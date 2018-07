5 razloga zašto žene traže razvod. I nije riječ samo o varanju

Foto: Getty Images Zabrinjavajuća je statistika da trećina brakova završi razvodom. Kako bi dobili uvid u razloge ovako poražavajućih rezultata,portal za upoznavanje Next Love analizirao je odgovore 43 tisuće žena o razlozima prekida njihovih odnosa.

Foto: Getty Images Različiti životni ciljevi, neprekidne svađe te prijevara najčešća su tri razloga, no prijevara nije na prvom mjestu kako biste možda mogli pomisliti.

