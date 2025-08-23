Naši Portali
savršena ljetna poslastica

RECEPT DANA Ovo je najkremastiji kolač s breskvama koji ćete ikada probati!

@moja_sarena_kuhinja
VL
Autor
Ana Hajduk
23.08.2025.
u 09:00

Lagan, voćni kolač koji će osvojiti sve ljubitelje breskvi!

Ako tražite kolač koji je istovremeno lagan, osvježavajuć i kremast, ovaj recept s breskvama, food blogerice @moja_sarena_kuhinja, prava je ljetna čarolija. Slatke breskve, nježna krema i mekani biskvit savršeno se spajaju u desert koji se priprema brzo, a nestaje još brže. Idealno za vruće dane kada želite nešto slatko, a opet lagano i voćno. 

Sastojci (pleh 23×23 cm):

Biskvit:

  • 2 jaja
  • 2 žlice šećera
  • 2 žlice ulja
  • 2 žlice brašna
  • 1/2 praška za pecivo (5 g)

Krema:

  • 600 ml mlijeka
  • 2 pudinga od vanilije
  • 350 ml kiselog vrhnja
  • 4 žlice šećera
  • 3 velike breskve
  • šlag ili slatko vrhnje (za ukras)

Priprema: Bjelanjke istucite sa šećerom u čvrstu pjenu. Dodajte žumanjke i ponovno umutite. Lagano umiješajte brašno s praškom za pecivo, a zatim i ulje. Smjesu ulijte u pleh obložen papirom za pečenje i pecite 10-ak minuta na 200°C, dok biskvit ne poprimi zlatnožutu do svjetlosmeđu boju. Ohladite i poprskajte mlijekom. Breskve očistite i narežite na kriške. Posložite ih po ohlađenom biskvitu, ostavljajući male razmake. Puding, šećer i 150 ml mlijeka izmiješajte pjenjačom. Ostatak mlijeka zakuhajte, dodajte smjesu i miješajte dok se ne zgusne. Maknite s vatre, umiješajte kiselo vrhnje i sjedinite. Vruću kremu odmah prelijte preko breskvi i ostavite da se ohladi. Na ohlađeni kolač premažite tučeni šlag ili slatko vrhnje. Ostavite da se dobro rashladi prije posluživanja.
Ključne riječi
kolač s breskvama kolač recept dana recept

