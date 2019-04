Podigao prašinu ovim opisom: Tražim djevojku koja nije sponzoruša i samohrana majka

Na Tinderu, platformi za upoznavanje, mnogi naiđu na neke, u najmanju ruku, zanimljive profile. Lakše se "skriti" iza nadimka i priznati koje kriterije tko postavlja za buduće odabranike, nego to izreći nekom u lice na prvom spoju.

Time se vodio i 27 - godišnji muškarac koji se na profilu predstavio kao Kirk, a jedna djevojka iz Essexa,koja je naletjela na njegov profil, ali i fotografiju, odlučila ga je "razotkriti" na Twitteru.

Trash Queen, objavila je fotografiju muškarca koji stoji pred ogledalom spuštenih hlača kak obi pokazao svoje istrenirano tijelo, a uz fotografiju je i opisao što očekuje, odnosno, ne želi od buduće djevojke. Postavio je tri pravila koja su itekako podigla prašinu na društvenim mrežama.

"Sretnica" koja će ga osvojiti, ne smije biti samohrana majka jer ovaj muškarac ne želi biti nikome očuh, već želi biti otac svojoj djeci, naveo je. Također, djevojka koja će s njim izlaziti mora biti zaposlena, odnosno biti financijska neovisna jer, napisao je, ne želi biti s nekom propalicom niti financirati nikoga. "Zaradite same svoj novac, " poručio je jasno.

