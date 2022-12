Poznati chef savjetuje: U Barceloni obvezno posjetite Rocambolesc i Gelaaati di Marco

O čemu razmišljati kada se dođe u Barcelonu, a vani je visoka temperatura? Naravno, o džin-toniku, koktelima, plaži i kupanju, ali i o sladoledu. Kada sam kretao u Barcelonu, prva mi je stvar u glavi bila da moram probati sladoled na dva mjesta. Prvo je Rocambolesc Jordija Roce, jednog od najboljih slastičara na svijetu, a drugo Gelaaati di Marco. O Gelaaati di Marco mi je prijatelj stalno govorio da je ondje najbolji sladoled i da ga svakako treba probati. Gledao sam dosta dugo njihovu internetsku stranicu i proučavao što sve ima i bilo mi je sve jako privlačno, a pogotovo tostirani brioš punjen nekom zelenom i crvenom kremom. Kada sam doputovao i smjestio se u hotel, odmah sam otišao na sladoled. Kako mi je Rocambolesc bio par koraka od hotela, tako je izbor pao na njega. La Rambla, centar Barcelone, raznolika ponuda svega, na Boqueriu se ne može ući iako je 17 sati, kiosci sa sladoledima su krcati, a Rocambolesc prazan. Bilo mi je to malo čudno, najbolji slastičar na svijetu ima sladoledarnicu u srcu Barcelone, no u njoj nikoga, a svi okolo krcati.

Foto: Filip Horvat

Nisam se dao smesti i ušao sam u unutra. Čim se uđe vidi se lijepo dizajnirani prostor u kojem su pult kolica u kojima se nalaze različiti dodaci za sladoled, a na zidu je puno raznih detalja, od hvataljke za sladoled velikih dimenzija do cijevi i pipa iz kojih izlazi sladoled. Podsjetilo me sve na kolica profesora Baltazara, ali me nije začudilo jer je Jordi Roca ipak najbolji na svijetu. U ponudi ima četiri vrste sladoleda: od čokolade, limuna, jabuke i jagode. Prvi koji sam uzeo bio je od jabuke, zato što jabuku jako volim i želio sam probati kako je to Jordi napravio. Uzeo sam dodatke za sladoled koji se preporučuju: pečenu jabuku, kandiranu jabuku i butter biscuits. Sladoled je doista san snova, kremast, jabuke se jako fino osjete, dodaci su jako izbalansirani i bilo mi je malo žao što je lokal prazan, no pomislio sam da sam možda došao u krivo vrijeme. Nažalost, ni ostalih dana kada sam dolazio ili prolazio onuda nije bilo gužve. Probao sam sve sladolede i svi su bili vrhunski, jedino nisam bio sasvim oduševljen čokoladom. Više volim da je čokolada voćnija i da ima malo karaktera. Na kraju, prije polaska, naručio sam opet sladoled od jabuke i veselo završio svoje putovanje.

Foto: Filip Horvat

Suprotnost Rocambolescu je Gelaaati di Marco, sladoledarnica u kojoj ima jako puno različitih vrsta i okusa sladoleda. Nakon posjeae Picassovu muzeju, zaputio sam u Gelaaati di Marco. Došao sam do sladoledarnice, a u redu čekalo je 30-ak ljudi. Pomislio sam odmah pa tko će na +37 toliko čekati, ali nisam se dao. Prije nego što sam stao u red, ušao sam unutra i pogledao što se nudi od sladoleda te zavirio u prostoriju u kojoj se rade sladoledi. Jako je zanimljivo vidjeti kako se sladoledi rade. U lijepo ukrašenoj vitrini sladoledi su podijeljeni na tri vrste: klasične okuse, artisan okuse i dvostruke okuse. Probao sam sve okuse. Iskreno, nisam baš bio oduševljen. Sladoledu od slanog karamela falilo je karaktera i okusa, lješnjaci su imali okus kao da su prepečeni, a artisan čokolada kao da je previše vode u sladoledu, bila je malo razvodnjenog okusa. No onaj brioš koji sam stalno gledao i o njemu sanjao, bio je genijalan. Pitao sam što je to na slici zeleno, a što crveno jer želim to sa slike. Rekli su mi da ne znaju. Pa sam morao sam izabrati i pogađati što je to. Uzeo sam pistaciju i jagodu. Pistacija je bila savršeno kremasta, brioš je bio topao i hrskav, a jagode su pucale od svježine i laganog, osvježavajućeg okusa.

Foto: Filip Horvat

Kušao sam sladolede na još nekoliko mjesta, no bili su jako loši, nezanimljivi i izgledom i okusom. Rocambolesc i Gelaaati di Marco doista su vrh među sladoledarnicama. Više mi se svidio Rocambolesc, njegovi sladoledi podsjećaju na deserte u restoranu El Celler de Can Roca, što i nije slučajno jer sladoled od jabuke nalazi se kao desert i u restoranu, ali volim igre okusa, raznih kombinacija, tekstura i kad vidim da je netko doista dao sebe u to. Volio bih da se i u Zagrebu mogu pojesti takvi sladoledi, no kad u jednoj Barceloni koja vrvi turistima i gdje se zna da su braća Roca svjetske legende vidi da je jedna takva artisan sladoledarnica bez gostiju, zapitam se kako bi tek bilo u Zagrebu i bi li se to znalo cijeniti. No, ipak se veselim novom putu u Barcelonu i posjetu Rocambolescu i Gelaaati di Marcu i uživanju u njihovim sladoledima.

