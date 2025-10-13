RECEPT DANA Jednostavan desert koji miriše na djetinjstvo: Jabuke u šlafroku kakve rade naše bake!

Miris pečenih jabuka u šlafroku odmah nas vraća u djetinjstvo. To je onaj jednostavan, topli desert koji se priprema od nekoliko osnovnih sastojaka, a svaki zalogaj miriše na dom. Hrskava, zlatna korica i sočna jabuka unutra čine savršenu kombinaciju — posebno kada se posluži uz kuglicu vanilije ili malo šećera u prahu. Bilo da ih pripremate vikendom za obitelj ili želite brz, nostalgičan desert, jabuke u šlafroku uvijek su pun pogodak.

Sastojci:

3 veće jabuke

1 jaje

150 ml mlijeka

100 g glatkog brašna

1 žličica šećera

prstohvat soli

½ žličice cimeta (po želji)

ulje za prženje

šećer u prahu za posipanje

Priprema: Jabuke ogulite, odstranite koštice i narežite na kolutove debljine oko 1 cm. U zdjeli pomiješajte jaje, mlijeko, brašno, šećer, sol i cimet dok ne dobijete glatku smjesu bez grudica — gustoće slične onoj za palačinke. U tavi zagrijte ulje na srednjoj vatri. Svaki kolut jabuke umočite u smjesu i pažljivo stavite u vruće ulje. Pržite dok ne poprime zlatno-smeđu boju s obje strane (oko 2 minute po strani). Vadite ih na papirnati ubrus da upije višak masnoće. Poslužite tople, posipane šećerom u prahu ili uz kuglicu sladoleda od vanilije.