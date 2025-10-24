RECEPT DANA Mramorni kolač oduševit će svakoga, a gotov za svega pola sata

Ovaj mramorni kolač pravi je pogodak ako ste u potrazi za brzim, jednostavnim i ukusnim receptom. Priprema se od sastojaka koje sigurno već imate kod kuće, a rezultat je mekan, sočan i neodoljivo ukusan desert. Idealan je za brze slatke trenutke uz kavu ili čaj, a možete ga dodatno obogatiti čokoladnom glazurom ili posuti šećerom u prahu.

Sastojci za mramorni kolač:

5 jaja

130 g šećera

270 g (14 žlica) brašna

200 ml (14 žlica) jogurta

100 ml (14 žlica) ulja

1 prašak za pecivo

1 vanilin šećer (10 g)

2 žlice kakaa

Priprema: Odvojite bjelanjke od žumanjaka. Bjelanjke istucite s prstohvatom soli i vanilin šećerom dok ne postanu čvrsti. U drugoj posudi umutite žumanjke sa šećerom, zatim dodajte ulje, jogurt, brašno i prašak za pecivo. Lagano umiješajte snijeg od bjelanjaka u smjesu s žumanjcima. Polovicu smjese ulijte u namašćeni ili papirom obložen pleh. U drugu polovicu smjese dodajte kakao i dobro promiješajte. Tamnu smjesu prelijte preko svijetle i vilicom napravite lagane kružne pokrete kako biste dobili mramorni efekt. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 200°C oko 25 minuta. Čačkalicom provjerite je li kolač pečen. Ohladite kolač, narežite ga na kocke i pospite šećerom u prahu ili prelijte čokoladnom glazurom po želji.