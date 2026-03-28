RECEPT DANA Cheesecake i torta od mrkve: Neočekivana kombinacija okusa koja će vas oduševiti

Torta s mrkvom i sirom
Canva/Dali Images
VL
Autor
Stephany Domitrović
28.03.2026.
u 07:04

Ako ste ljubitelj sočnog carrot cakea i kremastog cheesecakea, ovaj desert donosi idealnu kombinaciju dva klasika. Savršen spoj aromatičnog biskvita od mrkve i lagane kreme sa sirnim namazom odličan je izbor za sve proljetne prigode. Ovaj lagan i kremast desert upotpunit će svako druženje uz kavu ili obiteljski stol te oduševiti sve ljubitelje jednostavnih, ali bogatih slastica.

Carrot cake i cheesecake klasici su koji oduševljavaju svojom sočnom teksturom i bogatom kremom, a kada se ta dva deserta spoje, nastaje kolač koji osvaja već na prvi zalogaj. Sloj kremastog sira dodaje blagu svježinu koja podsjeća na klasični cheesecake, dok lagani biskvit od mrkve upotpunjava cijeli desert zanimljivom teksturom. Carrot cheesecake, tj. torta sa sirom i mrkvom odličan je izbor za obiteljska okupljanja, druženja uz kavu, a odličan je i kao šećer na kraju uskrsnog ručka.

Biskvit:

  • 2 jaja
  • 100 ml ulja
  • 200 grama šećera 
  • 200 grama glatkog brašna
  • 1 žličica cimeta
  • 1 žličica praška za pecivo
  • 1 vrećica vanilin šećera
  • 1 žličica sode bikarbone
  • 500 grama mrkve (naribane)

Krema:

  • 75 grama maslaca
  • 200 grama šećera u prahu
  • 2 žličice ekstrakta vanilije
  • 3 žlice soka od ananasa
  • 400 grama krem sira

Priprema: Zagrijte pećnicu na 180 °C i pripremite kalup za pečenje (obložite ga papirom za pečenje ili lagano namastite). U većoj zdjeli umutite jaja i šećer dok smjesa ne postane svijetla i lagano pjenasta. Dodajte ulje i kratko promiješajte da se sastojci sjedine. U smjesu zatim umiješajte brašno, cimet, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i vanilin šećer. Sve dobro promiješajte dok ne dobijete glatku smjesu bez grudica. Na kraju dodajte tanko i sitno naribanu mrkvu i lagano promiješajte kako bi se ravnomjerno rasporedila u tijestu. Smjesu izlijte u pripremljeni kalup i pecite 25 do 30 minuta ili dok ne postane zlatne boje. Otopite maslac na laganoj vatri te ga umutite sa šećerom u prahu. U smjesu dodajte vanilin šećer i sok od ananasa pa ponovno kratko izmiksajte. Na kraju umiješajte krem sir i miksajte dok krema ne postane potpuno glatka i kremasta. Topli biskvit preliti toplom kremom. Tortu ukrasite po želji, naribanom bijelom čokoladom, smrvljenim keksima ili komadićima naranče.
