Pripazite: Zbog ove četiri navike brže starite!

Starenje je neizbježno i kako godine prolaze, razne funkcije našeg tijela se smanjuju što dovodi do raznih bolesti. Način na koji naše tijelo apsorbira hranjive tvari također se mijenja s vremenom kako se proces probave mijenja. Bilo da se radi o našim plućima, bubrezima ili srcu, njihova prirodna funkcija postaje ugrožena kako starimo, izlažući nas zdravstvenim problemima u starijoj dobi, piše Hindustan Times.

Evo nekih svakodnevnih navika zbog kojih prerano starimo i koje, ako ih pravilno korigiramo, mogu učiniti da se osjećamo (i izgledamo) mlađe, produžujući godine u kojima smo zdravi.

Stres: Glavni uzrok preranog starenja svakako je stres – on povećava rizik od srčanih problema, visokog krvnog tlaka i drugih kroničnih patologija. Nadalje, može imati izravan učinak na starenje naših stanica. Istraživanje koju je proveo Harvard Medical School otkriva da kronični stres skraćuje telomere, strukture unutar stanica koje sadrže našu DNK: ako telomeri postanu prekratki, stanica također može umrijeti. Odumiranje stanica može dovesti ne samo do ubrzanog starenja, već i do većeg rizika od srčanih problema i raka.

Jedenje previše crvenog mesa: Prehrana također igra važnu ulogu u prijevremenom starenju. Konkretno, učestalo uzimanje crvenog mesa skratilo bi godine života. Nedavno istraživanje provedeno u Sjedinjenim Državama na više od milijun ljudi, analiziralo je korelaciju između konzumacije crvenog mesa i pojave ishemijske bolesti srca (uzimajući u obzir ne samo prehranu, već i čimbenike koji nisu povezani s prehranom). Pacijenti koji su konzumirali čak i minimalne količine crvenog mesa (osobito prerađenog, kao što je slučaj sa suhomesnatim proizvodima i kobasicama) imali su veći rizik od nastanka patologije u odnosu na one koji ga nisu konzumirali (zamjena proteinskog unosa mesa namirnicama biljnog podrijetla).

Konzumiranje alkohola: Konzumacija alkohola također potiče prerano starenje naših stanica jer dehidrira tkiva i uzrokuje upalu kože (crvenilo lica, popucale kapilare i otekline) zbog čega koža izgleda starije nego što jest. Istraživanje provedeno na 3.200 žena, istaknulo je kako konzumacija alkohola potiče starenje lica: žene koje piju velike količine alkohola (više od osam pića tjedno) imaju više bora, podočnjaka i vidljivih kapilara u usporedbi s onima koje piju umjereno ili nikako.

Malo se krećete: Konačno, neaktivnost i sjedilački način života također mogu doprinijeti tome da brže starimo. Nije tajna, naime, da nam aktivan život i stalna tjelesna aktivnost (čak i umjerena) mogu pomoći u očuvanju zdravlja i produžiti životni vijek za mnogo godina. Čak i samo 15 minuta dnevno dovoljno je za mnoge dobrobiti za zdravlje. Nedavna istraživanja su pokazala 28% smanjenje rizika od prerane smrti kod ljudi koji stalno treniraju najmanje 150 minuta tjedno.

