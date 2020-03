Pozitivan na koronavirus odjenuo se kao T-Rex i izašao na ulicu baciti smeće

Internetom kruži snimka muškarca pozitivnog na koronavirus, koji je napustio samoizolaciju, ali na malo drugačiji način od drugih. Kako prenosi Mirror.co.uk., obukao je kostim T-Rexa i izašao na ulicu baciti smeće.

Snimku je objavila policija koja ga je uhvatila na ulicama Španjolske u kojoj vladaju stroga pravila izolacije zbog brzog širenja koronavirusa.

Snimku njegove šetnje gradom pogledajte ispod:

Na Twitteru je policija objavila da vlasnici pasa mogu izaći u kratku šetnju, ali ne i dinosauri. "Tijekom ove situacije možete prošetati psa u društvu jedne osobe i to uvijek kratko. T-Rex ne ulazi u to pravilo. Ostanite kod kuće."



Korisnici Twittera složili su se da malo smijeha nije na odmet u ovoj teškoj situaciji, no da je postupak glup.