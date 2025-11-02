RECEPT DANA Jeste li čuli već za Grčku tortu? Imamo recept koji će vas oduševiti!

Ova grčka torta prava je poslastica za sve ljubitelje čokolade i orašastih okusa. Sastoji se od četiri lagane kore, bogatih dviju vrsta kreme i komadića Plazme, što je čini idealnom za svečane prilike ili posebne trenutke kada želite impresionirati obitelj i prijatelje. Priprema zahtijeva malo strpljenja, ali rezultat je torta koja će se brzo pretvoriti u zvijezdu svake trpeze. Recept je s food bloga @mojacarobnakuhinja. Uživajte!
Sastojci:
Kore:
- 5 bjelanjaka
- 6 žlica šećera
- 5 žlica mljevenih oraha
- 5 žlica mljevene Plazme
- 2 žlice brašna
- 1/2 vrećice praška za pecivo
Krema:
- 20 žumanjaka
- 18 žlica šećera
- 8 žlica brašna
- 6 žlica gustina
- 1,4 l mlijeka
- 250 g maslaca ili margarina
- 200 g tamne čokolade
- 80 g mliječne čokolade
- 80 g bijele čokolade
- 90 g lomljene Plazme
Priprema: Bjelanjke istucite u čvrst snijeg, postupno dodajte šećer i nastavite miksati dok smjesa ne postane sjajna i čvrsta. Špatulom lagano umiješajte mljevene orahe, Plazmu te prosijano brašno pomiješano s praškom za pecivo. Smjesu rasporedite u kalup promjera 26 cm. Pecite četiri kore na 200°C oko 15 minuta (vrijeme ovisi o jačini pećnice).
Krema: Žumanjke umutite sa šećerom, brašnom i gustinom dok smjesa ne postane glatka. Mlijeko zagrijte do vrenja i polako umiješajte smjesu od žumanjaka. Kuhajte uz stalno miješanje dok se krema ne zgusne. Ohladite. Maslac pjenasto umutite i umiješajte u ohlađenu kremu. Kremu podijelite na dva dijela. U veći dio dodajte otopljenu tamnu čokoladu, a u manji nasjeckanu bijelu i mliječnu čokoladu te lomljenu Plazmu.
Redoslijed slojeva: Kora → tamni nadjev → svijetli nadjev → kora. Ponavljajte postupak dok ne iskoristite sve kore i kreme.