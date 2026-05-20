Web Summer Camp

Web Summer Camp ponovno okuplja digital zajednicu s naglaskom na AI i najbogatiji program dosad

VL
Autor
Promo
20.05.2026.
u 11:40

Web Summer Camp održat će se od 2. - 4. srpnja, a i ovogodišnji program nosi neke novitete.

Konferencija Web Summer Camp powered by Netgen i ove godine u Opatiji okuplja brojne web poslovnjake, developere, dizajnere, produkt menadžere i druge digitalne profesionalce iz Hrvatske, ali i raznih krajeva svijeta. Održat će se od 2. - 4. srpnja, a i ovogodišnji program donosi i neke novitete.

Ovogodišnje izdanje donosi još više sadržaja nego prošlogodišnje, uz naglasak na konkretna znanja i alate koje sudionici mogu odmah primijeniti u svakodnevnom radu. Organizator konferencije, hrvatska IT tvrtka Netgen, ističe kako program dodatno razvijaju u skladu s promjenama koje AI donosi u razvoj proizvoda, poslovanje i organizaciju timova.

“Iskustvo nam iz godine u godinu potvrđuje da sudionici najviše vrijednosti dobivaju kroz praktične radionice i izravnu razmjenu znanja s vrhunskim stručnjacima, zato i ove godine program radionica provodimo kroz sva tri dana konferencije”, ističe Ivo Lukač, suosnivač i direktor tvrtke Netgen.

“Kako umjetna inteligencija sve snažnije mijenja način na koji radimo i razvijamo digitalne proizvode, fokusirali smo AI Engineering track na praktične načine kako kreirati nova rješenja koja koriste AI mogućnosti te kako nadograditi postojeća rješenja s funkcionalnostima temeljenim na AI-u”, ističe Ivo Lukač, suosnivač i direktor Netgena. Uz AI Engineering, novo izdanje konferencije uvodi i Product Mangement track namijenjen product ownerima i managerima, dok se nastavljaju i etablirani programi za Business/Founders, UX, Javascript te PHP.

Web Summer Camp
1/5

Dok je većina ovogodišnjih govornika objavljena, i dolaze iz renomiranih tvrtki poput - Lovable, Google, IBM, Baymard instituta, AWS, Orqe i GitLaba, do kraja mjeseca će biti objavljena još nekolicina imena. 

Nakon cjelodnevnih radionica koje drže vodeći stručnjaci, polaznici dosadašnjih konferencija najčešće ističu da stječu znanje koje mogu odmah koristiti u svom poslu, a kao dodatnu korist navode i izravno umrežavanje te razmjenu iskustva s kolegama. Čak 94 posto prošlogodišnjih sudionika je izjavilo da može odmah aplicirati naučeno u svakodnevni rad, dok je ukupna ocjena organizacije događaja postigla visokih 9.2/10.

Uz bogat program predavanja i radionica tijekom tri dana, Web Summer Camp sudionicima donosi i priliku za druženje, razmjenu iskustava i povezivanje s kolegama iz industrije iz više od 20 zemalja svijeta u opuštenoj atmosferi uz more. Večernji program i neformalna okupljanja već su godinama jedan od zaštitnih znakova konferencije, spajajući edukaciju, networking i ljetni ugođaj u jedinstveno iskustvo.

Ulaznice za Web Summer Camp se mogu nabaviti za njegova sva tri dana, samo za dva, bilo prva dva ili posljednja dva ili čak samo za jedan dan. U cijenu ulaznice uključeni su ručkovi i večere, te svi coffee breakovi tijekom trajanja, a dodatno, organizator svima uz kupnju karte omogućuje i popust na smještaje u obližnjim hotelima. Organizator čitateljima Večernjeg lista omogućuje 10% popusta na ulaznice uz korištenje koda: WSC26_4_VECERNJI

