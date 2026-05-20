Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 89
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
želite li znati?

Zastrašujuće precizan kalkulator računa koliko vam je još ostalo godina života: Jeste li dovoljno hrabri da saznate?

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
20.05.2026.
u 11:30

Britanski Ured za nacionalnu statistiku objavio je jednostavan, ali intrigantan alat koji na temelju samo dva podatka - dobi i spola - procjenjuje vaš očekivani životni vijek.

Pomisao na vlastitu smrtnost jedna je od onih koju većina ljudi izbjegava, no pitanje "koliko dugo ću živjeti?" posjeduje gotovo magnetsku privlačnost. Upravo tu znatiželju koristi interaktivni kalkulator britanskog Ureda za nacionalnu statistiku (ONS), alat koji je, unatoč svojoj jednostavnosti, izazvao golemu pažnju javnosti. Za korištenje su potrebna samo dva podatka: vaša trenutačna dob i spol. U samo nekoliko sekundi, algoritam izbacuje procjenu prosječnog očekivanog životnog vijeka, kao i statističku vjerojatnost da ćete doživjeti devedeseti ili čak stoti rođendan. Iako se na prvi pogled čini kao morbidna zabava, ovaj digitalni alat služi kao snažan poticaj za suočavanje s ključnim životnim odlukama koje često odgađamo, pretvarajući maglovite nade o budućnosti u opipljiv vremenski okvir.

Važno je, međutim, razumjeti što dobiveni broj zapravo predstavlja. Kalkulator se temelji na takozvanom "kohortnom očekivanom životnom vijeku", statističkom modelu koji uzima u obzir ne samo trenutačne stope smrtnosti, već i projicirana buduća poboljšanja u medicini i životnim uvjetima za generaciju kojoj pripadate. Rezultat stoga nije osobno proročanstvo, već statistički prosjek za osobu vašeg profila. Njegovo ključno ograničenje jest što ne može uzeti u obzir individualne faktore koji presudno utječu na dugovječnost: pušite li, koliko vježbate, kakva vam je prehrana, razina stresa ili obiteljska povijest bolesti. Svjesnost je temelj svjesne dugovječnosti, a ovaj alat treba shvatiti kao putokaz, a ne kao konačno odredište. Njegova prava vrijednost leži u onome što ćete s tom informacijom učiniti.

Nakon što početni šok ili zadovoljstvo splasnu, dobivena brojka postaje moćan alat za planiranje. Ona daje odgovor na jedno od najvažnijih financijskih pitanja: koliko dugo moj novac treba trajati? Saznanje da biste mogli živjeti do 85., 90. ili čak 95. godine iz temelja mijenja perspektivu planiranja mirovine. Dulji životni vijek znači da mirovinska štednja mora pokriti više godina, što može značiti da je potrebno povećati doprinose, razmisliti o radu nekoliko godina dulje ili prilagoditi strategiju povlačenja sredstava u starosti. Zdravije životne navike ne samo da dodaju godine životu, već i financijskim izazovima, jer te godine treba i financirati. Ovaj kalkulator pretvara apstraktni problem dugovječnosti u konkretan zadatak koji zahtijeva planiranje, potičući nas da svoje financijske i životne odluke uskladimo s realnim vremenskim horizontom.

Kalkulator se oslanja na najnovije podatke o kretanju mortaliteta, a oni otkrivaju složenu sliku. Nakon desetljeća kontinuiranog rasta, očekivani životni vijek u Ujedinjenom Kraljevstvu praktički je stagnirao u posljednjih deset godina. Pandemija koronavirusa dovela je do povećane smrtnosti i privremenog pada u procjenama, no one se postupno vraćaju na pretpandemijske razine, osobito kod žena. Za muškarce je oporavak nešto sporiji, što ukazuje na to da poboljšanja u dugovječnosti nisu zajamčena i ovise o javnozdravstvenim izazovima i socioekonomskim uvjetima.

Usporedbe radi, očekivani životni vijek u Hrvatskoj za 2024. godinu iznosi 79,18 godina, no i ovdje postoje značajne razlike. Dok je za žene prosjek visokih 82,1 godinu, za muškarce iznosi osjetno nižih 76 godina. Podaci otkrivaju i izražene regionalne nejednakosti: najdulje se živi u Gradu Zagrebu (80,2 godine) i na Jadranu (79,9 godina), dok je prosjek najniži u Panonskoj Hrvatskoj (77,2 godine). Još je važniji podatak o broju godina zdravog života, koji u Hrvatskoj u prosjeku iznosi 66,8 godina. To znači da, unatoč ukupnom životnom vijeku, Hrvati u prosjeku posljednjih dvanaestak godina života provedu narušenog zdravlja, što naglašava važnost prevencije i kvalitete života, a ne samo njegove duljine.
Ključne riječi
starenje kalkulator dugovječnost smrt godine život starost

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

FOODCOOLTOUR

Kad proizvod dobije priču: što je FOODCOOLTOUR otkrio o snazi storytelling-a

Na tržištu na kojem su proizvodi sve sličniji, a izbor sve veći, pitanje više nije samo što kupujemo nego zašto. Je li presudna kvaliteta ili priča koja stoji iza proizvoda? Upravo se oko toga razvila rasprava na panelu Beyond the label: važnost storytelling-a u sklopu konferencije FOODCOOLTOUR u Osijeku, gdje su se susreli kreativci, industrija i stručnjaci kako bi odgovorili na važno pitanje: što danas zapravo prodaje proizvod?

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!