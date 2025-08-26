RECEPT DANA Gotov za 15 minuta: Brzi kolač od pistacija

Ako volite deserte koji izgledaju i okusom podsjećaju na pravu slastičarsku poslasticu, ali nemate vremena za nekoliko sati stajanja u kuhinji – ovaj brzi kolač od pistacija bez pečenja je savršen izbor. Kremast, lagan, osvježavajuć i gotov za svega petnaestak minuta, a nestaje sa stola brže nego što misliš. Recept je podijelila food blogerica @miminkutak. Uživajte!

Sastojci:

Podloga:

300 g mljevenog keksa

150 ml mlijeka

100 g maslaca

šaka sjeckanih pistacija

Krema:

350 ml vrhnja za šlag

150 g posnog sira

3 žlice kreme od pistacija

Ganache:

100 g bijele čokolade

1 žlica kreme od pistacija

60 ml vrhnja za šlag

Priprema: Otopite maslac pa ga pomiješajte s mljevenim keksom i mlijekom. Dodajte sjeckane pistacije i sve dobro sjedinite. Smjesu utisnite u manji kalup. Izmiksajte vrhnje u čvrsti šlag, zatim umiješajte kremu od pistacija i posni sir. Dobivenu kremu rasporedite preko podloge. Ugrijte vrhnje pa u njemu otopite čokoladu i kremu od pistacija. Kada se sve sjedini u glatku smjesu, lagano prelijte preko kreme. Stavite kolač u hladnjak da se stisne barem sat vremena. Po želji, u podlogu i kremu možete dodati malo šećera u prahu – iako su u većini slučajeva keks, krema od pistacija i ganache dovoljno slatki sami po sebi.