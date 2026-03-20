Ne možete zaspati? Isprobajte ovaj trik koji traje samo 10 sekundi!

Stephany Domitrović
20.03.2026.
u 21:56

Prije spavanja se satima okrećete i gledate u strop? Ovaj trik mogao bi vas riješiti tih problema i omogućiti vam noć kvalitetnog sna, a traje samo 10 sekundi.

Trećina Hrvata ne spava potrebnih sedam ili više sati, a 60% nije zadovoljno svojim snom, kao što je pokazalo istraživanje „Znamo li koliko spavamo?”, koje je provela istraživačka agencija Hendal. Loš san ne utječe samo na vaše svakodnevno funkcioniranje, nego može imati i ozbiljne negativne zdravstvene posljedice. Nedovoljna količina i loša kvaliteta sna mogu povećati rizik razvoja demencije, srčanih bolesti, dijabetesa tipa 2, pretilosti, pa čak i raka dojke, debelog crijeva, jajnika i prostate, navodi se na stranicama Bolnice John Hopkins.

Dakle, problemi sa spavanjem pogađaju sve više ljudi, a najčešći razlog nije buka ni svjetlo, nego vlastite misli, prenosi mirror.co.uk. Zbog toga je iznimno važno razviti metode koje će smiriti vaš mozak. Riječ je o takozvanom reverse blink pristupu, koji se često povezuje s radom Andrew Huberman, neuroznanstvenika sa Stanforda. Metoda je vrlo jednostavna. Lezite u krevet, zatvorite oči, a zatim ih svakih desetak sekundi nakratko otvorite. Ovako šaljete signal svom mozgu da ste preumorni kako bi ostali budni. Ovaj mali trik zapravo koristi obrnutu psihologiju. Umjesto forsiranja sna, ponašate se kao da mu se opirete. Tako se smanjuje pritisak koji često i jest razlog zašto ne možete zaspati.

Ako ste probali ovu metodu te vam nije pomogla možete se fokusirati na klasične vježbe disanja. Jedna od najjednostavnijih metoda je vježba disanja koja traje svega nekoliko sekundi. Ideja je vrlo jednostavna: usmjeriti pažnju na ritam disanja i time isključiti preopterećen mozak. Tehnika se svodi na kontrolirano disanje u nekoliko koraka. Udah kroz nos traje četiri sekunde, zatim kratko zadržavanje daha od dvije sekunde, pa spor izdah kroz usta koji traje četiri sekunde. Cijeli ciklus ponavlja se nekoliko puta, a cilj je usporiti rad živčanog sustava i smanjiti napetost u tijelu.

Stručnjaci objašnjavaju da kontrolirano disanje izravno utječe na živčani sustav. Kada se disanje kontrolira i uspori, tijelo prelazi iz stanja napetosti u stanje opuštanja. Time se smanjuje razina stresa, a mozak dobiva signal da je sigurno „isključiti se”. Uzrok nesanice često nije fizički umor, nego neprestana mentalna aktivnost. Ležite u krevetu, ali vam misli neprestano rade. Ovom tehnikom preusmjerit ćete fokus s te misaone petlje na disanje i lakše zaspati.
Ključne riječi
san spavanje reverse blink kako brže zaspati bolji san vježbe disanja

