Postao ovisan o nečemu što mnogi rade pa završio u klinici za odvikavanje

Indijca su poslali u kliniku za odvikavanje nakon što mu je dijagnosticirana ovisnost o Netflixu, američkom pružatelju usluga Internet streaminga na zahtjev. Mnogi se mogu poistovjetiti sa situacijom gdje ležite na kauču satima i već ste na petoj sezoni "Prijatelja" koju gledate tisućiti put po redu, ali maraton epizoda ne želite prekinuti.

Kako prenose indijske dnevne novine Hindu, liječnici su anonimnog 26-godišnjaka odveli u kliniku nakon što je više od šest mjeseci, sedam sati dnevno gledao serije bez prestanka! To je oko 1260 sati sadržaja s Netflixa.

Na njemu je to ostavilo brojne posljedice poput "istegnutog" oka, umora i nepravilnog spavanja, a kao rezultat završio je u klinici Service for Healthy Use od Technology u Bengaluru kako bi se liječio od ovisnosti.

Dr. Manoj Kumar Sharma za novine je rekao kako je čovjek ostao bez posla i okrenuo se Netflixu kako bi zaboravio na stvarnost.

>> Pogledajte što o popularnim sapunicama kaže naša kumica Ana u "Glasu naroda"