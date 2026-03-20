Hotelska soba ili možda čak šator: Ovo su parovima omiljena mjesta za seks!

Seks se ne mora dogoditi samo u spavaćoj sobi. Zapravo, više će ljudi to rado napraviti na nekom drugom mjestu osim među svojim plahtama. Prema studiji, većina ispitanika (80%) smatra da je seks bolji izvan kuće. Štoviše, također je utvrđeno da 85% općenito više voli seks dok su na odmoru, što je istina bez obzira na spol. S druge strane, 72% parova ima veću vjerojatnost da će eksperimentirati i ostvariti svoje fantazije tijekom putovanja, piše Daily Star.

Istraživanje, koje je proveo Passport Photo Online, odlučilo je anketirati 1000 Amerikanaca o njihovim seksualnim preferencijama. Što se tiče dodataka za seks na odmoru, 50% ljudi izjasnilo se da su im lubrikanti najdraži. Seksualne igre su odmah iza njih s 49% glasova, dok je donje rublje osvojilo 46%. Ne iznenađuje da samo 37% ispitanika voli pakirati seksualne igračke u svoje kofere.

Najbolja mjesta za romantične sastanke su hotelske sobe (75%), a slijede tuševi ili kade sa 65%. Ostala mjesta uključuju šatore (60%) i (iznajmljene) automobile s 39%. Nekim ispitanicima svidjela se ideja o seksu na plaži s 51% glasača koji su tvrdili da maštaju o tome. U međuvremenu, 49% želi to učiniti "u prirodi", dok je 45% oduševljeno seksom u moru.