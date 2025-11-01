Naši Portali
RECEPT DANA Najsočnija torta od naranče koju ćete ikada probati

Ana Hajduk
01.11.2025.
u 07:10

Ostavite tortu da se dobro ohladi i poveže okuse – najbolje preko noći. Sutradan će biti još sočnija, mirisnija i ukusnija.

Ako volite deserte koji su lagani, a istovremeno puni okusa, ova torta od naranče prava je poslastica za vas. Sočan biskvit s orasima i mirisom svježe naranče u savršenom je skladu s kremom od žumanjaka i nježnim slojem slatkog vrhnja. Jednostavna je za pripremu, a izgleda i okus kao da dolazi iz najboljih slastičarnica. Recept je podijelila food blogerica @_mmmila. Uživajte! 

Sastojci:

Biskvit: 

  • 4 bjelanjka
  • 100 g šećera
  • 200 g mljevenih oraha
  • 2 žlice oštrog brašna
  • 1 prašak za pecivo
  • Ribana korica jedne naranče

Krema:

  • 4 žumanjka
  • 100 g šećera
  • 1 vanilin šećer
  • 2 žlice gustina (škrobnog brašna)
  • 150 ml mlijeka
  • Ribana korica i sok jedne naranče
  • 150 g maslaca (sobne temperature)

Završni sloj:

  • 200 ml slatkog vrhnja

Priprema: Umutite čvrst snijeg od bjelanjaka, postupno dodajući šećer. U drugoj posudi pomiješajte orahe, brašno, prašak za pecivo i koricu naranče. Suhe sastojke lagano umiješajte u snijeg od bjelanjaka pomoću špatule. Smjesu izlijte u kalup za tortu (promjera 26 cm) obložen papirom za pečenje. Pecite na 180 °C oko 20 minuta – dok biskvit ne poprimi zlatnu boju i zamiriše po naranči. Dok je još topao, biskvit izbockajte čačkalicom i prelijte svježe iscijeđenim sokom od naranče.

Za kremu u posudi pomiješajte žumanjke, šećer i vanilin šećer. Dodajte gustin, mlijeko, sok i koricu naranče, pa sve dobro sjedinite pjenjačom. Kuhajte kremu na pari, uz stalno miješanje, dok se ne zgusne (oko 15 minuta). Ohladite, zatim umiješajte omekšali maslac i izmiksajte dok ne dobijete glatku, sjajnu kremu. Kremu ravnomjerno nanesite na biskvit. Slatko vrhnje izmiksajte u čvrsti šlag i premažite preko kreme. Tortu po želji ukrasite naribanom koricom naranče, listićima badema ili čokoladnim komadićima.
