Poznata modna i beauty blogerica Isabella Rakonić otkrila bez kojeg proizvoda ne ide na put

Putovanja i snimanja njezina su svakodnevnica, pa modna i beauty blogerica Isabella Rakonić posebnu pozornost pridaje pakiranju svojih kofera. Poznatija kao Isabella Eclaires (The Pile of Style), svoj besprijekoran izgled postiže zahvaljujući proizvodima koji joj olakšavaju dnevne aktivnosti. Među njima su se našle i nove Air Optix Plus HydraGlyde kontaktne leće.

Foto: Promo

„Iako volim usklađivati dioptrijske naočale sa svojim modnim kombinacijama, na putovanjima volim izbjegavati taj modni zadatak. Zbog suhoće oka izbjegavala sam nošenje kontaktnih leća i odlučila se za naočale. No, nedavno sam otkrila nove Air Optix Plus HydraGlyde kontaktne leće koje pružaju dugotrajnu vlažnost i izuzetno su udobne pa svoju kolekciju dioptrijskih naočala radije ostavljam u Zagrebu. Uz to, mogu nositi sve oblike sunčanih naočala jer sam svoj vid korigirala kontaktnim lećama.“ – izjavila je Isabella Rakonić.

Suho oko sve je češći medicinski problem, a prvenstveno se pojavljuje kod ljudi koji rade u klimatiziranim i grijanim prostorijama, te kod osoba koje većinu vremena provode za računalom. Air Optix Plus HydraGlyde kontaktne leće proizvedene su od silikon hidrogel materijala koja sadrže SmartShield tehnologiju koja sprječava nakupljanje naslaga na lećama i tako osigurava udobnost tijekom cjelodnevnog nošenja. Patentirana Air Optix Plus HydraGlyde tehnologija zbog sustava ovlaživanja pruža dugotrajnu vlažnost i udobnost što je izrazito važno za osobe čiji radni dan potraje do kasno u noć ili, koji poput Isabelle, često putuju.

Foto: Promo

„Otkako koristim leće bezbrižnije odlazim na putovanja. Više me ništa ne sprječava da uživam u aktivnostima, a mislim da svi koji nose naočale znaju koliko ih one mogu sputavati na putovanjima. Sve je postalo jednostavnije, od pakiranja do planiranja aktivnosti, i više ne moram brinuti da će mi oči na fotografijama biti crvene ili da će mi se leće zamutiti.“ – zaključila je Isabella.