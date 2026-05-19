Kriza pristupačnog stanovanja, kako osigurati dom svima?

Događaj će objediniti stručnjake iz građevine, arhitekture, urbanizma, predstavnike investitora i donositelje politika radi sveobuhvatne rasprave o dostupnosti i kvaliteti stanovanja, energetskim i održivim standardima gradnje te mogućnostima primjene pametnih tehnologija u kreiranju. Glavne teme uključuju mehanizme poticanja izgradnje pristupačnih stanova, financijske instrumente i modele te izvore dugoročne održivosti kroz energetsku efikasnost i zelenu urbanu infrastrukturu.

Poseban fokus bit će na praktičnim izazovima: usklađivanju zakonodavnog okvira i postupaka izdavanja dozvola s potrebama tržišta, regionalnoj raspodjeli stambenih kapaciteta izvan velikih urbanih središta, te održavanju kvalitete gradnje pod pritiskom brzog povećanja ponude. Digitalizacija upravljanja zgradama, integracija pametnih sustava za uštedu energije i povećanje udobnosti stanara te inovativni modeli najma i vlasništva bit će predstavljeni kao ključne komponente budućih rješenja.

Među panelistima su istaknuti stručnjaci Borislav Vujović, Robert Pokrovec, Leo Penović, Vedrana Čagalj te mnogi drugi koji će iznijeti primjere iz prakse, prikaze djelotvornih politika i konkretne projekte te sudjelovati u raspravama o tome kako spojiti kratkoročne potrebe za pristupačnim stanovanjem s dugoročnim ciljevima održivog i kvalitetnog urbanog razvoja.

Konferencija nudi platformu za razmjenu znanja, umrežavanje i kreiranje konkretnih mjera koje mogu ubrzati i unaprijediti proces stanogradnje u Hrvatskoj. Program i dodatne informacije dostupne su na linku.