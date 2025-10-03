Naši Portali
u obliku torte!

RECEPT DANA Iz bilježnica naših baka: Trostruki užitak

@biljina.kuhinja.tv
VL
Autor
Ana Hajduk
03.10.2025.
u 09:30

Kolač koji osvaja sve ljubitelje slatkog.

Ako volite bogate kolače s orasima, čokoladom i kremom, Trostruki užitak je prava poslastica za vas. Ovaj slojeviti kolač spaja hrskave kore od oraha, kreme od vanilije i čokolade te nježno natopljene kekse, a sve je završeno šlagom za savršen vizualni i okusni efekt. Idealno za proslave ili posebne trenutke kada želite impresionirati obitelj i prijatelje. Recept je podijelila food blogerica @biljina.kuhinja.tv. Uživajte! 

Sastojci: 

Za 2 kore:

  • 12 bjelanjaka
  • 400 g šećera
  • 300 g mljevenih oraha
  • 4 žlice krušnih mrvica
  • 60 g brašna
  • 1 prašak za pecivo

Za kremu:

  • 12 žumanjaka
  • 1,4 l mlijeka
  • 400 g šećera
  • 4 pudinga od vanilije
  • 100 g otopljene čokolade
  • 1 vrećica bourbon vanilije ili 1 žličica ekstrakta vanilije
  • 300 g margarina ili maslaca
  • 400 g keksa

Za ukrašavanje:

  • 300 ml slatkog vrhnja ili šlaga

Priprema: Podijelite sastojke za koru na dva jednaka dijela i pripremite dvije kore. Šest bjelanjaka istucite dok ne postanu pjenasti, postupno dodajte 200 g šećera i tucite dok ne dobijete čvrstu pjenu. U pjenasto umućenu smjesu dodajte 2 žlice krušnih mrvica, 30 g brašna, 150 g mljevenih oraha i 1 žličicu praška za pecivo. Sve pažljivo promiješajte špatulom. Ulijte smjesu u srednje veliku tepsiju (32 × 22 cm) obloženu papirom za pečenje. Pecite 15 minuta na 180 °C. Ponovite postupak za drugu koru i ostavite obje da se potpuno ohlade.

Krema: U duboku posudu ulijte 1 l mlijeka, dodajte 400 g šećera i zagrijte na laganoj vatri dok ne zavrije. Pomiješajte 12 žumanaca s 4 pudinga od vanilije i preostalim mlijekom dok smjesa ne bude glatka. Smjesu pudinga ulijte u prokuhano mlijeko i kuhajte na laganoj vatri dok se ne zgusne. Prebacite kremu u drugu posudu i pokrijte prozirnom folijom da se ohladi. Maslac izmiksajte i postupno dodajte ohlađenu kremu. Podijelite kremu na dva dijela: U jedan dodajte 100 g otopljene čokolade. U drugi dodajte bourbon vaniliju ili ekstrakt vanilije.

Prvu koru stavite na pladanj i premažite polovicom žutog nadjeva. Umočite keks u mlijeko i složite ga preko kreme. Preko keksa premažite jedan dio čokoladnog nadjeva. Stavite drugu koru i ponovite postupak: žuti nadjev, keks natopljen mlijekom i čokoladni nadjev. Završite kolač šlagom ili slatkim vrhnjem po želji.
