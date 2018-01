Pred djevicama je zanimljiva godina, ribe će brkati maštu i stvarnost

OVAN

LJUBAV

Volite kad se stvari odvijaju i rješavaju brzo i učinkovito, pa tako i u ljubavi. Da bi to postigli, potrebno je u startu znati što se želi. Ovaj put, vi ćete u tome i uspjeti. Naime, nakon što ste prošle godine vlastitim iskustvom postali potpuno svjesni svojih ljubavnih očekivanja, sad zaista znate što želite.

Jasnoća u definiranju svog emotivnog stanja i želja bit će svakodnevno prisutna. Utoliko će vam ova godina u privatnom životu biti stabilnija, a vi određeniji. Nećete pristajati na bilo što, a povremeno ćete pokazivati višak autoriteta što se drugoj strani ne mora uvijek svidjeti. Razvoj tolerancije i uvažavanja partnera (partnerice) bit će jedna od glavnih ovogodišnjih lekcija. Već vezani provest će većinom stabilnu godinu, a oni koji još traže srodnu dušu ići će korak po korak. Retrogradni hod Venere po Škorpionu i Vagi u vašem prirodnom 8. i 7. polju odnosa od 6.10 do 17.11. usmjerit će vas da još malo utvrdite gradivo. Povoljni periodi za ljubav kad vam je Venera prilično sklona jesu od 7.3. do 31.3. i od 14.6. do 10.7.

KLJUČ ZA LJUBAV: strpljenje

KARIJERA

Zainteresiranost za sve što je novo i originalno i dalje će zaokupljati vašu pozornost veći dio godine, a naročito za Ovnove i Ovnice rođene u posljednjoj dekadi ovog znaka. Nesvakidašnje ideje memorirajte u najboljoj namjeri jer će vam i kasnije biti odličan izvor nadahnuća. Mnogi će na temeljima već postignutih rezultata samo nastaviti graditi dalje. Cijelu godinu trebat će maksimalno

uvažavati nadređene i poštovati tradiciju. Ukoliko vam vaš šef nije baš najdraža osoba na svijetu, ne inatite se, jer ćete izvući deblji kraj. Od 16.5. do 6.11. Uran će nakon gotovo 7 godina izaći iz vašeg znaka i učiniti da prepoznate koliko ste stvari pomakli i promijenili u tom periodu. Finiširanje tih promjena uslijedit će opet od 7.11., pa ćete do kraja godine završavati neke prije pokrenute originalne priče. To će biti tim uspješnije nakon što 9.11. Jupiter uđe u Strijelca i otvori vam nove prilike i horizonte. Studenti će tada biti još uspješniji.

KLJUČ ZA POSAO: poniznost

ZDRAVLJE

Imat ćete snage da provedete u djelo većinu svojih zamisli, no zbog kvadrata Saturna i Plutona iz Jarca računajte na povremene blokade ili prepreke. Od vas će se zato tražiti još više energije i napora, pa se redovno opuštajte i odmarajte.

KLJUČ ZA ZDRAVLJE: redovno opuštanje i humor

DOBRO JE ZA : ulaganja drugih u vaše zamisli

PROSJEČNO JE ZA: odbacivanje loših navika

UGLAVNOM JE NEPOVOLJNO ZA: odnos s autoritetima

NAJBOLJE ĆETE SE SLOŽITI SA: Vodenjakom

NAJGORE ĆETE SE SLAGATI SA: Ribama

FINANCIJE: pristojno

NAJBOLJI DOGAĐAJ: otkrivanje vlastite izdržljivosti kroz iskušenja

MARKATNI DATUMI:

2.4. konjukcija Marsa i Saturna u Jarcu – iskustvo neminovnosti prihvaćanja struje koja nije onakva kakvu ste zamislili jer je trenutačno jača od vas, buđenje snage i zrelosti u vama

16.5. izlazak Urana iz vašeg znaka nakon 7 godina – rast unutrašnjeg mira, svijest o promjenama koje su iza vas

9.11. ulazak Jupitera u Strijelca – povratak i vjera u svoje ideale, otvaranje prilika za nove spoznaje, putovanja, razvoj učenja, jačanje povjerenja

BIK

LJUBAV

Mnogi će vrlo jasno osvijestiti svoje prioritete u osobnim odnosima. Kao stabilnom i principijelnom znaku vama je to i te kako važno. Ništa van utabanog puta uglavnom vas ne zanima. Ipak, tijekom kasnog proljeća i ljeta moguć je i poneki eksperiment u ljubavi zbog boravka Urana u Biku. S druge strane, Jupiter u vašoj prirodnoj 7. kući odnosa sve do 9.11. otvarat će vam prilike za ugodna

druženja. Jedino je važno da ne pretjerujete u samohvali ili da se ne prepustite lijenosti i pustite neka sve ide kako ide. Držite konce u svojim rukama i povedite se za svojim principima. Zbog dobrog Saturna cijelu godinu imate mogućnost ostvariti dugoročnu vezu, a to je ono čemu vi najčešće težite. Neočekivani „vjetar“ osjetit ćete između 16.5. i 6.11. kad ćete prvi put u životu osjetiti dašak

Urana koji samo jednom u 84 godine tranzitira neki znak. Ako vas zbune neke nove ideje u vama, budite otvoreni za njih, ali u isto vrijeme i usmjereni na ono što znate da želite. Povoljna Venera dobro će utjecati na vaš ljubavni život od 1.1. do 18.1., potom od 1.4. do 24.4. i opet od 11.7. do 6.8.

KLJUČ ZA LJUBAV: uživanje

KARIJERA

Os oko koje će se sve vrtjeti, a povezano s uspjehom, bit će osluškivanje drugih i otvorenost za suradnju. Povremeno će biti pametnije prepustiti drugima da kreiraju uvjete i ugovore za vas. Oni koji budu inzistirali na svome, neće biti na dobitku. Istovremeno, oslobodit ćete u sebi ogromni potencijal i možda po prvi put osjetiti neviđenu snagu. Kao dosljedan i stabilan znak nećete srljati, nego pokušati spojiti ugodno s korisnim. To će ove godine i biti najbolji recept za dobar posao. Stabilan Saturn i Pluton iz Jarca navodit će vas da budete profesionalni i praktični u svakom pogledu. Neće biti aktivnosti koju nećete moći obaviti. Najviše uspjeha polučit ćete u radu s nečim konkretnim, ali i svi drugi poslovi dobro su aspektirani. Posljednja dva mjeseca u godini donijet će i zavidne financijske rezultate ili će biti prilike da proširite svoje djelovanje uz pomoć kvalitetnih ulagača. Slobodno idite

naprijed i samo radite.

KLJUČ ZA POSAO: suradnja

ZDRAVLJE

Povremeni problemi mogu nastati kao posljedica sklonosti u pretjerivanju u konzumacijama jela i pića, kao i nedovoljnog kretanja i to do 9.11. Neka vam imperativ bude umjerenost u svemu, pa ćete pucati od zdravlja.

KLJUČ ZA ZDRAVLJE: umjerenost

DOBRO JE ZA: ljubav

PROSJEČNO JE ZA: putovanja

UGLAVNOM JE NEPOVOLJNO ZA: okupljanja šire obitelji

NAJBOLJE ĆETE SE SLOŽITI SA: Djevicom

NAJGORE ĆETE SE SLAGATI SA: Vodenjakom

FINANCIJE: dobre ako ne trošite previše

NAJBOLJI DOGAĐAJ: stabilizacija dugoročnih poduzimanja

MARKANTNI DATUMI:

16.5. ulazak Urana u Bika nakon 84 godine – nagli i neočekivani trenutci nadahnuća, originalnih nastupa i neobjašnjive intuicije koju treba iskoristiti, dublji uvidi

11.8. pomrčina Sunca u Lavu – konačno zatvaranje neke priče i ulazak u sasvim novu, osjećaj umora zbog svega onog što je otišlo u nepovrat prošlosti iza vas i što ste napokon pregrmjeli

6.10. retrogradna Venera u Škorpionu – vaša faza preispitivanja ljubavnih stavova, partnera ili ljubavne prošlosti

BLIZANAC

LJUBAV

Mnogi Blizanci i Blizančice možda su već digli ruke od očekivanja sreće u ljubavi. Neki su se pomirili sa samoćom ili pak kolotečinom u kojoj se ne osjećaju baš najbolje. Većina je kroz ovakva iskustva i iskušenja na neki način dodatno sazrela. Ipak, na vidiku je osjetno poboljšanje osobnih odnosa! Izlaskom Saturna iz Strijelca (krajem 2017.) vaše 7. polje braka i odnosa oslobodilo se stalnog

testiranja i preispitivanja. Možda ćete još malo zazirati i biti previše oprezni u sklapanju ili održavanju veza i poznanstava, no znajte da su vaša ljubavna vrata sada otvorena i oslobođena, a vi zasigurno zreliji i pametniji. Vaš privatni život poboljšat će se u svakom pogledu, a vi sami svakim ćete danom biti sve opušteniji i vedriji. Najzanimljiviji dio godine bit će jesen (10. i prvi dio 11. mjeseca), jer će Venera u retrogradnom kretanju prolaziti po vašem prirodnom 5. polju ljubavi i vjerojatno donijeti intenzivnije ljubavne doživljaje. Isti vam je planet povoljan i od 19.1. do 10.2., od 25.4. do 19.5. , opet od 7.8. do 9.9. i od 1.11. do 2.12.

KLJUČ ZA LJUBAV: iskrenost

KARIJERA

Ako ste na radnom mjestu u poziciji nadređenog nekome, ove godine možete očekivati da će vas podređeni prihvaćati puno bolje nego prije. Štoviše, poštovat će vas i slušati iznad vaših očekivanja. Zato razmislite kako voditi ekipu što bolje znate. Ako pak niste nikome šef i vama će biti dobro. Ozračje na radnom mjestu po sve će biti ugodno i poticajno zbog tranzita Jupitera po vašoj prirodnoj

6. kući službe sve do 9.11. Iskoristite to da razvijete što bolje odnose sa suradnicima, a ako još tražite posao, angažirajte se još više oko toga, jer su veliki izgledi da ćete ga i dobiti. I dalje stoji da u svim svojim profesionalnim poduzimanjima budete što realniji i da se držite pravila struke jer kvadratni Neptun ponekad će zamagliti vidik i vašim nadređenima, pa ako oni pogriješe, vi trebate znati što ste napravili i koliko. Uvijek se pozovite na argumente, a da biste ih imali, pamtite ili vodite evidenciju rada. Za kredite ove godine trebat će uložiti dosta napora.

KLJUČ ZA POSAO: ravnopravnost

ZDRAVLJE

U tjelesnom smislu bit će dobro, no postoji mogućnost da stvari ne vidite realno i da se uznemirujete zbog toga. Nisu isključeni nemirni snovi ili neugodna isplivavanja iz vaše podsvijesti. Najbolja zaštita bit će redovna meditacija ili svakodnevna šetnja na zraku.

KLJUČ ZA ZDRAVLJE: pravilno i mirno disanje

DOBRO JE ZA: odnos s kolegama

PROSJEČNO JE ZA: prijateljstva

UGLAVNOM JE NEPOVOLJNO ZA: kredite

NAJBOLJE ĆETE SE SLOŽITI SA: Vagom

NAJGORE ĆETE SE SLAGATI SA: Ribom

FINANCIJE: dobre samo uz oslanjanje na vlastite snage

NAJBOLJI DOGAĐAJ: korekcija količine pričanja u dane eklipsi i spoznaja da je manje više

MARKANTNI DATUMI:

15.2. pomrčina Sunca u Vodenjaku – svijest o upitnosti vlastitih ideala i potreba da se oni iz temelja promijene, život vas demantira u njima, ako jedno pričate, a drugo radite, to više ne drži vodu

24.3. retrogradni Merkur u Ovnu – navodi vas na inventuru odnosa s prijateljima

11.8. pomrčina Sunca u Lavu – zatečenost time što ćete ostati bez riječi na određena zbivanja

RAK

LJUBAV

Iznad svega najviše volite svoju obitelj i svoj dom. To je nešto što vam je jako važno i na prvoj je listi vaših vrijednosti. Stižu dani kad će sve teme povezane s osobnim odnosima dobiti na težini i ozbiljnosti. Pred vama je vrijeme definiranja odnosa na dulje staze. Ulaskom Saturna u Jarca (krajem 2017.) i u vaše prirodno 7. polje odnosa i braka počinje vaš dvoipolgodišnji zahtjevni partnerski

period. Bili u vezi ili ne, sve ono što ste možda izbjegavali rješavati ili se s istim suočiti, doći će na dnevni red. Pred vama su mjeseci u kojim ćete trebati uložiti određene napore kako bi vaši odnosi dobili na kvaliteti. I dobit će, ako im pristupite ozbiljno i odgovorno. Sve ostalo neće proći. Ušli ste u fazu kad treba definirati svoja očekivanja, prihvatiti realitete i sazrijeti u privatnom smislu. Dakako to

ne znači da neće biti sreće, bit će, i to one prave, duboke, koja dolazi kad čovjek nadraste i osnaži u sebi. Kako je i Pluton u Jarcu, kod nekih će biti i promjena. Povoljna Venera pomoći će od 11.2. do 6.3., od 20.5. do 13.6., od 10.9. do 30.10 i opet od 3.12. do 31.12.

KLJUČ ZA LJUBAV: izdržljivost

KARIJERA

Rad s mladima ove je godine postavljen vrlo dobro jer će oni svojim idejama u vama buditi kreativne potencijale. I inače, sve što se tiče pedagoških, sportskih ili pak umjetničkih ostvarenja pod dobrim je utjecajem većinu godine zbog Jupitera u vašoj prirodnoj 5. kući. Istovremeno, sva ugovaranja poslova bit će pod dodatnim provjerama ili će se od vas tražiti da se dokažete u poslu. Ponekad će vas smlaviti umor i poželjet ćete pobjeći od svega, no znajte da tek sad dolaze krupne i velike stvari koje samo mudrom suradnjom možete iznijeti na svojim leđima. Neki će morati pristati na rad s ljudima s kojim, da mogu birati, ne bi imali baš nikakvog posla. Olakšat ćete sebi ako se strogo držite pravila struke i jasno definirate svoj dio posla u datoj suradnji. Ako pak radite sami, mogli bi se osjećati neshvaćenim. Ipak, dobar Jupiter u Škorpionu sve do 9.11. pomagat će vam da balansirate između želja i mogućnosti. S mlađima ćete raditi vidno lakše nego sa starijima.

KLJUČ ZA POSAO: talent

ZDRAVLJE

Opozicioni Saturn i Pluton u Jarcu oduzimat će vam vedrinu i snagu, te vas usmjeravati na dubiozna razmišljanja i brige. Udrite ih na veselje, potražite humoristične sadržaje i slušajte svoju intuiciju. Ona će biti odlična cijelu godinu.

KLJUČ ZA ZDRAVLJE: humor u svakom trenutku

DOBRO JE ZA: sve u vezi djece i mladih

PROSJEČNO JE ZA: odnos sa šefom

UGLAVNOM JE NEPOVOLJNO ZA: nove troškove ili ulaganja

NAJBOLJE ĆETE SE SLOŽITI SA: Škorpionom

NAJGORE ĆETE SE SLAGATI SA: Lavom

FINANCIJE: solidno, ali je vjerojatna promjena načina zarađivanja ili slično

NAJBOLJI DOGAĐAJ: prilika za razvoj vlastitih talenata

MARKANTNI DATUMI:

18.3. ulazak Marsa u Jarca – vaš period jače zahtjevnosti u osobnim odnosima, njegujte mir i tihu diplomaciju, ako je nešto jače od vas, istrpite, proći će

27.7. pomrčina Mjeseca u Vodenjaku – spremnost da odbacite stara uvjerenja i oslobodite prostor za nešto novo, promjena

17.11. sjeverni Mjesečev čvor prelazi u Raka – početak jednoipogodišnje faze u kojoj će se vama

osobno promijeniti neke temeljne stvari

LAV

LJUBAV

Volite se pokazivati u javnosti s voljenom osobom, ponekad opravdano, a ponekad neopravdano, po navici. Ove godine bit će jako važno znati razlučiti kad je prigoda za prvo, a kad je pametnije ostati kod kuće u svoja četiri zida. Zbog niza iskušenja povezanih s vama, treba zauzeti razborit pristup. Vjerojatno ste učvrstili svoju vezu ili barem stav i sad se ne date ni lijevo ni desno. To što ove godine neće biti upečatljivijih tranzita po vašim ljubavnim poljima, ne znači da neće biti ni događaja. Naprotiv! Postoji nešto što se zove pomrčina ili eklipsa, a od njih 5 ove godine, čak 4 će se događati u vašem znaku ili pak u znaku Vodenjaka koji je vaše prirodno 7. polje odnosa i braka. 31.1.(Lunarna) i 11.8.(Solarna) u znaku Lava stavit će vas u iskušenja kako sebe postaviti u nekom odnosu, dok će 15.2.(Solarna) i 27.7.(Lunarna i totalna) u Vodenjaku sigurno donijeti dublja preispitivanja između vas i voljene osobe. Nakon što 9.11. Jupiter uđe u Strijelca otvorit će se niz ugodnih društvenih i ljubavnih događaja. Dobra Venera razveselit će vas od 7.3. i 31.3. i od 14.6. do 10.7.

KLJUČ ZA LJUBAV: prihvaćanje promjena

KARIJERA

Ako ste u svom poslu i statusu dosad djelovali pravedno i niste nikog na nikakav način oštetilli, možete biti mirni. Ako ste išta podmetali praveći se „blesavi“ ili još gore krivotvorili, lagali ili slično, očekujte vlastito razotkrivanje. Odgovornost teško da ćete moći izbjeći. Saturn i Pluton u vašem prirodnom 6. polju službe stalno će prema vama donositi zahtjeve u pravcu ozbiljnosti i

profesionalnosti. Neće biti mjesta za šalu na poslu, pa svoje duhovite komentare ostavite za slobodno vrijeme. Od 16.5. do 6.11. trazitni Uran u Biku mogao bi prolazno prouzročiti destabilizaciju vašeg statusa ili pak otvoriti neku priliku za promjenu koja vam možda u početku neće biti ugodna. Sve u svemu, ove godine držite se sigurnih obrazaca poslovanja i ne izlazite iz zadanih okvira, a letvicu ambicija stavite na donju razinu. Sve preko toga bit će dobitak. Ne zanosite se velikim idejama, arhivirajte ih za kasnije. Kad za to dođe vrijeme.

KLJUČ ZA POSAO: odgovornost

ZDRAVLJE

Vjerojatno ćete se iscrpljivati više nego inače. Izlaz je u ekonomiziranju sa svojim snagama. Ukratko, štedite se. Nađite disciplinu u sebi i odbacite brige, te uživajte u onom što volite, ali s mjerom. Ovo je godina treniranja karaktera.

KLJUČ ZA ZDRAVLJE: disciplina i urednost

DOBRO JE ZA: testiranje karaktera kroz iskušenja

PROSJEČNO JE ZA: učenje

UGLAVNOM JE NEPOVOLJNO ZA: pravljenje šala na tuđi račun

NAJBOLJE ĆETE SE SLOŽITI SA: Strijelcem

NAJGORE ĆETE SE SLAGATI SA: Djevicom

FINANCIJE: dobre uz ograničenje troškova

NAJBOLJI DOGAĐAJ: prilika za važne osobne promjene, ako ih odbacite, vjerojatno ćete nazadovati, važno je biti otvoren i prijemčiv za ono što je dobro promijeniti

MARKANTNI DATUMI:

31.1. pomrčina Mjeseca u Lavu – iskustvo od nadahnuća do „ludila“, testiranje unutrašnje stabilnosti

11.8. pomrčina Sunca u Lavu – ako niste sigurni u sebe, pričekajte, nakon danas, sutra će se činiti sasvim drukčijim, nov pogled na život i svijet, kraj stare i početak nove priče

9.11. ulazak Jupitera u Strijelca – vraćanje vjere u ljubav, obnavljanje humora i zabava

DJEVICA

LJUBAV

Pred vama je vrlo zanimljiva godina. Ponekad nećete biti sigurni da li sanjate ili je to stvarnost. Vaš partner (partnerica) ponekad će vam biti toliko privlačan da će izostati vaše analiziranje stvari. U isto vrijeme bit će i zagonetan, što ćete uočiti tek kasnije, pa ćete biti na sto muka što druga strana zapravo osjeća. U početku ćete balansirati između snova i realnosti. Brzo ćete shvatiti da vas snovi

ovaj put neće odvesti nikamo (jer opozicioni Neptun u vašem prirodnom 7. polju odnosa samo će raditi zbrku), dok će realnost sve više početi sličiti na snove (jer će Saturn i Pluton u Jarcu i vašem prirodnom 5. polju ljubavi svako malo jačati vaš karakter i donositi mir). Napokon ćete zaključiti da ste pravi pravcati sretnik (sretnica) kojem se privatni život konkretizira na najbolji mogući način. Bit

će i onih koji će otkriti da već neko vrijeme žive svoj san samo što to nisu znali i da je njihov partner (partnerica) najbolji na svijetu. Za njih, dakako. Iskoristite povoljnu Veneru od 1.1. do 18.1., potom od 1.4. do 24.4., te opet od 11.7. do 6.8.

KLJUČ ZA LJUBAV: dubina

KARIJERA

Komunikacije i kontakti većinu će godine otvarati i donositi lijepe poslovne prilike. Oni čiji je posao povezan s kraćim putovanjima vjerojatno će biti na dobitku. Svi koji uče također će biti zadovoljni svojim rezultatima. Sve u svemu, pred vama je prilično uspješna poslovna godina uz jedan mali uvjet, a taj je da ostanete na zemlji. Realno procjenjivanje prilika, ljudi i akcija bit će ključ kojim ćete moći otključati sve povoljne tranzite, a njih je mnogo. Dobar Saturn i Pluton cijelu će vas godinu podržavati, a posebno u nekim dugoročnijim, maratonskim stvarima. Odličan Uran od 16.5. do 6.11. usmjerit će vas na nove poteze i svježe ideje koje ćete s lakoćom moći i ostvariti ili bar pokrenuti. Dvije eklipse u vašem prirodnom 6. polju službe 15.2. i 27.7. možda će iznjedriti neke promjene na radnom mjestu, ali ne takve da se vi ne biste snašli. Zato jednostavno zasučite rukave i radite! Vi to znate bolje od većine. Uspjeh je na vidiku.

KLJUČ ZA POSAO: odlučnost, jer prilike su tu

ZDRAVLJE

Imat ćete snage i izdržljivosti cijelu godinu, a zahtjevnosti će biti povezane s turbulencijama tekućih promjena oko vas koje na vama neće ostaviti traga. Radi se o sposobnosti prilagodbe na nove uvjete. Odbacite sumnje i snaći ćete se.

KLJUČ ZA ZDRAVLJE: sport

DOBRO JE ZA: planinarenje

PROSJEČNO JE ZA: analiziranje

UGLAVNOM JE NEPOVOLJNO ZA: laganje

NAJBOLJE ĆETE SE SLOŽITI SA: Jarcem

NAJGORE ĆETE SE SLAGATI SA: Ribama

FINANCIJE: pristojno

NAJBOLJI DOGAĐAJ: osjećaj da stvari napokon dolaze na svoje mjesto

MARKANTNI DATUMI:

18.3. ulazak Marsa u Jarca – nova hrabrost i odlučnost da poduzmete nešto u svom životu kako bi vam bilo bolje, a pogotovo vašoj djeci ako je imate

24.3. retrogradni Merkur u Ovnu – počinjete preispitivati posljedice svojih odnosa s drugima, inventura dobitaka i gubitaka od strane drugih, potreba da svedete račune

16.5. ulazak Urana u Bika – „kliker“ vam se upalio, odjednom vam je sve jasno, a naročito to što trebate činiti, nova smjelost i buđenje, potreba za istinskom pravdom

VAGA

LJUBAV

Dani pred vama nizat će se baš poput bisera jer ćete svako malo prizivati blistave uspomene na blisku prošlost. Kroz njih ćete održavati i razvijati svoju vezu snažnom jer ste je gradili na kvalitetnim temeljima. Njih sigurno nećete zaboraviti. Vaše ljubavno samopouzdanje koje je bilo ojačalo protekle godine, ove će godine, istina, biti blago poljuljano zbog zahtjevnosti kvadratnog Saturna u vašem prirodnom 4. polju obitelji i doma. Vjerojatno ćete se morati prilagođavati nekim novim okolnostima povezanim sa stanovanjem ili s nekim od članova obitelji, no to ne mora biti loše. Tek toliko da ćete ulagati dodatne napore kako bi npr. odradili dio kućanskih poslova koji će dopasti vas ili slično. Odlična je vijest da će od 16.5. do 6.11. Uran nakon 7 godina izaći iz vašeg prirodnog 7. polja odnosa što znači da ćete mirnije disati i moći planirati ljubav na dulje staze. Cijeli 11. mjesec Venera će što

retrogradnim, što direktnim hodom oplemeniti vaš znak, a dobro je i od 19.1. do 10.2., od 25.4. do 19.5. i od 7.8. do 9.9.

KLJUČ ZA LJUBAV: prilagodljivost

KARIJERA

Uspjeli ste u sebi izgraditi stav da vi zaslužujete najbolje, pa će i vaša očekivanja biti velika. Oni koji su prošle godine pobrali vrhnje, ove će godine raditi na učvršćivanju stečenih pozicija. Od svih će se u poslu zahtijevati malo više energije nego inače, pa se pripremite na to. Pažljivo planirajte radne sate kako bi uspjeli doskočiti svakom izazovu. Ekonomizirajte sa svojim snagama. Financijski rezultati ove bi godine trebali biti natprosječno dobri, a ako u svom poslu povežete maštu, kreativnost i koncepte,

sustave, mogli biste stići daleko i tako sve do 9.11. Nakon tog datuma otvaraju se pak mnogi novi kontakti preko kojih opet možete napredovati, no ne zaboravite na realnu procjenu stvari. Ove ćete godine imati snažnu vjeru u sebe i svoje sposobnosti, a na zemlju će vas spuštati poneki konzervativac, što i nije loše, da ne poletite gdje ne treba. Od jeseni su vam i sve bolje postavljena putovanja, pa ako ih povežete s poslom, tim bolje po vas.

KLJUČ ZA POSAO: dosljednost

ZDRAVLJE

Osjećat ćete se dobro većinu godine, a važno je jedino da imate realan odnos prema svojim tjelesnim i općim sposobnostima. Da se ne precijenite. Stoga uvijek napunite baterije na vrijeme – opuštanjem, boravkom u prirodi ili sličnim.

KLJUČ ZA ZDRAVLJE: dobro planiranje

DOBRO JE ZA: novac, prihode, vlastite talente

PROSJEČNO JE ZA: uvođenje reda u navike

UGLAVNOM JE NEPOVOLJNO ZA: završavanje ili prekidanje raznih područja iz života

NAJBOLJE ĆETE SE SLOŽITI SA: Strijelcem

NAJGORE ĆETE SE SLAGATI SA: Rakom

FINANCIJE: odlično

NAJBOLJI DOGAĐAJ: porast samopouzdanja i svijest o vlastotoj moći

MARKANTNI DATUMI:

2.4. konjukcija Marsa i Saturna u Jarcu – odlučni ste odbaciti staro i osloboditi se za novo, no ne idite preko svojih granica, ne forsirajte ništa i primirite se, ne rušite baš sve mostove za sobom

16.5. ulazak Urana u Bika – i izlazak iz vaše opozicije, napokon možete opuštenije funkcionirati s voljenom osobom, smirenje i ugodniji odnosi s drugima

1.11. retrogradna Venera u Vagi – proces preispitivanja vaših ljubavnih očekivanja ili prošlosti da bi utvrdili gradivo i definirali ljubavni put za dalje

ŠKORPION

LJUBAV

Sva kretanja sporijih planeta podržavat će vas u vašem osobnom razvoju, a također i u razvoju odnosa sa drugima oko vas. Na vama je da maksimalno iskoristite ovakve tranzite i mijenjate ili učvrstite odnose tamo gdje treba. Vi već svojom intuicijom znate što vam je činiti. Bez previše razmišljanja prepuštat ćete se ljubavnim užitcima, uglavnom točno znajući što želite. Imat ćete izvrsnu ravnotežu između želja, strasti, poduzimanja i realnosti. Što god zamislite, uspjet ćete ostvariti jer će planete u većini slučajeva podržavati sve vaše akcije u privatnom životu. Jupiter u vašem znaku sve do 9.11. i dobro podržan od Saturna i Plutona u Jarcu navodit će vas na pametna postupanja – na kombinaciju mudrosti, otvorenosti i zavodljivosti. Retrogradna Venera u vašem

znaku od 6.10. do 1.11. potaknut će vas da dodatno utvrdite gradivo u nekom odnosu i razbistrite svoju poziciju i strategiju. Isti će planet dodatno začiniti vaš ljubavni život od 11.2. do 6.3., od 20.5. do 13.6., od 10.9. do 30.10. i opet od 3.12. do 31.12.

KLJUČ ZA LJUBAV: ispunjenost

KARIJERA

Oni koji su drugo čekali ostvarivanje svojih snova, napokon će dočekati mogućnost da nešto pokrenu, promijene ili pak krenu u realizaciju istih. U svakom trenutku budite budni kako ne biste ništa propustili jer bi bila prava šteta da odspavate ili zanemarite ono što je pred vama. Brojne prilike za razvoj i napredovanje koje su počele prethodne godine, nastavit će se ništa manjim intenzitetom.

Štoviše, sve će postati još jače i stabilnije, jer će vas planete iz Jarca podupirati u dugoročnijim poduzimanjima. Eklipse u vašem prirodnom 4. i 10. polju doma i karijere tijekom godine donijet će možda nove okolnosti, no vi ćete se s tim nositi odlično. Posljednja dva mjeseca u godini možete očekivati i lijepe financijske rezultate u kojim ćete vjerojatno i osobno uživati. Komunikacija će doduše tijekom većine godine postajati malo suhoparnija, službenija i ozbiljnija, no uz vašu intuiciju i maštu (koja će vas cijelu godinu bogato služiti) doskočit ćete i tome.

KLJUČ ZA POSAO: otvorenost

ZDRAVLJE

Nema nikakvih duljih opterećujućih tranzita po vaš znak, pa je za očekivati da ćete cijelu godinu provesti u odličnom zdravlju i zavidnoj kondiciji. Razmislite kako biste takvo stanje produljili da traje stalno i osmislite svoj program navika.

KLJUČ ZA ZDRAVLJE: uživanje

DOBRO JE ZA: ljubav i posao

PROSJEČNO JE ZA: učenje

UGLAVNOM JE NEPOVOLJNO ZA: eksprimente

NAJBOLJE ĆETE SE SLOŽITI SA: Jarcem

NAJGORE ĆETE SE SLAGATI SA: Lavom

FINANCIJE: očito poboljšanje

NAJBOLJI DOGAĐAJ: mogućnost da ostvarite svoje snove i da pri tom uživate

MARKANTNI DATUMI:

15.2. pomrčina Sunca u Vodenjaku – skloni ste podvući crtu i završiti neku priču da bi otvorili novo poglavlje, nije jednostavno, ali znate da je tako najbolje

16.5. ulazak Urana u Bika – moguća iznenađenja od drugih osoba, budite spremni na njih

11.8. pomrčina Sunca u Lavu – odlučni ste promijeniti smjer razvoja vlastite karijere što će utjecati na vaš status

STRIJELAC

LJUBAV

Možda ste mislili da ćete izbjeći nešto što vam u prvom trenutku nije „sjelo“, ali što je, tu je. Danas kažete sebi kako je tako valjda moralo biti i kako ste sad zreliji i pametniji. S te pozicije birate i gledate ljude oko vas i opet ležernije pristupate izboru mogućeg partnera (partnerice). Odlaskom Saturna iz vašeg znaka (krajem 2017) u vama se oslobodio prostor za humor i vedriji pogled na život i svijet. Takvi, s više osmijeha na licu, privući ćete u svoj život više ljudi koji će vam prilaziti lakše. Opet ste pristupačni, a s vašeg lica nestaju brige. No također ste i zreliji, znate tko ste.

S realnijim odnosom prema sebi, i vaš privatni život postat će uspješniji. Povremeno će vas mučiti nedostatak samopouzdanja, no svakim danom, bit ćete sve otvoreniji za ljubav. Ona će dolaziti i razvijati se postepeno. I dalje stoji da ostanete realni i da ne lutate (previše). Dobar vjetar u leđa dat će vam povoljna Venera od 7.3. do 31.3., te od 14.6. do 10.7. Na vama je da se opet sjetite kako je to uživati bez pritiska, no ne zaboravite ni lekciju koju ste naučili – odgovornost i umjerenost.

KLJUČ ZA LJUBAV: realnost

KARIJERA

Saturn, koji vas je „pročistio“ protekle dvije i pol godine donio vam je brojna iskušenja koje ste ili nadvladali, ili im podlegli. Najbolje to znate vi sami. Važno je da ste se iskreno suočili sami sa sobom, pa sad mirnije možete nastaviti dalje. Lekcija poštenja i iskrenosti bila je najvažnija. Osjećat ćete kao da vam je netko skinuo teret s ramena, no financijski ćete biti iscrpljeni. Tijekom većine godine za

svaki novčić trebat ćete se i dalje pomučiti i zaslužiti ga. Neće biti popusta. Maštat ćete o važnim postignućima, a realnost će biti surovija. Ipak, vaš subjektivni unutrašnji osjećaj bit će bolji nego prije. U vama će se postepeno razvijati snaga i svijest da vi možete više nego što mislite. Kad povjerujete u to, krenut ćete bez zadrške. Tako ćete korak po korak graditi nove poslove i kontakte. Ustrajete li, bit ćete nagrađeni ulaskom Jupitera u vaš znak 9.11. Nakon tog dana sve će biti osjetno lakše, prilike će dolaziti same po sebi, a na vama je da izdržite i dočekate ih spremni.

KLJUČ ZA POSAO: spremnost

ZDRAVLJE

Dobar dio godine važniji tranziti kao da će vas zaobilaziti. Neki će se, doduše, tjelesno osjećati dobro, ali će u duši biti usamljeni. Dizanju iz pepela pomoći će ulazak Jupitera u vaš znak (nakon 12 godina) koji će vam od 9.11. dati krila u svakom pogledu.

KLJUČ ZA ZDRAVLJE: povjerenje u budućnost

DOBRO JE ZA: izolaciju i meditaciju po vlastitom izboru

PROSJEČNO JE ZA: prihode

UGLAVNOM JE NEPOVOLJNO ZA: neiskrenost koja će se stalno razotkrivati

NAJBOLJE ĆETE SE SLOŽITI SA: Lavom

NAJGORE ĆETE SE SLAGATI SA: Djevicom

FINANCIJE: potrebna je štedljivost

NAJBOLJI DOGAĐAJ: svijest da je teže razdoblje iza vas i obnavljanje svojih snaga iznutra

MARKANTNI DATUMI:

27.1. ulazak Marsa u Strijelca – priliv snage i energije s kojom treba znati, pazite da ne pregorite

11.8. pomrčina Sunca u Lavu – niste sigurni što tražite, preispitujete svoje ideale, ne osjećate se stabilno u duši, premda imate objektivnu snagu izvana

9.11. ulazak Jupitera u Strijelca nakon 12 godina – počinju lijepe prilike za rast i razvoj na svim poljima

JARAC

LJUBAV

U dubini duše vrlo jasno osjećat ćete kao da ste se vratili kući, kao da ste to pravi vi, onakvi kakvi zapravo jeste. Vođeni tim osjećajem funkcionirat ćete u skladu sa svojom pravom prirodom – uporni, čvrsti, brižno kontroliranih, ali iskrenih emocija. Kontakti i komunikacije ove će godine za vas biti brojni, poticajni i zanimljivi. Dobar Jupiter i dobar Neptun iznjedrit će sjajna prijateljstva, nezaboravna druženja i moguće ljubavi. Za one koji još traže srodnu dušu, to je idealno, jedino ako ih tranzitni Saturn u njihovom znaku (dakako, u Jarcu) ponekad ne učiniti previše krutim i blokiranim.

Bit će i onih koji će zbog izvrsnih prilika u poslu zaboraviti na privatnost. Tranzitni Uran pak, od 16.5. do 6.11. u vašem prirodnom 5. polju ljubavi donijet će i poneki neočekivani romantični susret za pamćenje koji će vas nadahnuti u svakom pogledu. Zbog Plutona i Saturna u svom znaku (dva najfatalnija planeta) bit ćete vidljivi, markantni, nezaboravni za mnoge. U svakom slučaju, primijećeni, htjeli vi to ili ne. Dobra Venera oplemenit će vas od 1.1. do 18.1., od 1.4. do 24.4., te od 11.7. do 6.8.

KLJUČ ZA LJUBAV: magnetizam

KARIJERA

Korak po korak, vi ćete rušiti sve prepreke snagom koja zadivljuje. Jedino je pri tom važno da otpustite sve moguće „napade“ zavidnih i ljubomornih ljudi koji će nerado promatrati kako uspijevate ostvariti svoje snove. Bit ćete jači od njih, pa se samo nasmiješite i iznutra i izvana. Jer, teško da će vam ove godine itko moći konkurirati! Istina, Saturn je tek ušao u vaš znak, ali bez obzira na zahtjeve koji takav tranzit donosi (red, rad, ozbiljnost, odgovornost, realnost, istina, maratoni), isti je, uz Plutona u Jarcu, izvrsno aspektiran s Jupiterom u Škorpionu, Neptunom u Ribama i Uranom u Biku (ovo zadnje od svibnja do studenog). Sve to, bez ikakvih duljih loših tranzita, stvorit će sjajne prilike za razvoj, napredovanje, uspjeh i čvrsta postignuća. Potegnite koliko god možete i budite ono što jeste – najizdržljiviji znak Zodijaka. Saturn, koji je i vaš planet vladar, ostat će u Jarcu iduće dvije i pol godine i donijeti izazove za koje ste vi - stvoreni i spremni.

KLJUČ ZA POSAO: samo budite ono što jeste

ZDRAVLJE

Tranzitni Saturn donijet će poneku kostobolju ili blagi pesimizam, no samo prolazno, jer je isti planet odlično aspektiran. Dopustite si da malo više boravite na Suncu i već znate – kad vam je dosta, malo predahnite. Sve ostalo može.

KLJUČ ZA ZDRAVLJE: olabavite kad god osjetite potrebu

DOBRO JE ZA: posao, uspon, uspjeh

PROSJEČNO JE ZA: utjecaje drugih na vas

UGLAVNOM JE NEPOVOLJNO ZA: preskakanje bez plana

NAJBOLJE ĆETE SE SLOŽITI SA: Djevicom

NAJGORE ĆETE SE SLAGATI SA: Lavom

FINANCIJE: vrlo dobro

NAJBOLJI DOGAĐAJ: svijest o vlastotoj snazi i kvaliteti i mogućnost da je pretvorite u opipljiva djela

MARKANTNI DATUMI:

2.4. konjukcija Marsa i Saturna u Jarcu (jednom u 30 godina) – ili ćete povući majstorski potez koji će ostaviti trajni trag u vašem životu ili ćete nadvladati zahtjevnost situacije i izaći još jači i čvršći iz svega s kapitalom da vas više ništa dugo vremena neće moći zaustaviti

16.5. ulazak Urana u Bika nakon 84 godine – imate potporu i novog i starog, izgleda da možete baš sve, originalni ste i privlačni drugima, neočekivano dobre promjene

17.11. ulazak sjevernog Mjesečevog čvora u Raka – počinje vrijeme od 1,5 godina koje će vam donijeti određene promjene u temelju vaše ličnosti i u načinu vašeg odnošenja prema drugima

VODENJAK

LJUBAV

Pred vama je intrigantna ljubavna godina. Naime, većinu vremena vaš će se ljubavni život izvana odvijati više manje uobičajeno. No važne promjene događat će se na malo dubljoj razini i to zato jer će se Sunčeve i Mjesečeve pomrčine događati u vašem prirodnom 1. i 7. polju. To znači da ćete biti u iskušenjima da mijenjate sebe u odnosima i svoje odnose općenito, kao i svoj stav prema istim. Iz

toga se mogu iznjedriti bitne promjene koje ne moraju odmah biti ostvarene, ali mogu biti početak puta prema nečem novom. Kako ste i po prirodi znak koji se u rijeci promjena i invencija osjeća kao kod kuće, za očekivati je da ćete se snaći. Ako je ikome bilo dosadno, ove godine to neće biti.

Datumi eklipsi su 31.1., 15.2., 27.7. i 11.8. Oko tih dana (plus minus par dana) budite pažljivi prema sebi i(li) svojoj najdražoj osobi, budite kooperativni i odluke donosite barem dan kasnije od istih. Dobra Venera osvježit će vas od 19.1. do 10.2., od 25.4. do 19.5., od 7.8. do 9.9. i od 1.11. do 2.12.

KLJUČ ZA LJUBAV: fleksibilnost

KARIJERA

Mogućnost ostvarenja krupnijih poslova ili pak dobivanje statusa kakvog ste priželjkivali, bit će otvorena sve do jeseni. Moći ćete mnogo, no uz jedan bitan detalj, a to je da u svemu provjeravate legalitet stvari. Također je važno da se ne ulijenite ili da ne pustite da stvari „idu kako idu“. Kontrolirajte situaciju. Boravak Jupitera u Škorpionu u vašem prirodnom 10. polju karijere podupirat

će vaše napredovanje i otvarat će vam lijepe prilike za razvoj sve do 9.11. Nakon tog datuma neki će ubrati plodove svog rada i dobiti zaslužena priznanja. Ipak, većinu godine vaš će se fokus vrtjeti oko nekih sasvim neuobičajenih tema (ništa čudno za Vodenjake) poput istraživanja nepoznatog kojem ćete pristupati vrlo ozbiljno, moguće selidbe i mijenjanja mjesta boravka bar privremeno (posebno naglašeno od svibnja do studenog), kao i angažmana oko netipičnih načina zarade (no ipak legalnih). Svo to šarenilo učinit će vas još zanimljivijom osobom u očima drugih.

KLJUČ ZA POSAO: koncentriranost

ZDRAVLJE

Vaša podsvijest servirat će vam povremeno možda neke neugodne sadržaje, pa se pobrinite za uredan ritam kretanja i spavanja, malo više opuštanja, joge ili nekih kvalitetnih relaksacijskih tehnika. Ostalo je u redu.

KLJUČ ZA ZDRAVLJE: ritam kretanja i mirovanja

DOBRO JE ZA: razvoj u poslu

PROSJEČNO JE ZA: partnerstva svake vrste

UGLAVNOM JE NEPOVOLJNO ZA: selidbe

NAJBOLJE ĆETE SE SLOŽITI SA: Blizancem

NAJGORE ĆETE SE SLAGATI SA: Bikom

FINANCIJE: uglavnom dobro

NAJBOLJI DOGAĐAJ: mogućnost da promijenite nešto u svom životu kroz odnos sa samim sobom i s drugima

MARKANTNI DATUMI:

15.2. pomrčina Sunca u Vodenjaku – mala kriza identiteta, ustanovljavanje novih smjernica za sebe

2.4. konjukcija Marsa i Saturna u Jarcu – olabavite sve što vam dolazi iz svijeta podsvijesti i napunite se lijepim i dobrim mislima, pokrenite pozitivnu autosugestiju

16.5. ulazak Urana u Bika – osjećaj da ste se pomaki s mrtve točke i stigli u nešto novo u čemu se tek

trebate snaći, vjerujte sebi

RIBE

LJUBAV

Ako ste imali osjećaj da vam je nešto bilo blokirano ili da vas je sputavalo u vašim pokušajima na putu do sreće, sada to više nećete osjećati. Također, ako ste mislili da nešto morate pod svaku cijenu, i to će nestati. Prestat će naime, pritisak da se nešto mora, pa ćete se osjećati lakše. Kako vrijeme bude odmicalo, vi ćete sve više biti otvoreni za svoje prave ideale i spremni tražiti ništa manje od toga.

Najbolje je što bi vam se zaista moglo i dogoditi da sretnete ono o čemu sanjate i to do 9.11. Nakon tog datuma opet ćete biti skloni brkati maštu i stvarnost, pa se pobrinite za realnu procjenu. Oni koji su već u vezama uspijevat će tijekom godine sve više oplemeniti svoj odnos s voljenom osobom bilo putem više nježnosti, topline, suosjećajnosti, umjetnosti ili romantičnih putovanja. Bit će ovo godina ugodnija od više njih prethodnih, pa uživajte u svakom trenutku. Dobra Venera pomazit će vas od 11.2. do 6.3., od 20.5. do 13.6., od 10.9. do 30.10. i opet od 3.12. do 31.12.

KLJUČ ZA LJUBAV: vjerovanje

KARIJERA

Svi oni koji znaju što žele, neka se ove godine drže toga. Ako ste pak Riba koja još nije sigurna što bi i kako radila, situacija će za vas postati jasnija, a vi ćete lakše otkrivati sebe i definirati što je to čime biste se zapravo željeli baviti. Također ćete hrabrije slijediti svoje snove. Svi kreativci, a takvih je među Ribama dosta, ove bi godine mogli dočekati svojih pet minuta. U svakom slučaju, bit će lijepih prilika za stvaranje dobrih, umjetničkih, plemenitih i samaritanskih djela, što je sve blisko prirodi Ribe.

Čak i oni koji ne rade tako kreativan posao, u isti će unijeti dašak svog talenta i stvoriti ugođaj zbog kojeg će mnogi poželjeti raditi baš s njima. Također ćete više uživati u onom što radite, a manje ćete brinuti o rezultatima. Bit ćete opušteniji, no pazite da posljednja dva mjeseca ne postanete preopušteni. Tada provjeravajte sami sebe, da ne dođe do neke greške. Oni koji uče, većinu godine bit će produktivni i uspješni. Na vlastito iznenađenje.

KLJUČ ZA POSAO: kreativnost

ZDRAVLJE

Ove godine kao da ćete se vratiti k sebi. To će utjecati na vaše opće stanje, pa će ojačati vaš imunitet, a vi ćete više slušati sebe. U 11. i 12. mjesecu kontrolirajte se da ne pretjerate u konzumacijama pića i hrane. Bit ćete mirni i veseli.

KLJUČ ZA ZDRAVLJE: slušanje intuicije

DOBRO JE ZA: putovanja svake vrste i daljine

PROSJEČNO JE ZA: odnose s kolegama

UGLAVNOM JE NEPOVOLJNO ZA: iluzije i iskrivljavanja istine

NAJBOLJE ĆETE SE SLOŽITI SA: Rakom

NAJGORE ĆETE SE SLAGATI SA: Blizancem

FINANCIJE: solidno

NAJBOLJI DOGAĐAJ: prilike da izrazite svoje umjetničke talente i budete prepoznati

MARKANTNI DATUMI:

13.7. pomrčina Sunca u Raku – potreba da mijenjate svoj način izražavanja, neki žele potomstvo, ako ste roditelj vaša djeca vas zaokupljaju i trebate se više angažirati oko njih

11.8. pomrčina Sunca u Lavu – moguće promjene na radnom mjestu

16.11. ulazak Marsa u Ribe – dobivate novu snagu i poduzetnički duh, vodite računa da ne srljate, nego da tu energiju koristite kontrolirano i usmjereno na cilj.