RECEPT DANA Sočan kolač od maka i jabuka koji ćete obožavati

Postoje kolači koje napravite jednom i zauvijek upišete u svoju bilježnicu s receptima – upravo takav je ovaj kolač od maka i jabuka. Sočan, mirisan i nevjerojatno ukusan, a opet brz i jednostavan za pripremu. Sve što trebate je umutiti sastojke, ispeći i uživati u desertu koji se topi u ustima. Recept je podijelila food blogerica @larisa_stajic.

Sastojci:

4 jaja

4 jabuke (oko 570 g, preporuka Ajdared)

100 g šećera

100 g brašna

100 g mljevenog maka

100 ml jogurta (ili mlijeka)

100 ml ulja

10 g vanilin šećera

1 žličica praška za pecivo

1 žličica cimeta

Glazura:

120 g čokolade za kuhanje

3 žlice ulja

Priprema: Pećnicu zagrijte na 200 °C. Kalup (30 x 20 cm) premažite uljem i pospite brašnom ili obložite papirom za pečenje. Jabuke naribajte, pospite vanilin šećerom i cimetom, pa promiješajte. Jaja s prstohvatom soli miksajte oko 5 minuta, zatim postepeno dodajte šećer i miksajte još 4–5 minuta. Dodajte ulje i jogurt, pa kratko promiješajte. U posebnoj posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo i mak, pa dodajte smjesi s jajima. Na kraju lagano umiješajte naribane jabuke špatulom. Smjesu izlijte u kalup i pecite oko 30 minuta na 200–180 °C (ovisno o pećnici). Provjerite čačkalicom je li kolač gotov. Kada se ohladi, prelijte ga glazurom od čokolade i ulja otopljenih na laganoj vatri. Ostavite da se stegne, narežite i poslužite.