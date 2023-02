Nezgoda na odmoru u Hrvatskoj: Turistkinja nakon ronjenja morala odrezati kosu!

Odmor iz snova jedne Njemice doživio je uznemirujući preokret jer je bila prisiljena ošišati veliki dio kose zbog nesreće pri ronjenju. Julia Fehst (23) je prošle jeseni uživala na odmoru u Hrvatskoj sa svojim dečkom, kada je njezino ronjenje izazvalo nesretne posljedice na njezinom tjemenu, piše Yahoo News.

Naime, prije puta je stavila ekstenzije za kosu, no rekla je da je pazila da isplete kosu u pletenice prije nego što je krenula na ronjenje, baš zato da se ne zapetlja. No, kad se nakon ronjenja otišla istuširati, kosa joj je bila jako zapetljana do te mjere da ju nije mogla raščešljati.

Kako tvrdi, provela je osam sati pokušavajući raščešljati ekstenzije sa svoje prirodne kose, ali bezuspješno. Na kraju je bila prisiljena odrezati "dvije trećine" svoje kose, ostavljajući neke komade duge samo 2-3 cm. Objasnila je nesreću u videu na TikToku koji je postao viralan, prikupivši više od dva milijuna pregleda.

- Potpuno sam se uspaničila i postajalo je sve gore. Više od osam sati troje ljudi stavljalo je kokosovo ulje u moju kosu, a ekstenzije su morale biti odrezane. Puno sam plakala. Odmor je za mene bio gotov. Prirodno imam vrlo tanku i krhku kosu, koja nikada sama ne bi izrasla tako duga. Još kad sam bila mala sanjao sam o dugoj, gustoj kosi.. Ovaj san se ostvario s ekstenzijama. Ekstenzije su također značajno povećale moje samopouzdanje, koje je uništeno nakon nezgode - ispričala je.

Rekla je da je podijelila svoje iskustvo na internetu u nadi da će dobiti savjet od drugih koji su prošli kroz slično iskustvo.

- Podijelila sam video na TikToku jer sam bila jako očajna. Tijekom katastrofe s mojim ekstenzijama, pretraživala sam internet tražeći točno istu stvar koja se meni dogodila. Zato mi je TikTok pao na pamet, da možda stupim u kontakt s ljudima kojima se ista stvar dogodila i da dobijem savjet koji nisam mogla pronaći na internetu - dodala je.

Korisnici TikToka bili su jednako užasnuti ovom pričom, no neki su ponudili korisne savjete.

- Radim ekstenzije kose 15 godina, moji klijenti odu na odmor s ekstenzijama i nikad se ne vrate ovakvi - napisala je jedna korisnica.

- Prvo pravilo ekstenzija je da ne plivate u moru s njima - komentirala je druga osoba.

- Isto se dogodilo i meni kad sam imala nekvalitetne ekstenzije, sada imam prirodne s keratinom - dodala je treća.

Julia kaže kako se trudila uživati u ostatku odmora, ali da joj je bilo teško. Čim je stigla kući, odmah se pobrinula za svoju kosu.

- Kada smo se vratili u Njemačku, kosa mi je bila počupana i svaki dan sam šišala raščupane vrhove i nosila ju vezanu. Ali kosa mi je bila vrlo neujednačena, pa sam u prosincu kod pravog frizera stavila ekstenzije i kupila više proizvoda za njegu kose - rekla je.

Srećom, neugodan događaj ju nije u potpunosti odvratio od ronjenja.

- U siječnju sam bila u Meksiku i otišla u more s ekstenzijama, ali ne na cijeli dan kao u Hrvatskoj. Uz pravu njegu, sada je sve u redu - zaključila je.

