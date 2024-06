Rezervirao je luksuzni odmor preko kartice svoje bivše: 'Morao sam se osvetiti za njezinu izdaju!'

Većina ljudi kada sazna da su prevareni u vezi, uzmu sladoled i sakriju se u sobu. Ali to nije slučaj s jednim osvetoljubivim dečkom koji tvrdi da je kreditnom karticom svoje bivše djevojke platio otmjeni odmor nakon što je otkrio njezinu nevjeru, piše The Sun.

Muškarac imena Charly Menegatti također je to planirao držati u tajnosti dok se ne vrati kući s glamuroznog odmora u Brazilu. Nazvao je to "savršenim izgovorom za prekid", dodajući da ona još nije bila svjesna da on zna da je bila nevjerna.

Argentinski par otputovao je u Brazil kako bi uživali u odmoru na plaži u otmjenom odmaralištu. Svoje razloge muškarac je objasnio u videu na TikToku koji je prikupio nevjerojatnih 1,9 milijuna pregleda.

Snimku je popratio porukom: "Dobro je ispalo biti prevaren". U videu šeće plažom po oblačnom danu dok priča u kameru. Njegova djevojka sjedi na pijesku iza njega, naizgled nesvjesna njegove video ispovijesti. "Ako te djevojka prevari, trebao bi rezervirati hotel, kupiti dva leta za Brazil i sve s njezinom karticom. Naravno, dio o plaćanju svega njezinom kreditnom karticom je nešto što joj treba reći kad se vratiš. Izigrala me, a ne zna da ja sve znam", rekao je u videu, a njegova djevojka nije ništa od toga čula.

"Ipak koristim prednosti toga. Ovdje sam i uživam u prekrasnom, božanskom odmoru. A onda će saznati da sam sve napravio s njezinom karticom. To će biti savršen izgovor za prekid", dodao je. Njegovi pratitelji na TikToku brzo su podržali njegov plan osvete.

"Hahaha, idi u Duty-Free i kupi parfem za sebe i nju, neka bude kompletno", napisao je jedan korisnik. "Ovaj tip mora da je škorpion u horoskopu”, napisao je netko drugi. Treća je osoba komentirala: "Kakva mašta, sviđa mi se ova ideja. Mnogi drugi pratitelji zamolili su TikTokera da napravi dodatni video o reakciji njegove bivše djevojke, no do sada nije bilo novosti na njegovom računu.

