8 jezika ljubavi: Pogledajte koji je vaš i kako pronaći partnera koje vam odgovara

Iako su mnogi već upoznati s teorijom o pet ljubavnih jezika Garyja Chapmana, stručnjaci tvrde da se način na koji ljudi danas izražavaju ljubav značajno promijenio. Psihologinja dr. Carmen Harra smatra da moderni odnosi uključuju mnogo složenije emocionalne potrebe nego prije nekoliko desetljeća te da se zbog toga pojavljuju novi „ljubavni jezici”, prenosi Daily Mail.

Harra tvrdi kako se ljudi više ne povezuju samo kroz riječi potvrde, fizički dodir ili poklone, već kroz dublje emocionalne obrasce poput osjećaja sigurnosti, zajedničkih ciljeva i međusobnog razumijevanja. „Ljudska povezanost puno je složenija, a ljubav se može izražavati na bezbroj načina, ovisno o tome što je pojedincu najvažnije”, objasnila je psihologinja. Jedan od novih oblika privrženosti koji je izdvojila jest uključenost i zajedništvo, odnosno potreba partnera da budu snažno uključeni u međusobne živote i da funkcioniraju kao tim. Takvi odnosi često uključuju zajedničke rituale, hobije i osjećaj zajedništva koji partnerima daje sigurnost.

Istaknula je i važnost neosuđivanja u vezi. Mnogim ljudima ključni su emocionalna sigurnost i osjećaj da mogu biti iskreni bez straha od kritike ili ismijavanja. „Neosuđivanje ne znači da se partneri moraju uvijek slagati, nego da slušaju jedno drugo prije nego što reagiraju i da prihvaćaju međusobne nesavršenosti”, pojasnila je. Među novim ljubavnim jezicima navela je i prilagodljivost, odnosno sposobnost partnera da zajedno prolaze kroz promjene i podržavaju jedno drugo tijekom različitih životnih faza. Smatra da upravo fleksibilnost pomaže dugoročnim vezama da ostanu zdrave i stabilne.

Posebno je izdvojila i empatiju, koju opisuje kao sposobnost razumijevanja partnerovih emocija čak i kada se ne slažemo s njima. „Empatija omogućuje partnerima da reagiraju suosjećanjem umjesto ravnodušnošću ili obrambenim stavom”, rekla je. Neki ljudi osjećaju se najvoljenije kada dobivaju priznanje i potvrdu od partnera, tvrdi stručnjakinja. Pohvale, zahvalnost i osjećaj da ih partner vidi i cijeni mogu imati velik utjecaj na samopouzdanje i kvalitetu odnosa. Važnom smatra i usklađenost životnih ciljeva, odnosno činjenicu da partneri dijele sličnu viziju budućnosti i vrijednosti.

Za parove koji planiraju obitelj važnu ulogu ima i sličan pogled na roditeljstvo. Prema njezinim riječima, partnerima je često važno da imaju usklađene stavove o odgoju djece, granicama i obiteljskim vrijednostima. Među modernim ljubavnim jezicima našla se i velikodušnost i požrtvovnost, odnosno pokazivanje ljubavi kroz vrijeme, pažnju, podršku i emocionalnu dostupnost. „Takve osobe osjećaju najveću povezanost kada mogu doprinijeti partnerovoj sreći, razvoju i osjećaju sigurnosti”, zaključila je dr. Carmen Harra.