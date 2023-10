Pitate se hoće li vam veza potrajati? Isprobajte ovaj jednostavni test s pticom i saznajte odgovor

Većina ljudi ne ulazi u veze misleći da neće potrajati, ali stručnjak je rekao da postoji način da se utvrdi hoće li par ostati zajedno ili ne, a sve se svodi na ptice. Tako je - cijeli vaš odnos stavljen je na test s pticama. Abraham Piper objavio je na svom Instagramu da ipak postoji način da vaša veza potraje, prenosi Mirror. Rekao je: 'Godine 1990. psiholog John Gottman od laboratorija je napravio prostoriju s udobnim krevetom i ukusnim doručkom te doveo je parove kako bi promatrao kako komuniciraju'.

'Nekako mi se ovo čini kao vrlo ugodan, ali i vrlo jeziv eksperiment odjednom', našalio se Abraham. Zatim je objasnio kako je istraživanje funkcioniralo: 'Tijekom svog istraživanja pronašao je jednu radnju koja je s 94% točnosti mogla predvidjeti hoće li veza potrajati'.

'Kada jedan partner kaže 'Oh, kako lijepa ptica vani', odgovara li drugi partner s nečim poput 'Vau, kako je lijepo', ili ignorira svog partnera i pticu'. To je mali trenutak u vezi, ali to je ono što je važno jer takvih situacija može biti jako puno', dodaje.

'Gottman je ove interakcije slavno nazvao licitacijama. Tražimo malu povezanost - kako će naš partner odgovoriti? I otkrio je da se parovi koji bi se kasnije razišli posvećuju ovako malim pitanjima samo 33% vremena. Ali, parovi koji to rade češće, devet od deset puta, tijekom nekoliko godina koje je testirao, ostaju zajedno', rekao je Abraham.

'Poanta je da kada vam ljubav vašeg života pokaže pticu, pogledajte pticu. Male stvari stvaraju vezu. Zapravo, postoji još jedna studija koja kontraintuitivno pokazuje da se sretne veze grade na tome kako se odnosimo jedni prema drugima u sretnim vremenima, a ne koliko smo bili tu jedni za druge u teškim vremenima', dodaje.

U komentarima je jedna žena rekla da su ona i njen suprug jedan od parova iz Gottmanovog istraživanja. Napisala je: 'Moj pokojni suprug i ja bili smo jedan od bračnih parova Gottman. Uvijek sam se pitala misli li on da ćemo potrajati! (Jesmo; 28 godina dok nije preminuo.) Možda nije, jer sam bila vrlo trudna i mrzovoljna u to vrijeme. Uvijek sam osjećala da je moj suprug mnogo bolji nego što zaslužujem, ali bila sam mu zahvalna. Ipak, mislim da su Gottmanove teorije bile točne'.

'Nemojte zaboraviti spomenuti njegovu ženu!!! Ona je također bila uključena u njegovo istraživanje i zajedno su napisali knjigu koja je u biti vodič kako biti dobar partner', dodao je drugi. Treći je napisao: 'Da, stvarno nema ništa gore od pomalo iznerviranog zvuka 'da' kao odgovor na sve što kažete'.

