Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 23
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
ususret jeseni

RECEPT DANA Sočan kolač od maka i jabuka koji ćete obožavati

@larisa_stajic/Instagram
VL
Autor
Ana Hajduk
21.09.2025.
u 07:03

Kolač koji je istovremeno sočan i lagan, a uz čokoladnu glazuru dobiva savršeni završni dodir.

Postoje kolači koje napravite jednom i zauvijek upišete u svoju bilježnicu s receptima – upravo takav je ovaj kolač od maka i jabuka. Sočan, mirisan i nevjerojatno ukusan, a opet brz i jednostavan za pripremu. Sve što trebate je umutiti sastojke, ispeći i uživati u desertu koji se topi u ustima. Recept je podijelila food blogerica @larisa_stajic.

Sastojci:

  • 4 jaja
  • 4 jabuke (oko 570 g, preporuka Ajdared)
  • 100 g šećera
  • 100 g brašna
  • 100 g mljevenog maka
  • 100 ml jogurta (ili mlijeka)
  • 100 ml ulja
  • 10 g vanilin šećera
  • 1 žličica praška za pecivo
  • 1 žličica cimeta

Glazura:

  • 120 g čokolade za kuhanje
  • 3 žlice ulja

Priprema: Pećnicu zagrijte na 200 °C. Kalup (30 x 20 cm) premažite uljem i pospite brašnom ili obložite papirom za pečenje. Jabuke naribajte, pospite vanilin šećerom i cimetom, pa promiješajte. Jaja s prstohvatom soli miksajte oko 5 minuta, zatim postepeno dodajte šećer i miksajte još 4–5 minuta. Dodajte ulje i jogurt, pa kratko promiješajte. U posebnoj posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo i mak, pa dodajte smjesi s jajima. Na kraju lagano umiješajte naribane jabuke špatulom. Smjesu izlijte u kalup i pecite oko 30 minuta na 200–180 °C (ovisno o pećnici). Provjerite čačkalicom je li kolač gotov. Kada se ohladi, prelijte ga glazurom od čokolade i ulja otopljenih na laganoj vatri. Ostavite da se stegne, narežite i poslužite.
Ključne riječi
kolač od jabuka i maka kolač od maka kolač od jabuka recept dana recept

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još