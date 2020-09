Jednostavan trik s vodom otkrit će vam imate li suhu i oštećenu kosu, ali i kako je njegovati

Održavanje kose zdravom i čistom može biti pravi problem. Svako godišnje doba nosi određene probleme koji mogu naštetiti našoj kosi, a nerijetko se čini suhom, ispucalom i bez sjaja. Iako se to lako riješi pravilnom njegom i redovitim šišanjem, prvo je važno znati je li naša kosa zapravo suha ili ne, prenosi Real Simple. Srećom, postoji jedan jednostavan test koji će vam pomoći da odredite stanje vaše kose, a za njega vam je potrebna samo voda.



Sve što trebate napraviti je uzeti jednu vlas vaše kose te je staviti u posudu napunjenu s vodom. Nakon što je ostavite dvije do četiri minute u vodi, obratite pažnju gdje se vaša vlas smjestila. Ovisno o tome nalazi li se na dnu posude, u vodi ili pluta na površini, otkrit ćete je li vaša kosa suha.



Pluta na vodi

Ako je vlas ostala na površini vode to znači da imate iznimno suhu kosu koja odbija vlagu. Sklona je nakupljanju proizvoda što ju čini krutom i nalik slami. Odaberite lakše proizvode na bazi tekućine, poput mlijeka za kosu koje se neće nakupljati i ostaviti je masnom.



Nalazi se u vodi

Vaša kutikula vlasi je nešto opuštenija, pa dopušta prodiranje vlage, ali ne u prevelikoj količini. Koristite povremene dubinske tretmane s proteinskim regeneratorima kako biste održali razinu hidratacije.



Potone na dno

Vlas koja je potonula na dno lako gubi vlagu. Kutikula je oštećena, a vlas ispucala. Ovakva kosa sklona je kovrčanju.Obnavljanje hidratacije je nužno, zato nanesite regenerator, ulja za kosu i maslace kako biste popunili praznine na oštećenim kutikulama i zadržali vlagu.

