BISTRO KASTEL ODIŠE AUTENTIČNIM AMBIJENTOM

Kreativno pripremljena jela, domaće namirnice, a sve u bajkovitoj utvrdi

Privatna arhiva
Autor
Snježana Bičak
13.02.2026.
u 07:00

Lokacija srednjovjekovne utvrde u kojoj je smješten restoran iznimno je privlačna gostima, a posebno smo atraktivni za manja vjenčanja, za koja imamo poseban meni, kaže vlasnik Željko Goluža.

Stari grad Dubovac jedan je od glavnih simbola Karlovca, mjesto koje svatko tko posjeti ovaj grad na četiri rijeke mora obići. To je i omiljena šetnica Karlovčana, prostor za uživanje u prirodi, s vidikovcem na gradini s kojeg se pruža savršen pogled na grad kroz koji protječe rijeka Kupa. Ova srednjovjekovna utvrda s velikim atrijem koja se nad dolinom nadvisila još u 13. stoljeću, posljednjih je godina prepoznata i kao atraktivna lokacija za održavanje brojnih kulturnih događanja; koncerata, filmskih projekcija, predstava, ali i idilična, gotovo bajkovita lokacija koju mnogi žele za kulisu svog vjenčanja. Ta im se želja svakako može ostvariti zahvaljujući restoranu koji je u prizemlju utvrde otvoren prije devet godina; bistro Kastel, bilo je jasno odmah po otvorenju, obogatio je i podigao ljestvicu gastronomske scene karlovačkog kraja, pa je to oduvijek bilo mjesto na kojemu ćete moći probati jela koja poznajete, ali pripremljena na sasvim drukčiji način, u modernom ruhu.

Foto: Privatna arhiva

Inovativnost i kreativnost u osmišljavanju menija oduvijek je vodila glavne kuhare restorana, a aktualni mladi chef Zvonimir Štefanac svoju je kreativnost u protekle dvije godine, koliko je odgovoran za restoranski meni, unio u sva jela pa će se nove ideje tek naći na tanjurima gostiju Kastela. − Od prvog dana važna nam je predanost ideji da u restoranu pripremamo hranu od lokalnih namirnica, a da jela budu kreativna i drukčija te da gosti mogu uživati u okusima. Oduvijek mi je bilo važno da je gost zadovoljan, da uživa u hrani i njezinoj kvaliteti. Usmena predaja zadovoljnog gosta najbolja je reklama koju neki restoran može imati. Taj se glas najdalje čuje i on je temelj i za priznanja i pohvale koja kasnije dođu. Drago nam je što smo prije dvije godine ušli na popis 100 najboljih restorana u Hrvatskoj, ta je nagrada rezultat zadovoljstva naših gostiju i to je najvažnije – priča nam Željko Goluža, vlasnik restorana Kastel.

Foto: Privatna arhiva

Njegova posvećenost domaćim, lokalnim namirnicama, ali i vinima, pivu i žestokim pićima ne popušta. Goluža je i vlasnik Prve dugoreške craft pivovare, a pivo koje ondje proizvodi prodaje se u Kastelu i drugim lokalima u gradu. − Isprva nam je vinska karta bila popunjena vinima iz svih krajeva Hrvatske, od Baranje do Dalmacije, a sada ćemo je promijeniti; prednost dajemo lokalnim vinarima, s područja Vivodine, Plešivice, s tek nekoliko vinara iz ostalih krajeva Hrvatske. Uglavnom nemamo ništa iz uvoza. Tako je i sa žestokim pićima, domaćim likerima. Strane marke imamo za ona pića kojih nemamo na domaćem tržištu. I kada je meso u pitanju, nastojimo sve što možemo nabaviti od domaćih proizvođača. Planiramo nabaviti hladnjak za suho odležavanje mesa kako bismo i domaću junetinu mogli sami odležavati 20 ili 30 pa i više od 40 dana, da dobijemo kvalitetu kakvu ima argentinski ramstek.

Foto: Privatna arhiva

Imamo i vlastite koktele, a započeli smo suradnju i s nagrađivanom destilerijom Babić iz Križevaca čiji su proizvodi baza za nove autorske koktele koje ćemo imati u ponudi za Valentinovo. Neki od njih su Rosa Zrinska, koktel s teraninom koji je možda primjereniji djevojkama, te koktel Kastel kojemu je baza pelinkovac Antique – najavljuje Željko Goluža. Kokteli će, kao i poseban meni, biti ponuđeni na večeri za Valentinovo, a to je tek jedna od tematskih večeri sa sljedom menija i pićima koje bistro Kastel priprema za posebne datume tijekom godine, za čime vlada velik interes gostiju. Osim za Dan žena ili Valentinovo, imali su i posebnu večer posvećenu balkanskim jelima pa su na meniju bili zapečeni grah s carskim mesom, pogačice s čvarcima, mini sarmice.

Foto: Privatna arhiva

Karlovčanima su takve večere idealne za druženja u ugodnom ambijentu uz posebno pripremljen meni sa sljedovima jela, tako da je interes za tematske večere velik, a iz Kastela pozivaju sve da objave novih termina prate na društvenim mrežama restorana. U pripremi tih menija do izražaja dolazi kreativnost chefa koji, uz 15-ak glavnih jela na meniju, za ovakve posebne prilike uvijek osmisli i neko gurmansko iznenađenje. Njegova je kreacija, primjerice, slastica nazvana ‘dekonstrukcija Frankopanske torte’. Desert se poslužuje u zdjelici pa tortu, umjesto vilicom, jedete žlicom.

Foto: Privatna arhiva

− Poanta je spoj tradicionalnih jela i kreativnog, drugačijeg, modernog pristupa njihovoj pripremi, te modernog serviranja kao bi sve bilo i ugodno oku. Hit Kastela su, primjerice, tagliatelle od sipe s kremastom palentom, jelo koje sam osmislio i pokazalo se kao pun pogodak, jer se sipa rijetko gdje servira kao rezanac. Sipa se začini maslinovim uljem i limunom pa se polako omekšava tehnikom sous vide. Zatim se zamrzne pa reže na rezance i poslužuje s raskošnom palentom. Jelo je atraktivno servirano, u posebnim tanjurima, i gostima se jako sviđa. Volim raditi s ribom, to je poseban izazov, tako da u ponudi imamo i carpaccio od marinirane, filetirane pastrve što se također jako svidjelo gostima – opisuje nam chef Zvonimir.

Foto: Privatna arhiva

Oni također hvale tatarski biftek, no često naručuju i sporo kuhane juneće obraze s kremom od krumpira i goveđim jusom što je potpisno jelo restorana, a hit je i svinjska potrbušina confitirana u svinjskoj masti s krumpirom, ukiseljenim lukom i aiolima od pečenog češnjaka. Jako je tražen strip loin (ramstek) u crnom vinu, sa sotiranim špinatom, kroketima i senfom Dijon. − Potrbušina, odnosno carsko meso često se nudi u restoranima, no ja ga pripremim na drukčiji način, tako da se svidi i onima koji ga prije nisu voljeli. Proces pripreme mesa traje čak tri dana pa je ono tanjuru sočno i mekano, manje masno i hrskavo. Sve počinje s posebnom
marinadom u kojoj ima i mesa. U njoj se meso marinira 24 sata, pa se peče čitavu noć na 85 stupnjeva, zatim preša, i tek nakon toga se reže da izgleda kao bajadera – pojašnjava nam glavni chef.

Foto: Privatna arhiva

Kad je riječ o slatkišima, restoran nudi ponešto za svačiji ukus; od klasičnog cheesecakea i čokoladne torte pa do čokoladnog moussea, torte od mrkve, do prefine dekonstrukcije Frankopanske torte po uzoru na onu koju su pripremali Frankopani, nekadašnji stanari starog grada.

− Meni se mijenja ovisno o sezoni, neka su jela potpuno nova. Ljeti nastojim složiti laganija jela, a zimi dolaze na red ona teža i zahtjevnija. Tijekom ljeta pripremali smo rižoto s piletinom, porilukom i Mrežničkim pivom koje nudimo u restoranu, zatim Cezar salatu i kao i razne druge vrste salata. Primjerice nudimo miješanu salatu od ukiseljenog povrća koje sami pripremamo; u staklenkama su ukiseljeni kupus, mrkva, sve prema starinskoj recepturi, onako kako su nekada radile naše bake. U želji da se što manje povrća baca, tako ga iskoristimo zimi kao salatu. To se gostima brzo dopalo. Kao i, primjerice, paštete od pileće i guščje jetre koje su uvijek jako tražene za predjelo. Pripremam nova jela koja će uskoro biti na meniju; sve iskušamo i tisuću puta provjerimo prije nego što ponudimo gostima, kako bismo dobili najbolju kvalitetu – kaže mladi kuhar.

Foto: Privatna arhiva

Vlasnik Goluža hvali chefa Zvonimira upravo zbog te predanosti i fokusiranosti na kvalitetu, inovativnost i spoj tradicije i modernog pristupa,. − S njim je puno toga sjelo na svoje mjesto, igramo se okusima, namirnicama i mislim da smo time došli na nivo ozbiljne gastronomske priče koja je prihvatljiva svima, s naglaskom na kvalitetu. Imamo jela za svakoga; u ponudi su jela od 8 eura naviše, a cijenimo goste koji znaju i žele uživati u hrani i novim okusima. Jako me veseli kada nam netko dođe i oduševi se nekim novim okusom – priča Željko Goluža. Gosti im dolaze od svuda, ljeti ima puno stranaca koji na Stari grad dolaze na izlete, a upite za svadbene svečanosti imaju čak i iz inozemstva.

Foto: Privatna arhiva

− Jednom smo ovdje imali vjenčanje Meksikanke i Francuza, čiji djed potječe iz ovih krajeva. Lokacija je doista bajkovita, a imamo i posebne menije za svadbene svečanosti. Radimo i catering što je isto dosta popularno – dodaje vlasnik Kastela. Gužve nastanu u vrijeme večere, najviše ručka, a posebno su izražene vikendima pa je tada preporučljivo rezervirati svoj stol u restoranu. Od desetak zaposlenih, sedmero ih radi kuhinji te su zaduženi za pripremu kreativnih jela s izbalansiranom paletom raznih okusa.

Karlovac dubovac restoran Bistro Kastel

