Požalio se: 'Supruga se s poslovnog puta vratila s tuđim muškim boksericama u koferu'

Ja sam muškarac u svojim 30-ima, oženjen i bez djece. Prije nekoliko vikenda moja je supruga otišla na team-building vikend sa svojim kolegama i dvije su noći proveli u hotelu, ispričao je anonimni muškarac u pismu terapeutkinji i Mirror kolumnistici Colleen.

Kad je došla kući, kaže, bila je prilično tiha i rekla je da je iscrpljena, a nije mu puno pričala o tome što je radila tijekom vikenda.

"U ponedjeljak nisam radio pa sam raspakirao njezinu torbu da joj stavim odjeću na pranje i među njenom odjećom pronašao par muških bokserica. Nisu moje i nikad ih prije nisam vidio pa sam, očito, odmah zaključio da je na putovanju s nekim spavala i slučajno spakirala njegove bokserice sa svojim stvarima".

"Ne znam kako da razgovaram s njom o tome"

"Mislim da to odgađam jer ne želim čuti ono čega se bojim. Biti ću shrvan ako prizna da je spavala s nekim i da ima aferu s nekim od kolega".

"Što da radim? Ne mogu prestati razmišljati o tome i to me izluđuje, a siguran sam da je i ona primijetila da sa mnom nešto nije u redu", zaključio je.

"Uvjerili ste sebe da je ona spavala s nekim drugim i ne želite je ništa pitati, no to ne možete ignorirati - već vas izluđuje, a što više vremena prođe, to ćete biti više uzrujani i zabrinuti. Ipak, mislim da je vjerojatno mudro pripremiti se za najgori mogući scenarij."

- Recite joj nešto kao: “Moram ovo skinuti s grudi. Ovo sam pronašao i htio bih znati kako je završilo u tvojoj torbi”. Ako ona počne govoriti nešto što ne želite čuti, pokušajte ne izgubiti kontrolu, radije izađite na pola sata i smirite se, a kad se vratite moći ćete mirnije razgovarati - savjetovala mu je Colleen.

"Možda postoji neko nevino objašnjenje, na primjer šala kolega koja je otišla predaleko ili ih je sama kupila da u njima spava, no kako god, budite hrabri i pitajte je. Sretno."

