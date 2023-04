Prema dijetetičarima, može se jesti više, a svejedno gubiti kilograme, evo kako

Prema dijetetičarima, gubitak kilograma ne mora biti pretežak, a dodavanje zdravih namirnica u prehranu može biti učinkovit način da izbacite neke namirnice i brzo vidite rezultate. Da biste smanjili tjelesnu masnoću morate biti u kalorijskom deficitu, odnosno unositi manje kalorija nego što potrošite ali ne morate izbaciti poslastice i ugljikohidrate ili dugo postiti.

"Umjesto toga, usredotočite se na unos dovoljne količine proteina, vlakana i cjelovite hrane, tako da možete uživati u hrani dok i dalje smanjujete ukupni unos kalorija kako biste smršavjeli i takvi dugoročno ostali", kažu dijetetičari. "Jedan od načina da svoju prehranu učinite zadovoljavajućom i potpomognete mršavljenje je uključivanje raznih izvora proteina koji će vam pomoći da se osjećate siti", rekla je za Insider sportska dijetetičarka Angie Asche.

"Sitost je važan faktor", kaže Asche. "Ako vam je cilj dobiti snagu i želite smanjiti masnoću, povećanje proteina može pomoći." Oni su, kaže. bitni makronutrijenti za održavanje tkiva poput mišića. a dokazi upućuju na to da unos dovoljne količine može pomoći i u mršavljenju i očuvanju mišićne mase, održavajući metabolizam snažnim dok sagorijeva masnoću.

"Prava količina proteina za većinu ljudi je između 0,5 do 1 grama po kilogramu težine", kaže sportska dijetetičarka Nancy Clark, no moguće ih je unositi i previše što može dovesti do toga da se pretjera s kalorijama i neće dovesti do dodatnog gubitka težine ili izgradnje mišića.

Još jedna strategija za unos više hrane i manje kalorija je unos vlakana, vrste ugljikohidrata koji se nalaze u hrani poput mahunarki, voća, povrća i cjelovitih žitarica.

Vlakna usporavaju probavu, što vas može držati sitima nakon obroka i pomoći zdravom gubitak težine. Također, ona hrane korisne bakterije u probavnom sustavu poznate kao crijevni mikrobiom, što je povezano s dobrobitima poput zdrave težine i manjeg rizika od bolesti.

Prema dijetetičarki Bianci Tamburello. FDA odraslima savjetuje da konzumiraju 28 grama vlakana dnevno, a obroci i grickalice bogati vlaknima su zobene pahuljice, krekeri od crnog graha, orašasti plodovi i riža.

