Liječnici otkrili četiri vrste glavobolje koje mogu biti smrtonosne: 'Odmah potražite pomoć!'

Za većinu ljudi, glavobolje su tek manja neugodnost. Podaci pokazuju da je gotovo svaka osoba doživjela barem jednu glavobolju u životu, dok polovica populacije ima barem jednu godišnje. Prema Studiji o globalnom opterećenju bolestima, poremećaji povezani s glavoboljom pogađaju gotovo 2,9 milijardi ljudi, što znači da od njih pati gotovo svaka treća osoba na svijetu. Osim toga, procjenjuje se da između 12 i 15 posto populacije, odnosno otprilike 40 milijuna ljudi, pati od migrena. Riječ je o teškim, ponavljajućim glavoboljama koje su često praćene mučninom, povraćanjem te ekstremnom osjetljivošću na svjetlo i zvuk, a migrena se smatra vodećim uzrokom invaliditeta kod osoba mlađih od 50 godina, posebno kod žena. Postoje deseci uzroka, od lošeg držanja i intenzivnih mirisa ili zvukova do prehrambenih okidača poput crnog vina i čokolade.

U većini slučajeva, glavobolje i migrene mogu se ublažiti lijekovima protiv bolova koji se izdaju bez recepta, odmorom i drugim terapijama poput hladnih ili toplih obloga. Obično nisu znak ozbiljnijih, potencijalno po život opasnih stanja. Međutim, iako je rijetko, postoje stanja koja se mogu manifestirati kao intenzivne i iscrpljujuće glavobolje, a koja zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć kako bi se izbjegle najgore posljedice.

Uz jaku bol, po život opasna stanja mogu biti praćena i naglim gubitkom vida, vrtoglavicom i ukočenošću u vratu koja se širi tijelom. Iako postoji nekoliko općih "crvenih zastavica" na koje liječnici upozoravaju, poput iznenadne, gromovite glavobolje ili pojave neuroloških simptoma, stručnjaci su za Daily Mail otkrili četiri opasne vrste glavobolje koje bez brzog liječenja mogu biti smrtonosne.

Glaukom zatvorenog kuta

Akutni glaukom zatvorenog kuta (AACG) nastaje kada šarenica, obojeni, mišićni dio oka, iznenada nabrekne i blokira otjecanje očne vodice. Ta tekućina, poznata kao aqueous humor, ključna je za održavanje očnog tlaka i oblika oka. Ako je njezino otjecanje blokirano, intraokularni tlak u oku naglo raste. "To uzrokuje brz porast intraokularnog tlaka koji može oštetiti očni živac i čak dovesti do trajnog gubitka vida", objasnio je Jimmy Pang, fizioterapeut iz San Diega specijaliziran za glavobolje. Rizik se povećava starenjem jer se prirodna leća oka s vremenom zadebljava i pritišće šarenicu, a dodatni faktori rizika su dob iznad 40 godina te stanja poput dijabetesa i visokog krvnog tlaka. Simptomi se razvijaju brzo, često unutar nekoliko sati, i uključuju glavobolju, jaku bol u oku, crvenilo, gubitak vida, viđenje duginih prstenova oko svjetala, mučninu i povraćanje. Stanje se liječi kapima za oči na recept i laserskom iridotomijom, no intervencija mora biti brza kako bi se spriječilo trajno oštećenje.

Subarahnoidalno krvarenje

Subarahnoidalno krvarenje je oblik moždanog udara do kojeg dolazi zbog krvarenja u prostoru između mozga i zaštitnih tkiva koja ga obavijaju. Najčešće nastaje kada u mozgu pukne aneurizma, odnosno nepravilno izbočenje na krvnoj žili. Rizik mogu povećati i ozljede glave te arteriovenska malformacija, splet krvnih žila u mozgu. "Ključni znak je kada netko izjavi da je to najgora glavobolja u njegovom životu. Sama ta fraza znači da pacijent mora hitno otići na hitnu pomoć", naglasio je Pang. Mogući su i simptomi poput mučnine, povraćanja, ukočenog vrata, promjena vida i kratkotrajnog gubitka svijesti. Ovo se stanje najčešće javlja kod ljudi u dobi između 55 i 60 godina zbog prirodnog slabljenja krvnih žila starenjem. Zahtijeva hitnu medicinsku pomoć, dijagnostiku CT-om ili magnetskom rezonancijom te najčešće operaciju kako bi se aneurizma zatvorila i zaustavilo krvarenje.

Hipertenzivno intracerebralno krvarenje

Slično subarahnoidalnom krvarenju, hipertenzivno intracerebralno krvarenje (HICH) je po život opasan moždani udar uzrokovan slabljenjem i pucanjem dubokih arterija u mozgu. "To je moždano krvarenje uzrokovano rupturom malih arterija kao posljedica visokog krvnog tlaka. Smatra se hemoragijskim moždanim udarom i predstavlja hitno stanje", rekao je Pang. Visoki krvni tlak pogađa milijune ljudi diljem svijeta, a HICH uzrokuje oko tri milijuna slučajeva godišnje na globalnoj razini. Znakovi uključuju iznenadnu, jaku "gromovitu" glavobolju, praćenu mučninom, povraćanjem te slabošću ili utrnulošću. Najveći rizik imaju muškarci stariji od 55 godina s nekontroliranim visokim krvnim tlakom, a liječenje zahtijeva hitne pretrage i operativni zahvat za kontrolu krvarenja.

Cervikogena glavobolja

Za razliku od mnogih hitnih slučajeva, cervikogene glavobolje ne nastaju iznenada. Bol se razvija postupno i usmjerena je na vrat i gornji dio kralježnice, manifestirajući se kao ukočenost koja se zatim širi prema stražnjem dijelu glave. Bol također može započeti na potiljku i širiti se prema naprijed, točno iza očiju. Bilo koja ozljeda ili stanje koje utječe na vrat ili kralježnicu, poput prijeloma, artritisa, ukliještenih živaca ili tumora, može uzrokovati ovu vrstu glavobolje. Iako su često bezopasne, problem leži u tome što velike krvne žile koje opskrbljuju mozak krvlju prolaze blizu vrata, pa dugotrajna napetost može ugroziti protok krvi. "Kada dođe do oštećenja arterija u vratu koje opskrbljuju mozak, dobivamo smanjen protok krvi u mozak, što može rezultirati anoksičnom ozljedom mozga", objasnio je Pang. Oštećenje vrata može se otkriti rendgenskim i magnetskim snimanjem, a stanje se obično rješava fizikalnom terapijom i lijekovima.

*uz korištenje AI-ja