Tarot za početnike: Vodič kroz karte, značenja i skrivene poruke

Čitanje tarota metoda je proricanja koja uključuje tumačenje karata ovisno o njihovom redoslijedu, simbolu na karti i situaciji u kojoj želite dobiti bolji uvid. Tarot špil sastoji se od 78 karata čije se simboličke slike koriste za jasniji uvid i bolje razumijevanje sebe, svojih stavova, misli, ideja, mana i vrlina. Čitanje tarota, zapravo je praksa koja vam dopušta da dobijete uvid u svoju svijest. Suprotno mišljenje većine tarot ne služi za točno proricanje budućnosti, to nije baš tako. Za bavljenje tarotom ne morate biti vidovnjak niti imati posebne sposobnosti.

Tarot je prije svega način da bolje razumije sebe, svoje misli i osjećaje. Drugim riječima, tarot vam ne govori točno što će se dogoditi, nego pokazuje u kojem smjeru stvari idu ako ništa ne promijenite. Može vam pomoći da sagledate situaciju iz druge perspektive i donesete bolje odluke. Zato se tarot često koristi kao alat za osobni razvoj, a ne kao “proročanstvo” koje se mora ostvariti. Tarot se koristi kao metoda proricanja, u osnovnom obliku koji danas poznajemo, od početka sedamnaestog stoljeća.

Što je Velika i Mala Arkana?

Špil tarot karata sastoji se od Velike i Male Arkane . Dok su karte Velike Arkane, kojih u špilu ima 22, karte koje otkrivaju širu sliku i predstavljaju određene životne prekretnice, karte Male Arkane nam daju uvid u svakodnevne životne izazove, probleme, prilike i iskustva. Znakovi Malih Arkana uključuju Štapove, Mačeve, Pehare i Novčiće. Svaki znak predstavlja element: Štapovi su Vatra, Mačevi su Zrak, Pehari su Voda, a Novčići su Zemlja. Znakovi mogu odražavati stav i temperament osobe, poput vatrene osobe ili sanjara (zrak, tj. nije prizemljena osoba) ili prizemljene osobe (zemlja). Određivanje značaja karte ovisi o pitanju, čitatelju, osobi koja se čita i položaju drugih karata u nizu. Velika Arkana označena je brojevima od 0 do 21, počevši s kartom Budale, a završavajući s kartom Svijeta. Simboli na ovim kartama usklađeni su s određenim životnim prekretnicama i događajima. U tom smislu, karte Velike Arkane predstavljaju 22 neizbježna događaja, situacije ili perioda u životu svake osobe.

Kako odabrati svoj tarot špil?

Odabir tarot špila je osobna stvar, najvažnije je da vam se špil vizualno sviđa i da vam slike na kartama odmah govore neku priču. Kada gledate karte, obratite pozornost na to kako se osjećate, ako vas privlače, razumiju slike i lako ih možete povezati s nekim značenjem, to je dobar znak da je špil dobar odabir za vas. Za početnike se najčešće preporučuje klasični Rider-Waite tarot špil jer ima vrlo jasne i detaljne ilustracije koje olakšavaju učenje i tumačenje. Baš zbog tih slika lakše je povezati značenje karata s vlastitim osjećajem i intuicijom. Također, dobro je uzeti špil koji dolazi s priručnikom kako biste na početku mogli provjeravati značenja. S vremenom ćete se sve više oslanjati na vlastiti dojam. Na kraju, ne postoji pogrešan izbor. Najbolji tarot špil je onaj koji vam je zanimljiv i razumljiv

Kako čitati tarot karte?

Čitanje tarot karata na prvi pogled može komplicirano djelovati, ali zapravo je vrlo jednostavno. Nema točnog načina čitanja karata, već je najvažnije razumjeti osnovno značenje karata i povezati ih s vlastitom situacijom. Uz svaki špil karata dolazi i priručnik s osnovnim značenjem svake karte, a neki priručnici, uz opće značenje, čak sadrže i objašnjenja karte za ljubavna, poslovna i druga čitanja. Prvi korak je postaviti jasno pitanje ili razmisliti o temi koja vas zanima. To može biti posao, ljubav, specifična odluka ili općenito životna situacija.

Nakon toga karte se promiješaju i izvuku nasumično ili im dopustite da se same ispadnu iz špila. Iako svaka karta ima svoje značenje, ono se mijenja ovisno o kontekstu i drugim kartama koje se pored nje pojave. Zato nije dovoljno samo zapamtiti značenja, već ih je važno povezati u cjelinu i razmisliti što vam poručuju. Naravno tarot ne daje “točne odgovore” i ne predviđa budućnost, nego vam može dati smjernice i uvid u to što krivo radite. On vam ne govori što morate učiniti, već vam pomaže da bolje shvatite situaciju i sami donesete odluku. Naravno, trebat će vam neko vrijeme da to sve pohvatate, ali kroz praksu ćete se razviti i intuicija te ćete sve lakše razumjeti što vam karte govore. Također, ne morate stalno gledati u priručnik da biste naučili čitati tarot . On pomaže na početku, ali nije nužan.

Karte možete tumačiti i po svom navođenju i osjećaju. Pogledajte sliku na karti i pitajte se što vam prvo padne na pamet ili kako se zbog nje osjećate. Često je baš taj prvi dojam najvažniji. Što više gledate karte i razmišljate o njima, to ćete ih lakše razumjeti bez pomoći tumača. Na primjer, ako na karti vidite osobu koja u mračnoj sobi pokriva ležište u krevetu, možda ćete to povezati s tugom, usamljenošću ili teškim razdobljem, čak i ako ne znate točno “službeno” značenje te karte. Ili na karti vidite sunce, djecu i svijetle boje, kao što je to slučaj na karti Sunce, logično je da to povezujete s radošću, srećom i pozitivnim životnim razdobljem. Osim iste slike, važno je obratiti pažnju i na detalje na karti.

Boje mogu imati posebno značenje , primjerice tamnije boje često se povezuju s težim emocijama ili problemima, dok se svijetle boje mogu poticati na pozitivne promjene, nadu i energiju. Također, važno je gledati što se točno događa na slici, je li osoba mirna, u pokretu, sama ili okružena drugima jer i to može mijenjati značenje karte. Značenje karte uvijek treba povezati sa situacijom o kojoj razmišljate. Ista karta može značiti različite stvari ovisno o pitanju koje postavite. Primjerice, karta koja inače simbolizira promjenu može u ljubavnom pitanju značiti novi početak, au poslovnom pitanju promjenu posla ili smjera. Kod čitanja je važan i raspored karata. Jedan od najjednostavnijih rasporeda je onaj s tri karte . Prva karta predstavlja prošlost, druga sadašnjost, a treća budućnost. Tako možete lakše vidjeti kako se neka situacija razvijala, gdje se trenutno nalazite i u kojem smjeru stvari idu.