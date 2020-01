'Poseksala sam se s dečkom svoje kćeri, a sada ne znam trebam li joj priznati'

"Imam 48 godina i udovica sam, moj je muž umro u nesreći na poslu nedugo nakon što nam se kći rodila", napisala je Deidri.

Njezina kći sada ima 24 godine, a svog dečka upoznala je na fakultetu. Dugo su zajedno i žive skupa u stanu.

"Bila sam na dobrotvornoj zabavi pa me kćer pozvala da prespavam kod njih u stanu. Inače ne pijem te me alkohol lako udari pa kada sam ušla u taksi, koji me vozio do njih, već sam bila pijana."

Njezine kćeri nije bilo doma jer je bila na 30. rođendanu njezine prijateljice, ali bio je njezin dečko i njihov jednogodišnji sin.

"Popili smo još par pića zajedno i sjećam se da sam ga pokušala poljubiti, ali on me odbio. Shvatila sam da bih trebala otići u krevet."

"Pomogao mi je smjestiti se, sada sam bila već stvarno pijana, a sljedeće stvari koje se sjećam je njega kako mi ljubi vrat i skida odjeću. Poseksali smo se."

Sada se osjeća krivo i ne zna treba li sve priznati svojoj kćeri, a pita se je li ovo prvi put da ju je dečko prevario, ipak je odmah pristao poseksati se s njenom mamom.

Deidre joj je odgovorila: "Ako vam kćer sazna za ovo, izgubit ćete odličan odnos koji imate s njom, a vjerojatno i vaš odnos s unukom."

Savjetovala joj je da priča s dečkom njezine kćeri kako bi se osigurala da ona to nikada ne sazna, ali i da pripazi na njegovo ponašanje da vidi je li njegovo varanje normalna pojava.

