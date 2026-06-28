Domaća pileća pašteta: Kremasti namaz koji ćete poželjeti imati u hladnjaku svaki dan

Ako ste ljubitelj domaćih namaza i tražite ukusnu alternativu kupovnim paštetama, ova pileća pašteta mogla bi vas ugodno iznenaditi. Priprema se od jednostavnih sastojaka, gotova je za svega nekoliko minuta, a rezultat je kremast i bogat namaz koji je odličan za doručak, večeru ili međuobrok. Poslužite ga uz svježi kruh, tost, krekere ili kao nadjev za sendviče i tortilje.

Sastojci:

300 g pilećih prsa

2 žlice grčkog jogurta

2 pune žlice majoneze

1 žličica senfa

1 trokutić topljenog sira

malo maslinovog ulja

15 g maslaca sobne temperature

Začini:

sol

papar

mljevena crvena paprika

suhi peršin

Priprema: Pileća prsa skuhajte u lagano posoljenoj vodi dok ne omekšaju. Izvadite ih iz vode i ostavite nekoliko minuta da se malo ohlade. Narezana ili usitnjena pileća prsa stavite u dublju posudu ili blender. Dodajte grčki jogurt, majonezu, senf, topljeni sir, maslac i nekoliko kapi maslinova ulja. Začinite soli, paprom, mljevenom crvenom paprikom i suhim peršinom. Sve sastojke dobro usitnite štapnim mikserom ili u blenderu dok ne dobijete potpuno glatku, kremastu i mazivu teksturu. Ako želite nešto rjeđu paštetu, možete dodati još malo maslinova ulja ili žlicu jogurta. Paštetu možete poslužiti odmah, no još će biti ukusnija ako je prije posluživanja ostavite 30-ak minuta u hladnjaku kako bi se okusi lijepo proželi, a namaz lagano stisnuo.