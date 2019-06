'Prijateljice me gledaju s visoka jer ne zarađujem koliko i one'

Mjesec dana nakon što su moje dvije najbolje prijateljice rodile svoje prvo dijete, rodila sam i ja te sam bila presretna - započinje žena koja se požalila poznatoj terapeutkinji Deidre na portalu The Sun.

- Imam 22 godine, moje su prijateljice starije od mene i njihovi supruzi zarađuju puno više od moga. Osjećam se da me obje gledaju s visoka zbog toga što moja kći i ja nemamo svu opremu koju oni imaju. No ono što je najgore je to što imam osjećaj da osuđuju moje roditeljske vještine, kao da one znaju sve puno bolje nego ja. To me jako rastužuje. Što mi je činiti? - zapitala se žena.

- Svakako morate popričati s vašim prijateljicama ili barem s onom s kojom ste bliži. Recite joj kako se osjećate. One možda nisu svjesne da to rade te smatraju da vam pomažu. U krajnjem slučaju, ne morate se držati samo njih dvije nego pronađite i ostale majke sa sličnim problemima - odgovara Deidre.