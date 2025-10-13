RECEPT DANA Jednostavan desert koji miriše na djetinjstvo: Jabuke u šlafroku kakve rade naše bake!

Miris pečenih jabuka u šlafroku odmah nas vraća u djetinjstvo. To je onaj jednostavan, topli desert koji se priprema od nekoliko osnovnih sastojaka, a svaki zalogaj miriše na dom. Hrskava, zlatna korica i sočna jabuka unutra čine savršenu kombinaciju — posebno kada se posluži uz kuglicu vanilije ili malo šećera u prahu. Bilo da ih pripremate vikendom za obitelj ili želite brz, nostalgičan desert, jabuke u šlafroku uvijek su pun pogodak.
Sastojci:
- 3 veće jabuke
- 1 jaje
- 150 ml mlijeka
- 100 g glatkog brašna
- 1 žličica šećera
- prstohvat soli
- ½ žličice cimeta (po želji)
- ulje za prženje
- šećer u prahu za posipanje
Priprema: Jabuke ogulite, odstranite koštice i narežite na kolutove debljine oko 1 cm. U zdjeli pomiješajte jaje, mlijeko, brašno, šećer, sol i cimet dok ne dobijete glatku smjesu bez grudica — gustoće slične onoj za palačinke. U tavi zagrijte ulje na srednjoj vatri. Svaki kolut jabuke umočite u smjesu i pažljivo stavite u vruće ulje. Pržite dok ne poprime zlatno-smeđu boju s obje strane (oko 2 minute po strani). Vadite ih na papirnati ubrus da upije višak masnoće. Poslužite tople, posipane šećerom u prahu ili uz kuglicu sladoleda od vanilije.