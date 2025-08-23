RECEPT DANA Ovo je najkremastiji kolač s breskvama koji ćete ikada probati!

Ako tražite kolač koji je istovremeno lagan, osvježavajuć i kremast, ovaj recept s breskvama, food blogerice @moja_sarena_kuhinja, prava je ljetna čarolija. Slatke breskve, nježna krema i mekani biskvit savršeno se spajaju u desert koji se priprema brzo, a nestaje još brže. Idealno za vruće dane kada želite nešto slatko, a opet lagano i voćno.

Sastojci (pleh 23×23 cm):

Biskvit:

2 jaja

2 žlice šećera

2 žlice ulja

2 žlice brašna

1/2 praška za pecivo (5 g)

Krema:

600 ml mlijeka

2 pudinga od vanilije

350 ml kiselog vrhnja

4 žlice šećera

3 velike breskve

šlag ili slatko vrhnje (za ukras)

Priprema: Bjelanjke istucite sa šećerom u čvrstu pjenu. Dodajte žumanjke i ponovno umutite. Lagano umiješajte brašno s praškom za pecivo, a zatim i ulje. Smjesu ulijte u pleh obložen papirom za pečenje i pecite 10-ak minuta na 200°C, dok biskvit ne poprimi zlatnožutu do svjetlosmeđu boju. Ohladite i poprskajte mlijekom. Breskve očistite i narežite na kriške. Posložite ih po ohlađenom biskvitu, ostavljajući male razmake. Puding, šećer i 150 ml mlijeka izmiješajte pjenjačom. Ostatak mlijeka zakuhajte, dodajte smjesu i miješajte dok se ne zgusne. Maknite s vatre, umiješajte kiselo vrhnje i sjedinite. Vruću kremu odmah prelijte preko breskvi i ostavite da se ohladi. Na ohlađeni kolač premažite tučeni šlag ili slatko vrhnje. Ostavite da se dobro rashladi prije posluživanja.