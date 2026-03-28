Nikamo ne stižu na vrijeme: Ljudi rođeni u ovih 5 horoskopskih znakova uvijek kasne
Kašnjenje može biti frustrirajuće, ali čini se kako ljudi rođeni u određenim horoskopskim znakovima jednostavno ne mogu protiv toga da svuda stignu u posljednji tren – ili čak nakon njega! Njihova opuštenost, zaboravnost ili neorganiziranost često ih dovode u situacije u kojima svi čekaju na njih. Evo pet znakova najsklonijih kašnjenju.
Ribe: Ribe su sanjari Zodijaka. Njihov um često luta daleko od stvarnosti, pa se lako izgube u mislima i zaborave na vrijeme. Kad su u pokretu, često im nešto skrene pažnju – bilo da je to zanimljiv razgovor ili lijep zalazak sunca.
Strijelac: Strijelci su poznati avanturisti koji ne vole ograničenja, a sat im je jedan od najvećih neprijatelja. Njihova spontanost i sklonost neplaniranim aktivnostima često ih odvode u nepredviđene situacije, zbog čega kasne na dogovore.
Vaga: Vage ne vole žurbu. Njihova neodlučnost pri biranju odjeće, frizure ili čak puta kojim će krenuti može ih dovesti do ozbiljnog kašnjenja. Osim toga, lako se zapričaju s ljudima i izgube pojam o vremenu.
Blizanci: Blizanci su majstori multitaskinga, ali često precijene koliko toga mogu obaviti prije nego što negdje stignu. Njihova društvenost i radoznalost često ih usmjeravaju prema neplaniranim razgovorima i aktivnostima, što rezultira kašnjenjem.
Lav: Lavovi vole biti u centru pažnje, ali ponekad im to znači da žele grandiozan ulazak. Njihova potreba da se savršeno pripreme za izlazak ili događaj često ih čini onima koji kasne, ali na način koji im donosi glamurozan efekt.