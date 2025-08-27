Naši Portali
kralj zimnice

RECEPT DANA Pripremite se za zimu i napravite najukusniji domaći ajvar

Ana Hajduk
27.08.2025.
u 09:30

Rezultat je gust, mirisan i savršeno kremast ajvar koji će obogatiti svako jelo i vratiti vas okusom u djetinjstvo.

Ako postoji namaz koji gotovo svaka balkanska kuhinja obožava i bez kojeg zima ne može proći, to je zasigurno ajvar. Ovaj aromatični namaz od pečene paprike i patlidžana stoljećima se priprema u domaćinstvima, a svaka obitelj ima svoj poseban recept i mali trik koji ga čini jedinstvenim. Tradicionalni ajvar zahtijeva strpljenje, vrijeme i ljubav prema kuhanju – ali trud se višestruko isplati. Bilo da ga mažemo na topli domaći kruh, poslužujemo uz roštilj ili kombiniramo s različitim jelima, ajvar uvijek donosi onaj prepoznatljivi miris i okus domaće kuhinje.

Sastojci:

  • 10 kg crvene rog paprike
  • 2 kg patlidžana
  • 0,5 l ulja (suncokretovo ili maslinovo, po želji)
  • 3–4 žlice soli (po ukusu)
  • 2–3 žlice šećera
  • 3–4 režnja češnjaka (po želji)
  • 2–3 ljute papričice (za ljuti ajvar, po želji)

Priprema: Paprike i patlidžane ispecite na roštilju, ploči ili u pećnici dok kožica ne pocrni i počne se odvajati. Vruće paprike stavite u najlonske vrećice ili pokrijte krpom da se zapare, pa ih ogulite i očistite od sjemenki. Patlidžan također ogulite. Povrće sameljite na mašini za meso ili usitnite u multipraktiku. Smjesu stavite u veliki lonac i kuhajte na laganoj vatri uz stalno miješanje. Postupno dodajte ulje, sol, šećer i sitno sjeckani češnjak. Ako volite pikantnije, dodajte i ljutu papričicu. Kuhajte dok ajvar ne postane gust i ulje ne ispliva na površinu (2–3 sata). Vrući ajvar sipajte u sterilizirane staklenke, dobro zatvorite i okrenite naopako da se vakuumiraju.
zimnica ajvar recept dana recept

