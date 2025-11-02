Naši Portali
raskošna kombinacija čokolade i oraha

RECEPT DANA Jeste li čuli već za Grčku tortu? Imamo recept koji će vas oduševiti!

@mojacarobnakuhinja/Instagram
VL
Autor
Ana Hajduk
02.11.2025.
u 07:13

Savršena je za svečane prilike, ali i za one trenutke kad želite nešto posebno kremasto i raskošno.

Ova grčka torta prava je poslastica za sve ljubitelje čokolade i orašastih okusa. Sastoji se od četiri lagane kore, bogatih dviju vrsta kreme i komadića Plazme, što je čini idealnom za svečane prilike ili posebne trenutke kada želite impresionirati obitelj i prijatelje. Priprema zahtijeva malo strpljenja, ali rezultat je torta koja će se brzo pretvoriti u zvijezdu svake trpeze. Recept je s food bloga @mojacarobnakuhinja. Uživajte! 

Sastojci: 

Kore: 

  • 5 bjelanjaka
  • 6 žlica šećera
  • 5 žlica mljevenih oraha
  • 5 žlica mljevene Plazme
  • 2 žlice brašna
  • 1/2 vrećice praška za pecivo

Krema:

  • 20 žumanjaka
  • 18 žlica šećera
  • 8 žlica brašna
  • 6 žlica gustina
  • 1,4 l mlijeka
  • 250 g maslaca ili margarina
  • 200 g tamne čokolade
  • 80 g mliječne čokolade
  • 80 g bijele čokolade
  • 90 g lomljene Plazme

Priprema: Bjelanjke istucite u čvrst snijeg, postupno dodajte šećer i nastavite miksati dok smjesa ne postane sjajna i čvrsta. Špatulom lagano umiješajte mljevene orahe, Plazmu te prosijano brašno pomiješano s praškom za pecivo. Smjesu rasporedite u kalup promjera 26 cm. Pecite četiri kore na 200°C oko 15 minuta (vrijeme ovisi o jačini pećnice).

Krema: Žumanjke umutite sa šećerom, brašnom i gustinom dok smjesa ne postane glatka. Mlijeko zagrijte do vrenja i polako umiješajte smjesu od žumanjaka. Kuhajte uz stalno miješanje dok se krema ne zgusne. Ohladite. Maslac pjenasto umutite i umiješajte u ohlađenu kremu. Kremu podijelite na dva dijela. U veći dio dodajte otopljenu tamnu čokoladu, a u manji nasjeckanu bijelu i mliječnu čokoladu te lomljenu Plazmu. 

Redoslijed slojeva: Kora → tamni nadjev → svijetli nadjev → kora. Ponavljajte postupak dok ne iskoristite sve kore i kreme.
Ključne riječi
torta grčka torta recept dana recept

