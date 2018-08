Proslavili su 70 godina braka i otkrili što je potrebno za sretnu vezu

Denis Bollington (93) i njegova Megan (92) sreli su se 1948., a dva tjedna nakon susreta bili su zaručeni. Vjenčali su se nakon ukupno tri mjeseca veze tijekom koje su jedno drugom poslali ukupno 129 ljubavnih pisama.

Nedavno su proslavili i 70. godišnjicu braka. Tvrde kako se tijekom svog zajedničkog života uopće nisu svađali. Njihova ljubav preživjela je ratna zbivanja, udaljenost, nezaposlenost i razne druge teškoće, a imaju i četvero djece.

Ljubavna priča ovog para započinje kada je 21- godišnja Megan otputovala u Wales kod svoje sestre Betty koja je živjela s Denisovom obitelji. Kada ga je ugledala, bila je to ljubav na prvi pogled, no sudbina ih je brzo razdvojila, Denis je otišao raditi, a svojoj Megan je tada poslao i prvo pismo u kojem ju je odmah pitao da se uda za njega. Nastavili su si pisati pisma sve do ponovnog susreta krajem svibnja 1948., kada je Denis ponovno zaprosio svoju djevojku.

Par tvrdi kako su odmah privukli jedno drugo i sve ostalo je došlo "prirodno". Samo smo se voljeli cijelo vrijeme, teško je to opisati, a još uvijek čuvamo naša ispisana pisma. Sve je u ljubavi, kada osjećaš pravu ljubav i držite se zajedno u teškim vremenima i pomažete jedno drugom i tolerirate, to je bio naš recept za cijeloživotnu sreću, poručio je Denis, piše Metro.