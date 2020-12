Potražila pomoć stručnjakinje: 'Mislim da me partner vara s drugim muškarcem'

- Bojim se da me partner vara s drugim muškarcem. Nikad nisam bila dobra u biranju svoji partnera, ali mislila sam da je ovaj stvarno predivan, dok nisam vidjela da gleda stranice za homoseksualce. Tada sam ga upitala za to, ali on se samo smijao - napisala je jedna žena za The Sun.

Ne znate što pokloniti za Božić? Evo kako do najpoželjnijeg dara ispod bora!

Pregledala je njegov mobitel i vidjela poruke drugim muškarcima u kojima objašnjava što bi sve htio raditi s njima. Bila je šokirana jer je saznala da se s nekim od njih i stvarno sastaje. Također je vidjela da je pretraživao i kliniku za seksualno prenosive bolesti pa se boji da je stvar puno gora.

- Možda se bori da bude otvoren prema svojoj seksualnosti, ali ne možete ovako dalje. Inzistirajte na ozbiljnom razgovoru i recite mu što znate. Znakovi su da vas vara. Nabavite provjeru seksualnog zdravlja. Savjetovanje će vam oboje pomoći da se nosite s tim - odgovorila joj je Deidre.

Tko namjerava okititi bor ranije? Uz ovaj trik lampice vam se više nikada neće zapetljati, a i izgledat će bolje: