Pionir hrvatskih tiktokera glavno je lice nove sezone Večernjakovog projekta

Instagram, TikTok i druge društvene mreže mladima danas nisu samo mjesto za zabavu, inspiraciju i praćenje trendova, nego i prostor u kojem komuniciraju, izražavaju stavove i grade odnose. No upravo zato što su postale važan dio svakodnevice, sve češće otvaraju i drugu, puno mračniju stranu digitalnog svijeta. Govor mržnje, vrijeđanje i različiti oblici cyberbullyinga više nisu iznimka, nego problem s kojim se susreće sve veći broj mladih. Upravo je ova tema u fokusu nove sezone Večernjakovog nagrađivanog projekta Brain Talk, čiji je ambasador čovjek koji na ovim prostorima vjerojatno najbolje poznaje sve pozitivne, ali i sve negativne strane online svijeta. Za Darija Marčaca možemo reći kako je pionir TikToka u regiji, a svoje vještine content creatora pretvorio je u uspješan business pa je danas na čelu tvrtke Crew Media, prve hrvatske kreativne agencije za TikTok.

Iako ga danas smatraju stručnjakom specijaliziranim za kreiranje business contenta na TikToku, a među njegovim su klijentima i poznate kompanije, Dario Marčac tijekom svoje je influencerske karijere često bio izložen negativnim i ružnim komentarima. Ni više od pola milijuna vjernih pratitelja nije ga moglo zaštititi od govora mržnje, pa je s vremenom pronašao vlastiti način kako se nositi s ovim problemom.

Odvojio privatnog od poslovnog

Kada “vrtimo” sadržaj po društvenim mrežama i pratimo svoje omiljene influencere, uglavnom nismo svjesni da iza profila stoje ljudi sa stvarnim osjećajima, koji jednako teško doživljavaju ružan komentar ili uvredu kao i mi s ove, korisničke strane ekrana. Iako svjestan da vidljivost koju mu nosi više od pola milijuna pratitelja nosi i svoju cijenu, Dario priznaje da je teško ostati ravnodušan na negativne komentare. Oni stvaraju, kako priznaje, konstantan pritisak da uvijek budeš “u formi”.

“U početku misliš da moraš stalno biti zanimljiv, pozitivan i na razini, ali s vremenom shvatiš da je to neodrživo. Najveći problem nastaje kad vlastitu vrijednost počneš vezati uz reakciju publike. Meni je pomoglo to što sam jasno odvojio online od stvarnog života i prihvatio da ne mora svaki sadržaj biti savršen niti svaki dan produktivan”, kaže Marčac.

Upravo zato o online nasilju ne govori kao netko tko temu poznaje samo teorijski, nego i iz osobnog iskustva. Ljudi, smatra, i dalje ozbiljno podcjenjuju snagu riječi, osobito onih koje se pokušavaju opravdati kao šala. “Ljudi nisu svjesni koliko riječi, čak i one u šali, mogu imati dugoročan efekt. Granica nije u namjeri nego u učinku. Ako nešto nekoga ponižava, vrijeđa ili sustavno napada, to nije bezazleno”, upozorava.

Tijekom godina naučio je kako se nositi s negativnim komentarima i situacijama koje lako mogu izmaknuti kontroli. Ne reagirati impulzivno, kaže, često je prvi korak. “Osobno sam naučio ne reagirati impulsivno i ne ulaziti u rasprave koje nemaju smisla”, ističe, a mladima savjetuje da ne internaliziraju tuđe frustracije i da se ne boje blokirati, prijaviti ili se jednostavno maknuti iz prostora koji postaje toksičan.

U online prostoru važna je odgovornost

“Anonimnost zapravo olakšava toksičnu komunikaciju. Naime, ljudi često koriste online prostor kao mjesto gdje mogu ispustiti frustracije bez posljedica, a anonimnost samo skida zadnji sloj odgovornosti”, objašnjava Dario Marčac i napominje kako u tome veliku ulogu imaju i algoritmi, koji često guraju upravo sadržaj s najviše konflikta i ekstremnih reakcija.

Kao influencer s brojnom publikom, Dario naglašava i važnost odgovorne komunikacije. “Kad imaš publiku, svaka riječ ima težinu, htio ti to ili ne. Ne znači da moraš biti savršen, ali znači da moraš biti svjestan utjecaja koji imaš. Odgovornost nije cenzura, to je svijest”, kaže Marčac i otkriva kako je upravo iz toga razloga i prihvatio ulogu ambasadora Brain Talka. Za njega to znači ne pristupati temi online nasilja površno.

“Mentalno zdravlje i online komunikacija nisu trend, nego realnost s kojom se ljudi svakodnevno suočavaju. Ako već imam platformu, onda ima smisla koristiti je za nešto što ima stvaran utjecaj”, otkriva Marčac. Upravo tu vidi i smisao projekata kao što je Brain Talk. Neće takvi projekti, kaže, promijeniti sve preko noći, ali mogu otvoriti prostor za razmišljanje i potaknuti ljude da preispitaju vlastito ponašanje.

“Ako barem dio publike zastane prije nego napiše nešto destruktivno, to je već pomak. Važno je prije pisanja komentara zapitati se bi li isti komentar uputio osobi uživo. Ako ne bi, vjerojatno ga ne trebaš ni napisati”, smatra Dario Marčac.

Nova sezona i novi zanimljivi sugovornici

Nova sezona Brain Talka upravo zato ne ostaje samo na upozorenjima, nego kroz razgovore pokušava otvoriti prostor za odgovorniju i zdraviju komunikaciju u digitalnom prostoru. U tome će važnu ulogu imati i poznati gosti koji će s Dariom dijeliti vlastita iskustva. U prvom podcastu “Govori odgovorno” tako gostuje pjevačica i kantautorica Mia Dimšić, koja će progovoriti o komentarima mržnje na društvenim mrežama i pritiscima koji dolaze s javnom vidljivošću.

Darijeva završna poruka možda i najbolje sažima temu nove sezone Brain Talka: “Internet nije odvojen od stvarnog života, to su stvarni ljudi s druge strane ekrana. Svaka riječ ostavlja trag. Ako svi preuzmemo malo više odgovornosti za ono što govorimo, digitalni prostor može biti puno zdraviji nego što je danas.”