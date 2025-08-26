Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 41
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
bez paljenja pećnice

RECEPT DANA Gotov za 15 minuta: Brzi kolač od pistacija

@miminkutak
VL
Autor
Ana Hajduk
26.08.2025.
u 09:30

Ovaj kolač je savršen uz kavu ili kao lagani desert nakon ručka. Nježna pistacija i bijela čokolada čine kombinaciju kojoj se teško odolijeva.

Ako volite deserte koji izgledaju i okusom podsjećaju na pravu slastičarsku poslasticu, ali nemate vremena za nekoliko sati stajanja u kuhinji – ovaj brzi kolač od pistacija bez pečenja je savršen izbor. Kremast, lagan, osvježavajuć i gotov za svega petnaestak minuta, a nestaje sa stola brže nego što misliš. Recept je podijelila food blogerica @miminkutak. Uživajte! 

Sastojci:

Podloga:

  • 300 g mljevenog keksa
  • 150 ml mlijeka
  • 100 g maslaca
  • šaka sjeckanih pistacija

Krema:

  • 350 ml vrhnja za šlag
  • 150 g posnog sira
  • 3 žlice kreme od pistacija

Ganache:

  • 100 g bijele čokolade
  • 1 žlica kreme od pistacija
  • 60 ml vrhnja za šlag

Priprema: Otopite maslac pa ga pomiješajte s mljevenim keksom i mlijekom. Dodajte sjeckane pistacije i sve dobro sjedinite. Smjesu utisnite u manji kalup.  Izmiksajte vrhnje u čvrsti šlag, zatim umiješajte kremu od pistacija i posni sir. Dobivenu kremu rasporedite preko podloge. Ugrijte vrhnje pa u njemu otopite čokoladu i kremu od pistacija. Kada se sve sjedini u glatku smjesu, lagano prelijte preko kreme. Stavite kolač u hladnjak da se stisne barem sat vremena. Po želji, u podlogu i kremu možete dodati malo šećera u prahu – iako su u većini slučajeva keks, krema od pistacija i ganache dovoljno slatki sami po sebi.
Ključne riječi
kolač od pistacija recept dana recept

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još