RECEPT DANA Jeste li čuli već za Grčku tortu? Imamo recept koji će vas oduševiti!

Ova grčka torta prava je poslastica za sve ljubitelje čokolade i orašastih okusa. Sastoji se od četiri lagane kore, bogatih dviju vrsta kreme i komadića Plazme, što je čini idealnom za svečane prilike ili posebne trenutke kada želite impresionirati obitelj i prijatelje. Priprema zahtijeva malo strpljenja, ali rezultat je torta koja će se brzo pretvoriti u zvijezdu svake trpeze. Recept je s food bloga @mojacarobnakuhinja. Uživajte!

Sastojci:

Kore:

5 bjelanjaka

6 žlica šećera

5 žlica mljevenih oraha

5 žlica mljevene Plazme

2 žlice brašna

1/2 vrećice praška za pecivo

Krema:

20 žumanjaka

18 žlica šećera

8 žlica brašna

6 žlica gustina

1,4 l mlijeka

250 g maslaca ili margarina

200 g tamne čokolade

80 g mliječne čokolade

80 g bijele čokolade

90 g lomljene Plazme

Priprema: Bjelanjke istucite u čvrst snijeg, postupno dodajte šećer i nastavite miksati dok smjesa ne postane sjajna i čvrsta. Špatulom lagano umiješajte mljevene orahe, Plazmu te prosijano brašno pomiješano s praškom za pecivo. Smjesu rasporedite u kalup promjera 26 cm. Pecite četiri kore na 200°C oko 15 minuta (vrijeme ovisi o jačini pećnice).

Krema: Žumanjke umutite sa šećerom, brašnom i gustinom dok smjesa ne postane glatka. Mlijeko zagrijte do vrenja i polako umiješajte smjesu od žumanjaka. Kuhajte uz stalno miješanje dok se krema ne zgusne. Ohladite. Maslac pjenasto umutite i umiješajte u ohlađenu kremu. Kremu podijelite na dva dijela. U veći dio dodajte otopljenu tamnu čokoladu, a u manji nasjeckanu bijelu i mliječnu čokoladu te lomljenu Plazmu.

Redoslijed slojeva: Kora → tamni nadjev → svijetli nadjev → kora. Ponavljajte postupak dok ne iskoristite sve kore i kreme.