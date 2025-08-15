Restoran se našao na udaru kritika: Gost se šokirao kada je vidio što mu je naplaćeno

U današnje vrijeme neki restorani dosežu potpuno novu razinu naplate gdje se plaća sve, od samog sjedenja do dodatnih sitnica koje bi nekada bile besplatne. Dok je nekad dovoljno bilo rezervirati stol i naručiti jelo, danas gosti često plaćaju za rezervaciju mjesta, korištenje toaleta, pa čak i za toaletni papir ili osvježavajuće vode na stolu. Ovakvi postupci izazivaju podijeljena mišljenja, gdje neki smatraju da je riječ o pretjeranoj pohlepi, dok drugi vjeruju da je to način na koji restorani održavaju visoku razinu usluge ili pokrivaju rastuće troškove poslovanja.

Tako je gost u jednom talijanskom restoranu ostao zgrožen nakon što je vidio račun. Naime, gost je tražio papar, a onda je shvatio da mu je začin dodatno naplaćen. Incident se navodno dogodio u pizzeriji smještenoj u središtu Barija, prenosi New York Post. Neimenovani gost naručio je bocu vode, pivo i dvije pite koje je konobar posuo paprom.

Kada je stigao račun, tada je gost bio šokiran otkrivši da usluga začinjavanja nije besplatna. Fotografija računa pokazala je da je gostu naplaćeno ukupno 38,50 eura, uključujući dodatnu naknadu od 0,50 eura za papar. Dok su neki branili naknadu za začinjavanje kao opravdanu za dodatnu uslugu, drugi su porez na papar nazvali "ludim", smatrajući ga najnovijim incidentom u pravoj epidemiji turističkih mjesta u Europi koja iskorištavaju posjetitelje.

Prošlog je mjeseca kafić u Oderzu, u sjevernoj Italiji, navodno naplatio gostu dodatnih 0,10 eura za rezanje kroasana na pola. Neimenovana žena podijelila je fotografiju računa na internetu, što je izazvalo lavinu negativnih reakcija. "Morate mrziti svoje goste da biste im naplatili 0,10 eura za rezanje kroasana na pola", napisala je jedna osoba. "Potpuni nedostatak elegancije, profinjenosti i empatije", zaključila je druga.