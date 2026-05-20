Zastrašujuće precizan kalkulator računa koliko vam je još ostalo godina života: Jeste li dovoljno hrabri da saznate?

Pomisao na vlastitu smrtnost jedna je od onih koju većina ljudi izbjegava, no pitanje "koliko dugo ću živjeti?" posjeduje gotovo magnetsku privlačnost. Upravo tu znatiželju koristi interaktivni kalkulator britanskog Ureda za nacionalnu statistiku (ONS), alat koji je, unatoč svojoj jednostavnosti, izazvao golemu pažnju javnosti. Za korištenje su potrebna samo dva podatka: vaša trenutačna dob i spol. U samo nekoliko sekundi, algoritam izbacuje procjenu prosječnog očekivanog životnog vijeka, kao i statističku vjerojatnost da ćete doživjeti devedeseti ili čak stoti rođendan. Iako se na prvi pogled čini kao morbidna zabava, ovaj digitalni alat služi kao snažan poticaj za suočavanje s ključnim životnim odlukama koje često odgađamo, pretvarajući maglovite nade o budućnosti u opipljiv vremenski okvir.

Važno je, međutim, razumjeti što dobiveni broj zapravo predstavlja. Kalkulator se temelji na takozvanom "kohortnom očekivanom životnom vijeku", statističkom modelu koji uzima u obzir ne samo trenutačne stope smrtnosti, već i projicirana buduća poboljšanja u medicini i životnim uvjetima za generaciju kojoj pripadate. Rezultat stoga nije osobno proročanstvo, već statistički prosjek za osobu vašeg profila. Njegovo ključno ograničenje jest što ne može uzeti u obzir individualne faktore koji presudno utječu na dugovječnost: pušite li, koliko vježbate, kakva vam je prehrana, razina stresa ili obiteljska povijest bolesti. Svjesnost je temelj svjesne dugovječnosti, a ovaj alat treba shvatiti kao putokaz, a ne kao konačno odredište. Njegova prava vrijednost leži u onome što ćete s tom informacijom učiniti.

Nakon što početni šok ili zadovoljstvo splasnu, dobivena brojka postaje moćan alat za planiranje. Ona daje odgovor na jedno od najvažnijih financijskih pitanja: koliko dugo moj novac treba trajati? Saznanje da biste mogli živjeti do 85., 90. ili čak 95. godine iz temelja mijenja perspektivu planiranja mirovine. Dulji životni vijek znači da mirovinska štednja mora pokriti više godina, što može značiti da je potrebno povećati doprinose, razmisliti o radu nekoliko godina dulje ili prilagoditi strategiju povlačenja sredstava u starosti. Zdravije životne navike ne samo da dodaju godine životu, već i financijskim izazovima, jer te godine treba i financirati. Ovaj kalkulator pretvara apstraktni problem dugovječnosti u konkretan zadatak koji zahtijeva planiranje, potičući nas da svoje financijske i životne odluke uskladimo s realnim vremenskim horizontom.

Kalkulator se oslanja na najnovije podatke o kretanju mortaliteta, a oni otkrivaju složenu sliku. Nakon desetljeća kontinuiranog rasta, očekivani životni vijek u Ujedinjenom Kraljevstvu praktički je stagnirao u posljednjih deset godina. Pandemija koronavirusa dovela je do povećane smrtnosti i privremenog pada u procjenama, no one se postupno vraćaju na pretpandemijske razine, osobito kod žena. Za muškarce je oporavak nešto sporiji, što ukazuje na to da poboljšanja u dugovječnosti nisu zajamčena i ovise o javnozdravstvenim izazovima i socioekonomskim uvjetima.

Usporedbe radi, očekivani životni vijek u Hrvatskoj za 2024. godinu iznosi 79,18 godina, no i ovdje postoje značajne razlike. Dok je za žene prosjek visokih 82,1 godinu, za muškarce iznosi osjetno nižih 76 godina. Podaci otkrivaju i izražene regionalne nejednakosti: najdulje se živi u Gradu Zagrebu (80,2 godine) i na Jadranu (79,9 godina), dok je prosjek najniži u Panonskoj Hrvatskoj (77,2 godine). Još je važniji podatak o broju godina zdravog života, koji u Hrvatskoj u prosjeku iznosi 66,8 godina. To znači da, unatoč ukupnom životnom vijeku, Hrvati u prosjeku posljednjih dvanaestak godina života provedu narušenog zdravlja, što naglašava važnost prevencije i kvalitete života, a ne samo njegove duljine.