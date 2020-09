Plava kosa kod žena pojavila se zbog nestašice muškaraca, a muškarci danas vole malo drugačije boje

Iako pop kultura pruža mnoštvo miješanih poruka o karakteristikama plavokosih žena u moderno doba, izvještaj istraživača sa Sveučilišta St. Andrews iz 2006. godine kaže da su se svijetla kosa i plave oči počele pojavljivati ​​u manjini sjevernoeuropskih žena potkraj ledenog doba, prenosi The Vintage News.



Zasebna studija triju japanskih sveučilišta koja su analizirala sjevernoeuropske gene utvrdila je da se genetska mutacija koja je rezultirala plavom kosom dogodila prije oko 11 000 godina. Prema izvješću, zbog nestašice hrane, muškarci su bili prisiljeni izlaziti u rizične i fizički zahtjevne lovačke ekspedicije. Veliki broj muških lovaca nikad se nije vratio s ovih putovanja, a preživjelim ženama ostavio je izbor s puno manje potencijalnih partnera s kojima bi se mogli razmnožavati.



Muškarci koji su se vratili bili su vrlo traženi. Kada se pojedinac suoči s potencijalnim partnerima jednake vrijednosti, nastojat će odabrati onoga koji se izdvaja iz mnoštva. Zbog nagle promjene odnosa žena i muškaraca, plava kosa nastala je kao genetska potreba. Muškarce su privlačile žene sa zlatnim loknama i plavim očima, naseljavajući tako područje plavokosom i plavookom djecom i unucima. Do tada su svi ljudi imali smeđu kosu i smeđe oči.



Sjeverni Europljani imaju najrazličitije boje kose i očiju pronađene bilo gdje na planetu, što vodeći autor studije, kanadski antropolog Peter Frost, vjeruje da je rezultat seksualne privlačnosti ovih osobina. Budući da su plavuše imale veću vjerojatnost razmnožavanja, njihova se populacija počela povećavati tijekom generacija.



Danas u Europi postoji više od sedam različitih nijansi plave kose. Kako se tako velika varijacija razvila u relativno kratkom vremenskom razdoblju u ovoj geografskoj regiji? Postoji velika raznolikost u ljudskoj kosi i boji očiju u sjevernoj i istočnoj Europi i njihovo podrijetlo tijekom kratkog evolucijskog vremena ukazuje na neku vrstu odabira. Spolni odabir posebno je naznačen jer je poznato da favorizira osobine boja, objašnjavaju autori studije.



No stvari su se promijenile od povijesnih vremena. Istraživači sa Sveučilišta City u Londonu 2006. godine otkrili su da muškarci preferiraju fotografije brineta i crvenokosih žena. Peter Ayton, profesor psihologije na Sveučilištu City koji je vodio istraživanje, rekao je da je tamna kosa sada moćniji simbol nego plava. Prema studiji, kako su se heteroseksualni odnosi razvijali, muškarce je možda više privlačila mentalna hrabrost, koja je povezana s brinetama u muškoj psihi, nego iskonska, fizička privlačnost plave kose.



- Kako se uloga žena razvijala, muška očekivanja od žena su se promijenila. Oni traže intenzivnija, ravnopravna partnerstva, a izgled ima veliku ulogu. Moguće je čak i da određene boje kose mogu ukazivati ​​na bogatstvo i iskustvo - kaže Ayton.

