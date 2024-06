Ona ima 68 godina, a njezin dečko 28: 'Živi na drugom kraju svijeta i šaljem mu novac, ali to je prava ljubav!'

Jedna žena iz Velike Britanije priznala da je sretna u vezi s 40 godina mlađim muškarcem kojem šalje novac, a nisu se nikada upoznali. 68-godišnja kaže da je na internetu upoznala medicinskog brata Sama koji ima 28 godina.

Ona kaže da su zaljubljeni, iako on živi daleko u Pakistanu, a jedina komunikacija im je preko video poziva i poruka, piše The Sun.

Umirovljena medicinska sestra, koja sebe opisuje kao 'mladu u srcu' i 'slobodnog duha', izjavila je da je njezin dečko 'izuzetno privlačan', posebno ističući njegovu kozju bradicu. Sam kaže da sanja o preseljenju u Ujedinjeno Kraljevstvo kako bi tamo radio u zdravstvenom sektoru. No, ona ga obožava te mu kupuje poklone.

"Da lakše ide do posla, kupila sam mu motor", rekla je Pat. Pat također napominje da se pridržava tradicionalnih vrijednosti, te će, kada Sam stigne u Ujedinjeno Kraljevstvo, spavati u odvojenim krevetima jer ne vjeruju u seks prije braka.

Sam ju je nedavno zaprosio, stoga se nada da neće morati dugo čekati na vjenčanje. "Naša fizička privlačnost je prilično jaka, jako se privlačimo", dodala je. Okolina ih baš i ne podržava, njezina je prijateljica Anne zabrinuta da bi Sam mogao biti prevarant.

"Malo mi je čudna ta razlika u godinama, ali nadam se da je on iskren", rekla je Anne o njihovom odnosu. Pat na to kaže da ne vidi nikakve 'crvene zastavice' u vezi i da je vrlo sretna sa Samom. Iako, on nije imao problema s tim kad mu je rekla da zbog svojih godina ne može imati djecu.

Ne brine je što ljudi misle. Samova obitelj je prihvatila njegovu vezu, iako neki sumnjaju u njezin uspjeh. Njegov brat je izrazio zabrinutost zbog razlike u godinama, ali Sam je rekao da cijeni njenu veliku podršku.

