Parfem vam brzo ishlapi ili čudno miriše? Evo gdje griješite!

Stručnjaci za parfeme upozoravaju da način na koji nanosimo parfem može oslabiti miris, promijeniti njegov karakter i skratiti trajanje. Mnoge od tih pogrešaka toliko su uobičajene da ih većina ljudi radi automatski, prenosi Daily Mail. Beauty urednica Maria Mukaranda objašnjava da do problema dolazi jer se parfem ne zna pravilno koristiti. Nanošenje parfema na zapešća nije nužno kriva metoda, ali Mukaranda naglašava da do pogreške dolazi kada trljamo zapešća. Iako je ovo jedna od najraširenijih metoda, trljanjem dolazi do razgradnje mirisnih molekula. Trenje i toplina ubrzavaju isparavanje, a istovremeno mijenjaju način na koji se parfem razvija na koži. Uz to, miješanje s prirodnim uljima može dodatno promijeniti miris, pa rezultat više nije onakav kakav je trebao biti. Umjesto toga, savjetuje da se parfem nanese i ostavi da se sam osuši bez ikakvog dodatnog diranja.

Velik broj ljudi radi još jednu grešku misleći da će tako produžiti trajanje mirisa. Katerina Knight, osnivačica brenda luksuznih parfema Fine Scents, upozorava da nanošenje parfema direktno na kosu dugoročno može imati negativne posljedice. Većina parfema sadrži alkohol koji s vremenom isušuje kosu, što može dovesti do oštećenja i gubitka sjaja. Iako miris može kratko ostati prisutan, šteta za kosu nije zanemariva.

Na trajanje parfema snažno utječe i stanje kože. Nanošenje parfema na suhu kožu jedan je od razloga zašto miris tako brzo nestaje. Hidratizirana koža zadržava mirisne čestice znatno duže pa se preporučuje nanošenje kreme prije parfema. Time se stvara podloga na kojoj se miris razvija sporije i ravnomjernije. Stručnjaci naglašavaju da parfem najbolje djeluje kada se nanosi na toplije dijelove tijela. Primjena na pulsne točke, poput zapešća, vrata ili pregiba lakta, omogućuje da se miris postupno oslobađa tijekom dana. Toplina tih dijelova tijela ubrzava razvoj srednjih i baznih nota, pa miris traje dulje i ostavlja jači dojam. Internet je pun savjeta o čuvanju parfema, ali nisu svi točni.

Sigurno ste vidjeli hrpu savjeta o držanju parfema u hladnjaku kako bi sačuvali miris, no Mukaranda upozorava da to može imati suprotan učinak. Niske temperature mogu promijeniti strukturu parfema i promijeniti miris i intenzitet parfema. Parfem je najbolje čuvati na tamnom i suhom mjestu, daleko od izvora topline i svjetla.

Pogreške se događaju i prilikom odabira mirisa. Kupnja parfema na temelju toga kako parfem miriše na drugoj osobi često nije dobra metoda. Svaka osoba ima prirodno drugačiji miris, zbog čega isti parfem može na jednoj osobi biti svjež i lagan, a na drugoj težak ili preintenzivan. Testiranje na vlastitoj koži prije kupnje jedini je pouzdan način odabira.

Za sve one koji se žele osigurati da im parfem neće prebrzo ishlapiti, stručnjaci preporučuju jednostavnu tehniku. Slojevito nanošenje parfema podrazumijeva korištenje proizvoda iste ili slične mirisne linije, poput gela za tuširanje i losiona. Time se stvara baza koja zaključa miris i omogućuje mu da se postupno oslobađa tijekom dana.

Prskanje parfema u zrak pa prolazak kroz mirisni oblak, također, je metoda koja se često koristi, ali ju stručnjaci ne preporučuju. Velik dio mirisa uopće ne završi na tijelu nego čestice ostanu u zraku, naglašava stručnjakinja. Direktno nanošenje daleko je učinkovitije, a lagano prskanje po odjeći može dodatno produžiti trajanje jer tkanine zadržavaju miris dulje od kože. Sve ove pogreške pokazuju koliko detalji mogu utjecati na konačan dojam parfema. Parfem koji se pravilno nanosi i čuva ne samo da traje dulje, nego dugotrajno zadržava svoj miris i intenzitet. U suprotnom, čak i najkvalitetniji parfem može izgubiti svoju prepoznatljivost već nakon par sati.