Profesionalne čistačice otkrivaju: 'Ovih 6 predmeta ne biste trebali imati kod kuće'

Iako želimo da naš dom uvijek bude čist i uredan, neke stvari jednostavno su teške za čišćenje. Bilo da se radi o kompliciranim materijalima, teško dostupnim mjestima ili predmetima koji brzo skupljaju prašinu i mrlje, njihovo održavanje može biti pravi izazov. Poznavanje trikova i pravila za čišćenje takvih površina može značajno olakšati svakodnevnu brigu o domu i uštedjeti vrijeme i trud. Kada su u pitanju stručnjaci u svom području, tada nitko nije vidio više od profesionalnih čistača. Od svakog trenda u uređenju doma koji je došao i prošao, do predmeta koji su osnovna oprema svakog kućanstva, oni su sve vidjeli i očistili.

Isprobali su svaki trik za čišćenje, što znači da ako vam čistačica kaže da nešto ne koristite ili kupujete, vjerojatno biste ju trebali poslušati. Britanski dvojac za čišćenje, koji na TikToku objavljuje videozapise o čišćenju, sastavio je popis od šest stvari koje nikada ne bi stavili u svoje domove. S dugogodišnjim iskustvom, čistačice su rekle da ne bi koristile ili stavljale te predmete u svoje domove iz više razloga, uključujući higijenu, beskorisnost ili stvaranje neugodnih mirisa u domovima. "Neke od ovih stvari imaju svoje prednosti i svatko ima svoje mišljenje, ali ovo su neke od stvari koje nas najviše živciraju pri čišćenju", objasnile su u videu.

Prvi predmet bile su prostirke za WC koje se često prodaju kao dio paketa s prostirkom za kupaonicu. Objasnile su da taj predmet nije nimalo higijenski zbog mirisa urina. Druga stvar koju čistačice ne bi imale u svojim domovima su mat ormarići jer će na njima stalno biti vidljivi otisci prstiju i tragovi, piše Daily Express. Kao treći predmet navele su osvježivač za WC školjku koji su opisale kao strašnu stvar. Prema njihovim riječima, osvježivači zadržavaju izmet i ostavljaju mrlje u WC-u.

Predmet koji je postao popularan posljednjih godina, silikonska četka za WC, također se našao na zloglasnom popisu. Naime, čistačice su objasnile da takva četka zapravo ne funkcionira i da je beskorisna za učinkovito čišćenje. Još jedna stvar koju ne bi stavile u kupaonicu je kanta za WC jer je to "hvatač prašine i hrđe".

I posljednja stvar koju nikada ne bi stavile u vlastite domove je mat crni umivaonik jer je s njega mrlje i tragove gotovo nemoguće ukloniti. Ljudi su u komentarima pitali zašto su se kante za smeće u kupaonici našle na popisu. "Kanta za WC je nekima nužna jer je alternativa nošenje korištenih menstrualnih proizvoda kroz kuću do kuhinje. Da imam goste, svi bi me gledali kako bacam tampon", napisala je jedna korisnica.

Bilo je i pomiješanih mišljenja o silikonskim četkama za WC, a neki su komentatori rekli da ih obožavaju. "Volim svoju silikonsku četku za WC, ali je također koristim svakodnevno pa nema nakupljanja te koristim krpu za dubinsko čišćenje WC-a svaki tjedan", objasnila je korisnica. Ljudi su podijelili svoju frustraciju zbog mat kuhinjskih ormarića, a jedna žena je rekla da je njezini "stresiraju".