maršalovim otocima, Tom Armbruster.

Nakon 15 mjeseci plutanja, doplovio je do malog, nenaseljenog otočića na Maršalovim otocima. 30. siječnja 2014. pronašao je kuću lokalnog para koji ga je spasio. Njegova priča ubrzo je dobila naziv “Pijev život iz stvarnog života”, zbog nevjerojatne sličnosti s poznatim filmom i kazališnom predstavom.