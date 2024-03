'Potrebna mi je terapija nakon usvajanja kćeri - tako je bezobrazna i naporna'

Jedna je mama priznala da zamjera svojoj posvojenoj kćeri to što ‘ne radi ništa osim što se žali na sitne probleme u životu’. Objasnila je kako je posvojila biološku kćer svog supruga nakon vjenčanja prošle godine - i da njezine biološke mame nema u njenom životu. No otkako ju je primila u svoj život, 13-godišnja djevojčica je od njenog života napravila 'pakao' svojim ‘neraspoloženim, mrzovoljnim i nepristojnim’ ponašanjem, piše Mirror.

Na Redditu je napisala: ‘Tako se sramim ovoga. Moja kći ima 13 godina. Posvojila sam je prošle godine. Ona je biološko dijete mog supruga, ali biološke majke nema u njenom životu otkako je moja kći bila stara 18 mjeseci. Iskreno volim djevojčicu i želim joj sve najbolje, ali baš mi se ne sviđa’.

VEZANI ČLANCI:

‘Ja sam domaćica i svoj život posvećujem njoj i njezinom bratu (mojem biološkom djetetu). Vodim je na sve njezine aktivnosti i razgovaram s njom o njezinim interesima i hobijima, poznajem njezine prijatelje i organiziram druženja te ju vodim na razne događaje i pokušavam imati vremena za zbližavanje što je više moguće’, dodaje.

‘Provodim više vremena s njom nego sa svojim biološkim sinom ili suprugom, samo zbog prirode njezina rasporeda i aktivnosti’, priznaje. Kaže da je njezina kći na papiru ‘dobro dijete’ jer ‘ima dobre ocjene i ne drogira se niti išta slično’, no to joj nimalo ne olakšava život. ‘Kod kuće je užas. Neraspoložena je, mrzovoljna, bezobrazna’, dodala je.

‘Svaki dan moram hodati po jajima oko nje. Bilo koji moj komentar naiđe na nepristojan i zajedljiv odgovor. Ona je lukava i kompulzivna lažljivica. Svaki dan je pokupim iz škole i čekaju je njezine omiljeni grickalice ili piće. Imam glazbu koju voli puštati u autu. Pokušavam je pozdraviti s ogromnim osmijehom i pitam je kako je provela dan’, nastavlja.

GALERIJA: Nevjerojatne sličnosti: Možete li reći koja je na fotografiji majka, a koja je kći?

‘Uglavnom mi odgovara s 'užasno'. Pitam je što nije u redu ili što se dogodilo, a ona kaže neku nevjerojatno beznačajnu stvar poput 'Svi su moji prijatelji pokušavali razgovarati sa mnom odjednom, a ja sam tako iznervirana" ili "Izgubila sam olovku i izbezumljena sam’. Najmanje stvari joj mogu u potpunosti pokvariti dan. Zaglavi u svojim emocijama. Nema perspektivu koliko joj je život lijep’, napisala je očajna majka.

‘Izgubila je sve svoje prijatelje osim jednog jer je teško nositi se s njezinim raspoloženjem i stavovima’, kaže. Objasnila je kako je poslala svoju kćer na terapiju nakon što je ‘imala posebno jak napad bijesa’ - ali to još nije popravilo situaciju. No, nakon što ju je natjerala na ovaj korak, mama priznaje da i njoj treba terapija jer ne zna kako drugačije pomoći svom djetetu.

Rekla je: ‘Nedavno smo započeli terapiju, jer očito ne može komunicirati sa mnom, a moji osjećaji prema njoj neće pomoći u tome. Uskoro će biti naša druga seansa. Osjećam se tako tjeskobno zbog toga, želim otkriti korijen njezinih problema što je prije moguće, tako da možemo ponovno biti sretna obitelj’.

VEZANI ČLANCI:

‘Iskreno ne znam zašto je tako nesretna i ljuta cijelo vrijeme, ali to me toliko opterećuje. Imam ozbiljno negativne misli o njoj i bojim se komunicirati s njom. Znam, dio problem je u tome što se osjećam kao da pokušavam biti dobra mama, a ona je još uvijek ljuta i mrzovoljna i misli da joj je život grozan. Također znam da su to normalna tinejdžerska ponašanja. Osjećam se ogorčeno na nju’, priznaje.

‘Odrasla sam u kućanstvu u kojem sam morala paziti zbog oca alkoholičara i zlostavljača te nestabilne, mentalno bolesne majke. Nije mi bilo dopušteno pokazivati ​​ogorčenost ili ljutnju. Mislim da me to još više ljuti’, objašnjava. Tražeći savjet, obratila se društvenim mrežama kako bi pitala korisnike može li učiniti nešto kako bi pomogla sebi i svojoj kćeri da izađu iz ove užasne situacije.

Jedan je korisnik rekao: ‘Omiljena stvar kod tinejdžera mi je koliko žele biti sami. Ne morate je pozdraviti s vedrim osmijehom i veselim razgovorom. Neka stavi svoje slušalice i dekompresira se u vlastitoj hormonalnoj ćudljivosti. Samo se povuci. Idi na terapiju i daj joj prostora’.

Drugi korisnik je dodao: ‘Prestao bih je pitati kakav joj je bio dan. Kad uđe u auto, uključite glazbu i ne govorite ništa. Ona je bijesna tinejdžerka s hormonima. Dobrodošli u pakao. Možda ćete morati razgovarati s nekim tko će vam pomoći riješiti problem vaše prošlost’.

Treći korisnik je napisao: ‘Moja kći ima 13 godina. Neraspoložena je i većinu vremena želi biti sama. Dajem joj prostora i dobrodošla je interakcija kada ona to inicira. Normalno je da su tinejdžeri neraspoloženi i neugodni. Čine gluposti dok pomiču granice i pokušavaju pronaći sebe - to je dio odrastanja. Tvoja pokćerka raste, mijenja se, a tvoja definicija sretne obitelj također se treba promijeniti ili ćeš ostati razočarana’.

Mama na forumu pokrenula raspravu: 'Treba li moja 9-godišnja kći brijati noge?'