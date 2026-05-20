ZNANOST O HIDRATACIJI

Koliko vode dnevno trebate piti kako bi smršavili? Mogli bi se iznenaditi!

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
20.05.2026.
u 08:00

Savjet da pijemo više vode kako bismo smršavjeli jedan je od najstarijih dijetetskih postulata. No, dokazana učinkovitost ove navike ne leži ondje gdje većina misli, a znanost otkriva složeniju priču.

Ideja da unos vode pomaže pri mršavljenju prvenstveno se temelji na njenoj sposobnosti da izazove osjećaj sitosti. Konzumacija vode prije obroka fizički ispunjava želudac, smanjuje apetit i posljedično dovodi do manjeg unosa kalorija. Jedna opsežna studija na 50 žena s prekomjernom težinom to je i potvrdila. Sudionice koje su osam tjedana pile 500 mililitara vode pola sata prije doručka, ručka i večere zabilježile su značajan gubitak tjelesne težine, smanjenje indeksa tjelesne mase te potkožnog masnog tkiva. Također su prijavile i smanjen osjećaj gladi, što vodu potvrđuje kao prirodnog i učinkovitog saveznika u kontroli apetita.

Osim sitosti, popularizirana je i intrigantna, ali kontroverzna teorija o "vodom izazvanoj termogenezi". Prema njoj, tijelo troši dodatnu energiju kako bi zagrijalo unesenu vodu, čime se privremeno ubrzava metabolizam. Neka su ranija istraživanja sugerirala impresivne rezultate – da pola litre vode može povećati potrošnju energije u mirovanju za čak 30 posto unutar sat vremena. Takvi nalazi implicirali su da bi povećanje dnevnog unosa vode za 1,5 litru moglo sagorjeti dovoljno kalorija za godišnji gubitak od preko dva kilograma masnog tkiva.

Međutim, ideja o vodi kao akceleratoru metabolizma suočila se s ozbiljnim znanstvenim preispitivanjem. Novije i metodološki rigoroznije studije nisu uspjele ponoviti tako dramatične rezultate. U istraživanju koje je uključivalo kontrolnu skupinu koja je samo simulirala pijenje, stvarni porast potrošnje energije iznosio je manje od tri posto i nije se značajno razlikovao od placebo efekta. To upućuje na zaključak da mali metabolički pomak nije posljedica termogenetskog učinka same vode, već vjerojatno psihobiološkog odgovora. Teza o značajnom sagorijevanju kalorija samo zbog pijenja vode danas se stoga smatra znanstveno vrlo upitnom.

Ako termogeneza nije ključ, što onda zaista djeluje? Odgovor je jednostavan: najpouzdaniji mehanizam je smanjenje unosa kalorija. Učinak je dvojak. Prvo, voda zauzima volumen u želucu i smanjuje prostor za hranu. Drugo, zamjena visokokaloričnih napitaka vodom jedan je od najlakših načina za "rezanje" praznih kalorija iz prehrane. Sokovi i gazirana pića sadrže stotine kalorija bez nutritivne vrijednosti. Njihovom zamjenom vodom, koja ima nula kalorija, stvara se značajan kalorijski deficit bez osjećaja gladi. Studija objavljena u časopisu Obesity pokazala je da su pretili odrasli koji su pili dvije čaše vode prije obroka tijekom 12 tjedana izgubili u prosjeku 1,3 kilograma više od onih koji to nisu činili.

Dakle, koliko vode piti za postizanje rezultata? Ne postoji jedinstven odgovor, ali znanost nudi jasnu strategiju. Umjesto fokusiranja na ukupnu dnevnu količinu, ključno je vrijeme unosa. Najefikasnija metoda je konzumacija otprilike 500 mililitara vode, što odgovara dvjema čašama, oko 30 minuta prije svakog glavnog obroka. Ova navika dokazano smanjuje količinu pojedene hrane. Voda nije čarobni napitak koji će sam otopiti masne naslage. Njena stvarna snaga leži u ulozi besplatnog i učinkovitog alata za upravljanje apetitom i smanjenje ukupnog energetskog unosa. U kombinaciji s uravnoteženom prehranom, strateški unos vode postaje moćan saveznik na putu prema zdravoj tjelesnoj težini. 

Ključne riječi
gubitak kilograma mršavljenje hidratacija voda

