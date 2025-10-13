Naši Portali
poslastica iz djetinjstva

RECEPT DANA Jednostavan desert koji miriše na djetinjstvo: Jabuke u šlafroku kakve rade naše bake!

Ana Hajduk
13.10.2025.
u 09:30

Poslužite tople, posipane šećerom u prahu ili uz kuglicu sladoleda od vanilije.

Miris pečenih jabuka u šlafroku odmah nas vraća u djetinjstvo. To je onaj jednostavan, topli desert koji se priprema od nekoliko osnovnih sastojaka, a svaki zalogaj miriše na dom. Hrskava, zlatna korica i sočna jabuka unutra čine savršenu kombinaciju — posebno kada se posluži uz kuglicu vanilije ili malo šećera u prahu. Bilo da ih pripremate vikendom za obitelj ili želite brz, nostalgičan desert, jabuke u šlafroku uvijek su pun pogodak.

Sastojci:

  • 3 veće jabuke
  • 1 jaje
  • 150 ml mlijeka
  • 100 g glatkog brašna
  • 1 žličica šećera
  • prstohvat soli
  • ½ žličice cimeta (po želji)
  • ulje za prženje
  • šećer u prahu za posipanje

Priprema: Jabuke ogulite, odstranite koštice i narežite na kolutove debljine oko 1 cm. U zdjeli pomiješajte jaje, mlijeko, brašno, šećer, sol i cimet dok ne dobijete glatku smjesu bez grudica — gustoće slične onoj za palačinke. U tavi zagrijte ulje na srednjoj vatri. Svaki kolut jabuke umočite u smjesu i pažljivo stavite u vruće ulje. Pržite dok ne poprime zlatno-smeđu boju s obje strane (oko 2 minute po strani). Vadite ih na papirnati ubrus da upije višak masnoće. Poslužite tople, posipane šećerom u prahu ili uz kuglicu sladoleda od vanilije.
